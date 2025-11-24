Una mujer de 112 años es la persona más longeva de España

Teresa Fernández Casado, certifica con su DNI tener 112 años y dice desconocer por qué el portal de referencia internacional que lista las personas más viejas del mundo atribuye a la catalana Carme Noguera, con 111 años, ser la mujer más longeva de España. ( EFE )

Teresa Fernández Casado, una mujer de 112 años, es la persona viva más longeva de España, después de conseguir el reconocimiento internacional de la mano de la organización Longeviquest.

Ha sido esta entidad, dedicada a la búsqueda y reconocimiento de las personas más longevas del mundo, la que ha comunicado a la familia de la anciana su distinción.

Esta mujer es actualmente la persona viva más longeva de España, la décima persona de Europa y está en el puesto 50 de entre las más longevas del mundo.

Teresa Fernández Casado reivindicaba ser la persona de mayor edad en España tras la muerte el pasado 11 de noviembre de Angelina Torres Vallbona, con 112 años y 238 días de vida, que ostentaba el título hasta ese momento.

Aunque en un primer momento tras la muerte de Angelina Longeviquest —el portal de referencia que lista las personas más viejas del mundo por países— entregó el reconocimiento a Carme Noguera, de 111 años, ahora le otorga el título con carácter retroactivo a Teresa Fernández, después de certificar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Teresa nació en Zambroncinos del Páramo, un pueblo de León (noroeste de España), el 29 de julio de 1913, por lo que a día de hoy tiene 112 años y 117 días.

"Mi madre sigue viviendo en la misma casa en la que nació. Nunca ha querido irse del pueblo", comentó su hija, Manuela de Paz, en una entrevista con EFE el pasado viernes en la que reclamaba que su madre era la más longeva con su DNI en la mano.

Manuela, que describe a su madre como una mujer "sencilla y muy querida por todos los vecinos", explicó que Teresa se encuentra físicamente en muy buen estado —"solo toma una pastilla para el colesterol"— aunque "la cabeza le ha empezado a fallar un poco, especialmente en el último año".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/05d0c77ddeca33ed5591a608f07033864c421d67w-95363e84.jpg Teresa Fernández Casado, la mujer más longeva de España. (EFE)

Es la pequeña de ocho hermanos y tuvo siete hijos, seis de ellos siguen vivos, incluidos los dos mayores, con 92 y 93 años, respectivamente, aseguró su hija.

Esta 'supercentenaria' con once nietos, nueve biznietos y dos tataranietos ha sido durante muchos años la memoria viva del pueblo. "Desde siempre los vecinos han venido a preguntarle cosas, fechas o acontecimientos que ocurrieron en Zambroncinos", señaló su hija.

Se dedicó desde pequeña al trabajo en el campo aunque, a diferencia de otras muchas niñas, ella sí pudo ir a la escuela. Un ejemplo de una larga vida dedicada a los suyos, de una mujer de costumbres, según su hija, quien confía en celebrar, el próximo julio, los 113 años de Teresa.

Un país longevo

España es uno de los países más longevos del mundo, con una esperanza de vida que alcanza los 84.01 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística, que la eleva a 86,53 en el caso de las mujeres.

En el listado de Longeviquest sobre personas más viejas del mundo a lo largo de la historia, figuran en las primeras 50 posiciones las españolas María Branyas Morera (que murió a los 117 años), Ana Vela Rubio (fallecida a los 116) y Magdalena Oliver Gabarró (a los 115)