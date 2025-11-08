El cuerpo no miente: cómo leer las intenciones reales de una persona

Aquello que expresa en silencio el cuerpo de una persona suele ser mucho más sincero que lo que dicen las palabras. ( FUENTE EXTERNA )

"Decimos unas 16.000 palabras diarias, pero nuestro lenguaje corporal está activo las 24 horas del día. Comunicamos más por lo que callamos que por lo que decimos", señala Juan Manuel García ´Pincho´, experto en ciencias del comportamiento, comunicación no consciente y negociación de incidentes críticos.

'Pincho' ha desarrollado un método que podemos aplicar en nuestro día a día para analizar el lenguaje corporal de quien tenemos delante, en una entrevista o una presentación de trabajo, en una reunión de vecinos o en una discusión con nuestra pareja, y poder salir victorioso de esas y muchas otras situaciones.

'Pincho' comenta que existen muchos mitos alrededor de las ciencias del comportamiento y la mayor parte de ellos caen en la simplificación excesiva: tocarte la nariz no siempre significa que estés mintiendo ni cruzarte de brazos que seas distante.

"Todo lo que decimos y que se sitúa en el ámbito puramente verbal, solo ocupa el 7%. Pero los comportamientos no verbales constituyen entre el 60 y el 65% de toda la comunicación interpersonal y, en algunas ocasiones, puede llegar a constituir hasta el 100%", explica 'Pincho', el mayor experto en España sobre comunicación no consciente.

"Este tipo de comunicación también puede revelar los verdaderos pensamientos, sentimientos e intenciones de una persona", señala 'Pincho', autor del libro 'Ciencias del comportamiento', donde explica como "analizar los gestos, las microexpresiones y el comportamiento humano para leer a las personas en una sociedad hiperconectada pero llena de malentendidos".

García fue miembro durante dieciocho años de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), considerada "el FBI español"; está acreditado por el psicólogo estadounidense Paul Ekman en detección de microexpresiones y se formó con el FBI estadounidense en negociación de incidentes críticos y en análisis del comportamiento.

A lo largo de su trayectoria, este experto se ha especializado en comunicación no verbal no consciente, evaluación de la veracidad, perfilación y análisis del comportamiento y neuroinfluencia, y ha aplicado estos conocimientos tanto en operaciones policiales como en el ámbito de la enseñanza y la divulgación, como conferenciante y podcaster.

Para este especialista, "la comunicación no consciente es una de las dimensiones más sutiles de la comunicación humana".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/550181678005-2d04197c.jpg Juan Manuel García 'Pincho' está considerado como uno de los mayores especialistas en comunicación no consciente. (FUENTE EXTERNA)

¿Qué nos dice el lenguaje corporal?

García señala que "las conductas no verbales nos hablan del verdadero estado de ánimo del individuo".

"El hecho de que la persona no suela ser consciente de cómo se está comportando su cuerpo, permite asegurar que lo que su cuerpo ´dice´ suele ser mucho más sincero que sus palabras, las cuales, antes de articularse, siempre pasan por el consciente y, por tanto, por el filtro de la voluntad del individuo", enfatiza García.

'Pincho' explica que "las ciencias del comportamiento consisten en analizar el comportamiento humano para comprender mejor a los demás, conocernos mejor a nosotros mismos, desarrollar nuestra capacidad de influir, y sacar provecho de este acto tan humano y que hacemos a diario sin apenas pensar: comunicarnos".

Los beneficios de aplicar esas ciencias "pueden ir desde comprender mejor a tu nuevo compañero de trabajo hasta negociar tu sueldo, saber leer cuándo una persona tiene intenciones ocultas y hasta prevenir un conflicto inminente", apunta 'Pincho'.

'Pincho' comparte algunas claves básicas del método para analizar el lenguaje corporal que ha desarrollado basándose en su formación con Paul Ekman y el FBI, y en su dilatada experiencia como investigador policial, las cuales pueden resultarnos útiles para ´leer´ a las personas.

Aunque este especialista lanza una advertencia previa: a día de hoy no hay un patrón definido, gesto, microexpresión o conducta de un individuo, que desvele de manera rotunda y por sí solo, sus verdaderos pensamientos, sentimientos e intenciones. Solo se pueden detectar indicios, que deben ser considerados como tales: es decir como señales de que algo que puede existir o no.

¿Cuáles son los indicios de verdad y mentira?

