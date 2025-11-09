Otoño sobre rieles: paisajes que se disfrutan mejor desde el tren

Los viajes en tren son una de las formas más encantadoras de disfrutar el otoño, como este tren de vapor que atraviesa un imponente viaducto en las tierras altas de Escocia, Reino Unido. ( SHUTTERSTOCK )

Los viajes en tren están en auge y los proveedores de billetes informan que las reservas aumentaron un 35 % en 2025, respecto del año anterior.

Y es que los viajeros buscan cada vez más experiencias inmersivas (en las que puedan sentirse plenamente inmersos en el ambiente o el paisaje del lugar que visitan), según Japan Rail Pass (JR Pass), el abono de transporte ferroviario para extranjeros que visitan Japón.

"Los destinos de otoño más populares elegidos por aquellos viajeros a quienes les gusta derrochar cuando se trata de viajar, en general, incluyen Estados Unidos, Canadá y Japón, así como países europeos como Italia, Francia, Reino Unido, España, Grecia y Portugal, según la red de viajes de lujo Virtuoso, con sede en California (EE. UU.).

"Los viajes inmersivos siguen siendo un gran éxito, especialmente entre los viajeros `millennials´ y de la generación Z", señalan desde Virtuoso.

"Para este grupo de viajeros cada vez mayor, el otoño ofrece la oportunidad ideal para presenciar la transformación de la naturaleza desde las vías, deslizándose por túneles de frondosidad vegetal y valles resplandecientes de color", destacan desde JR Pass que comercializa un billete multiuso ilimitado para viajar en los trenes japoneses, incluyendo los trenes bala Shinkansen y el Narita Express.

Los expertos de esta organización, han analizado las rutas ferroviarias más transitadas en otoño en todo el mundo para identificar aquellas más atractivas y con mejores características, basándose en factores como reseñas de TripAdvisor, fuentes como Lonely Planet , CN Traveller y Marvellous Escapes, publicaciones etiquetadas en Instagram, o información sobre búsquedas en internet de la plataforma Ahrefs.

Para determinar en qué viajes hay más probabilidades de disfrutar de un clima otoñal ideal, se recopilaron y cotejaron datos meteorológicos sobre el promedio de días despejados y el promedio de días con lluvia a lo largo de las rutas ferroviarias de mayor distancia, utilizando la fuente de datos meteorológicos weatherspark.com, según JR Pass.

Los trenes seleccionados, que se valoran y describen a continuación, suelen destacar por efectuar su recorrido a través de cadenas montañosas, valles alpinos y gargantas boscosas, incluyendo paisajes espectaculares y vistas panorámicas, y ofreciendo oportunidades increíbles para contemplar la frondosa y colorida vegetación otoñal, según esta investigación.

1. Ferrocarril panorámico Cumbres & Toltec (EE. UU.)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/550184500331-copy-79ccae5b.jpg

Encabeza la lista el Ferrocarril Panorámico Cumbres & Toltec, monumento histórico nacional que data del auge minero de la década de 1880. Esta pieza preservada del patrimonio de la frontera estadounidense, recorre valles, bosques y montañas entre Colorado y Nuevo México, deleitando a los pasajeros con espectaculares arboledas de álamos dorados.

Con sus vagones abiertos opcionales que permiten a los viajeros respirar el aire otoñal de la montaña y con cielos despejados durante casi tres cuartas partes del otoño.

Esto significa que solo llueve uno de cada seis días, los pasajeros pueden sumergirse por completo en la gloria del otoño disfrutando de una visibilidad excepcional, según esta investigación.

2. Tren de Sóller, Mallorca (España)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/550184500332-copy-0908251a.jpg

En segundo lugar de la clasificación, el encantador Tren de Sóller, inaugurado en 1912 y con vagones de madera originales aún en uso, ofrece la magia del otoño mediterráneo con un estilo ´vintage´, al serpentear entre las montañas y las plantaciones de cítricos de la isla de Mallorca.

Desde este ferrocarril eléctrico los pasajeros pueden apreciar el imponente paisaje de la Sierra Norte mallorquina, con los cielos despejados durante casi dos tercios del otoño y solo uno de cada cuatro días con lluvias, disfrutando de un clima mediterráneo fresco, perfecto para el turismo otoñal, según JR Pass.

