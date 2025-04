¿Sabías que la vacuna para el Alzheimer podría estar en nuestro cerebro?

En la placa superior se observa (resaltadas informáticamente en color marrón) placas de beta amilode de tejido cerebral con Alzheimer que no recibió tratamiento farmacológico inmunizador.En la diapositiva de la izquierda, que contiene tejido cerebral con Alzheimer sin tratamiento, se observan placas de beta amiloide marrón. La diapositiva de la derecha, que contiene tejido cerebral tratado con fármacos, no muestra placas de beta amiloide.En la diapositiva de la izquierda, que contiene tejido cerebral con Alzheimer sin tratamiento, se observan placas de beta amiloide marrón. La diapositiva de la derecha, que contiene tejido cerebral tratado con fármacos, no muestra placas de beta amiloide.

(UNIVERSIDAD NORTHWESTERN)