Juan Manuel García recomienda "fijarse en la congruencia entre lo verbal y lo no verbal. Debemos observar que haya fluidez, congruencia y que los gestos y las palabras vayan en la misma dirección".

"Solo existen un par de estudios científicos relacionados con la detección de la mentira que hablan de la observación de reacciones vinculadas a la mentira, pero son muy difíciles de aplicar. Una es la dilatación de la pupila y la otra es la temperatura de la nariz y de la frente", explica este especialista.

Indicios de buenas intenciones

Para detectar un posible indicio de las intenciones de una persona, 'Pincho' sugiere "fijarnos en el hecho de que no tenga tensión corporal, es decir que se pueda observar la hipotonía (tono muscular bajo) de su cuerpo, y que además su atención no sea excesiva".

"Igualmente podríamos observar su expansión corporal para conocer la activación que esa persona tiene con respecto a nosotros", añade 'Pincho'.

Indicios de malas intenciones

Para este experto "es importante darse cuenta de dónde está el foco de esa persona, su número de parpadeos, su tensión corporal y observar si tiene algún tipo de gesto que indique que podría generar una posible agresión o que directamente está recepcionando de manera negativa aquello que está escuchando".

"Esto último podríamos comprobarlo observando si esa persona tiene numerosos gestos que indican rechazo, desagrado o algún tipo de emoción negativa", señala García.

"Por ejemplo, si tenemos delante a alguien que se está enfadando podríamos observar una graduación de ese enfado. En este caso observaríamos, por ejemplo, la dilatación de sus fosas nasales, la palpitación de su mandíbula y la tensión de sus articulaciones, entre otros muchos gestos", según puntualiza García.

Indicios de que nos ocultan algo decisivo

"Una persona realiza un gesto que indica ocultamiento únicamente en el momento en que lo que se oculta es importante; si no lo fuera, no surgiría ningún gesto. Es decir, el lenguaje corporal reacciona solo cuando aquello que se esconde tiene suficiente relevancia", explica 'Pincho'.

"Algunos gestos importantes que indican que puede haber un ocultamiento o una contención verbal pueden ser, por ejemplo, interponer la mano o un dedo en la boca", añade 'Pincho'.

Señala que ese individuo también podría efectuar un gesto al que 'Pincho' denomina ´la boca en ostra´, el cual consiste en meterse los labios dentro de la boca, y que podría traducirse como una contención verbal, algo así como ´te diría algo pero no voy a hacerlo´, según explica García.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/550181678004-908d19f6.jpg El análisis de los gestos, microexpresiones y comportamiento humano permite ´leer´ a las personas, según los expertos. El gesto de ´boca en ostra´, consistente en meterse los labios dentro de la boca, se traduce como una contención verbal. (FUENTE EXTERNA)

Indicios de que nos hablan sin ocultamientos

"La fluidez y la aparente falta de control son las señales que me inspiran más confianza en las personas, porque cuando alguien miente, oculta o trata de controlar demasiado lo que dice, también termina controlando lo que hace, y eso se nota en cierta rigidez del lenguaje corporal", desvela este experto.

Añade que "es muy común un parpadeo neuromotor en aquellas personas que tienen un diálogo interno o introspección cuando están hablando, lo cual es bastante complementario con no tener nada que ocultar".

¿Cómo asegurarnos de que leemos bien a una persona?

"Para cerciorarnos de que hemos leído bien a alguien, debemos tener en cuenta el contexto, el ´baseline´ de esa persona y el ´principio de acción-reacción", señala este experto en Ciencias del comportamiento.

"El contexto resulta fundamental, ya que un mismo gesto puede adquirir significados muy distintos según la situación en la que se produzca", puntualiza.

Por otra parte, "el ´baseline´ de una persona corresponde a su línea base de movimientos y gestos en una comunicación en la que no existe presión ni intereses en juego", añade.

"Conocer estas 'coordenadas 0.0' nos permitirá identificar con mayor precisión cuándo se producen variaciones significativas en su lenguaje corporal", enfatiza.

Por último, y más importante, "tenemos que considerar el ´principio de acción-reacción´", puntualiza.

"Cuando se produce un gesto, tenemos que identificar qué ha ocurrido inmediatamente antes para poder saber cuál ha sido el estresor o el detonante de ese gesto. De ese modo sabremos a qué reacciona exactamente la persona en cuestión", concluye García .