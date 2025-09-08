La placa que consagró a Chef Tita en "The Best Chef Awards" llega desde Dubái

Meses después de ganar dos cuchillos en "The Best Chefs Awards", Chef Tita ha recibido la placa oficial. ( FUENTE EXTERNA )

La noticia se dio en noviembre de 2024: Chef Tita había logrado entrar por primera vez a la codiciada lista de The Best Chef Awards, directamente con dos cuchillos, un reconocimiento reservado a los grandes de la cocina mundial.

Ahora, meses después, ese triunfo se materializa en sus manos con la entrega oficial de la placa durante la gala celebrada en Dubái.

"Y aquí estamos felices recibiendo nuestra placa que representa los dos cuchillos @thebestchefawards que premian mi trayectoria como cocinera y mis aportes a mi tierra maravillosa y al mundo... No puedo estar más feliz y emocionada de ser la primera dominicana en entrar a esta prestigiosa lista de los mejores cocineros del mundo" , expresa visiblemente emocionada.

Una placa con sabor a historia

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/y-aqui-estamos-felices-recibiendo-nuestra-placa-que-representa--los-dos-cuchillos-thebestchefaw-1-d9c9bf36.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/y-aqui-estamos-felices-recibiendo-nuestra-placa-que-representa--los-dos-cuchillos-thebestchefaw-1-d9c9bf36.jpg

Para Tita, la placa no es solo un trofeo, sino un símbolo de todo lo que ha representado su recorrido.

Esta placa de los dos cuchillos ha sido entregada por su trayectoria, sus aportes a la gastronomía nacional... por ese trabajo de rescate, de valorización del producto local, identificación de la cocina dominicana y proyección de nuestra gastronomía en tantos escenarios importantes en el mundo.

El premio que abre caminos

En The Best Chef Awards los reconocimientos se otorgan en una escala de menciones, uno, dos y tres cuchillos, siendo este último el máximo galardón.

Tita, que ya entró directamente con dos cuchillos, reconoce lo que eso significa:

"Este es un gran logro para mí, poder recibir la placa que me condecora con esos dos cuchillos... cuando el máximo galardón son los tres cuchillos, y yo entré de manera directa con dos. Es algo importante. Y básicamente ese es un premio de los mejores chefs del mundo".

Su logro no solo la enorgullece a ella, sino también a quienes han formado parte de su camino.

"Hoy celebro a todos los que han formado parte de este gran recorrido y travesía, los que me han apoyado hasta llegar hasta aquí con tanto amor y respeto. Gracias infinitas @thebestchefawards por valorar mi trabajo y esfuerzo y reconocer mi talento y el trabajo de reinvención y rescate de ese patrimonio gastronómico... Hoy celebro lo que con tanto sacrificio y esfuerzo hemos logrado".

Más allá del reconocimiento

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/y-aqui-estamos-felices-recibiendo-nuestra-placa-que-representa--los-dos-cuchillos-thebestchefaw-2-432c63f7.jpg

Tita sabe que esta victoria abre una puerta para que más cocineros dominicanos se sumen a la conversación internacional.

"Es sumamente importante poder abrir el camino para que otros chefs dominicanos puedan trabajar duro por la gastronomía dominicana y llegar a ser tomados en cuenta en este galardón", asegura.

Por ahora, la placa brilla como testimonio de un hito histórico. Pero ella ya tiene la mirada en lo que viene: "O sea que ya en lo adelante vamos por los tres cuchillos", concluye entre sonrisas.