3. Línea GoldenPass (Suiza)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/550184500333-copy-6ee4aed4.jpg

También en el segundo lugar de la lista, en base a la puntuación obtenida, la línea ferroviaria GoldenPass, en Suiza, combina distintos ferrocarriles, como el Express y Panoramic, y otros con vagones históricos, en una ruta, de Montreux a Interlaken, que exhibe legendarios paisajes alpinos, desde el lago Lemán hasta montañas boscosas.

Esta línea ferroviaria, pieza clave del turismo suizo, recorre una zona con cielos despejados durante más de la mitad del otoño y aproximadamente uno de cada cuatro días con lluvia, unas condiciones climáticas otoñales prometedoras para disfrutar del viaje y del panorama desde el tren, según JR Pass.

4. Ferrocarril de Oigawa (Japón)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/550184500334-copy-e5e2a5ee.jpg

En cuarto lugar, el pintoresco ferrocarril japonés Oigawa opera con auténticas locomotoras de vapor de las décadas de 1920 a 1940 a través de los espectaculares Alpes japoneses, siendo el viaje otoñal en tren más fotogénico de la lista de JR Pass.

Este museo ferroviario en movimiento permite a sus pasajeros descubrir la belleza del otoño rural, con espectaculares vistas montañosas que contrastan con los bosques de arces de colores intensos, disfrutando de cielos despejados durante más de la mitad del otoño y con solo un día de cada tres con lluvia de media, ofreciendo un clima fresco y constante, según el informe.

5. Ferrocarril panorámico Blue Ridge (EE. UU.)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/550184500335-copy-bf0b9271.jpg

El ferrocarril panorámico Blue Ridge Scenic Railway, que obtuvo el quinto puesto en la lista de JR Pass, ofrece una inolvidable experiencia otoñal a través de las colinas de los Apalaches del norte de Georgia (Estados Unidos), a lo largo del río Toccoa, atravesando la campiña y encantadores pueblos sureños.

Este tren histórico, popular entre los amantes de las plantas y los entusiastas de los ferrocarriles, serpentea entre espectaculares frondas otoñales, exhibiendo los legendarios colores de la cordillera Blue Ridge, en una zona con cielos despejados durante más de tres quintas partes del otoño, solo uno de cada cuatro días con lluvia y un clima fresco en la montaña, añade el estudio.

La lista también incluye los trenes ´Rhodope Narrow Gauge Railway´ (de Septemvri a Dobrinishte, en las montañas Rhodope, Bulgaria); ´Semmering Railway´ (de Gloggnitz a Mürzzuschlag, en Baja Austria, Austria) y ´Sagano Romantic Train´ (por el bosque de bambú de Arashiyama, en Kioto, Japón).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/550184500336-copy-e578bc4d.jpg Los trenes de vía estrecha del Bulgaria, cuyo recorrido atraviesa las montañas, ofrecen paisajes especialmente atractivos en otoño. (DIMITAR MICHAYLOV/SHUTTERSTOCK) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/550184500337-copy-f7bf506e.jpg La línea ferroviaria ´Semmering Railway´ (de Gloggnitz a Mürzzuschlag, en Austria), en el séptimo puesto de la lista, ofrece paisajes espectaculares. (MIKADUN/SHUTTERSTOCK) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/550184500338-copy-5438f418.jpg El tren ´Sagano Romantic Train´, en el octavo puesto, recorre el bosque de bambú de Arashiyama, en la prefectura de Kioto, Japón. (SETIA WANDRI/SHUTTERSTOCK) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/550184500339-copy-ea59fa5a.jpg El tren ´White Pass & Yukon Route´ (Skagway a Whitehorse, en EE. UU. y Canadá, por Alaska y Yukon), en el 9º puesto, ofrece paisajes únicos. (ALEXANDRE.ROSA/SHUTTERSTOCK) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/5501845003310-copy-b7f47759.jpg Algunos trenes de cremallera austríacos, como el que va a la montaña Schneeberg, con una capilla conmemorativa en su cumbre, ofrecen bellos paisajes en otoño. (FRITZ16/SHUTTERSTOCK)

Los ferrocarriles ´White Pass & Yukon Route´ (Skagway a Whitehorse, en EE. UU. y Canadá, por Alaska y Yukon); y ´Schneeberg Railway´ (de Puchberg a Hochschneeberg, en Baja Austria, Austria), son otras líneas ferroviarias que resplandecen en otoño, según la investigación de JR Pass.