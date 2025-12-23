Ideas para decorar tu mesa en Navidad

Como es habitual, el rojo es el color estrella de la Navidad. ( EFE )

Se acerca el momento más especial del año donde las luces y el brillo de los adornos cobran mayor importancia para toda la familia.

Como es habitual, el rojo es el color estrella con el que las firmas no solo proponen bolas de navidad o manteles, también candelabros, velas e incluso una lámpara a modo de cerillas como en el caso de Ikea.

La firma sueca ha dado un giro a sus tradicionales diseños que ha actualizado con estampados llamativos, "menos es más" no es aplicable a la Navidad, explica su equipo de diseño, que ha combinado piezas más grandes en el árbol junto a otras de tamaño reducido.

Sobriedad en la decoración

Este año, la apuesta es también por una decoración sobria, basada en propuestas cálidas como la que ofrecen los textiles, tanto para el sofá como para adornar una buena mesa e incluso el árbol.

Prueba de ello es la sugerencia de la interiorista Lorena Canals que se ha inspirado en los perros que la acompañaron en su infancia para crear una colección "emotiva con la que dar calidez al hogar".

Es un homenaje a sus compañeros de vida, que ha representado en figuras de trapo, que acompaña a quienes tienen y también a quienes no tienen, mascotas en casa.

Una decoración flexible apta para niños pequeños y sus trastadas, sin que suponga un riesgo sus visitas constantes a los adornos.

Lejos de quedarse atrapada en una sola opción decorativa, la firma Maison du Monde realiza un recorrido para celebrar unas fiestas que van desde la dulzura de la fría escandinava hasta los paisajes nevados de Canadá, pasando por el color de México y la energía solar de California, lo extraordinario se instala sin dejar el confort del hogar.

Una manera de viajar sin salir de casa que invita a representar la elegancia anglosajona, en verde y rojo o la profusión de flores de Acapulco una explosión de alegría y creatividad.

Los paisajes nevados de Laponia, con sus leyendas nórdicas y sus lagos nevados se rinden en el interior a la calidez de las maderas blancas y las suaves pieles, un ambiente místico al que las chimeneas añaden calor.

En la mesa

Siguiendo con la estela de la calma y la elegancia, Mango propone un regreso a los aromas de la naturaleza y a la sencillez de los platos blancos con una mínima decoración; a las cristalerías sencillas y atemporales y a los detalles verdes en la mesa, sobre un mantel con el toque festivo de un lazo gris en sus esquinas.

Velas blancas con forma de árbol de Navidad y otras redondas emulando las bolas del árbol en dorado y plata son algunas de sus apuestas.

En la mesa, Dior se rinde a los detalles dorados en tazas, platos y mini velas perfumadas, sobre un mantel en tono champán que invita a celebrar.

En el extremo opuesto, Westwing prefiere el burdeos, incluso en las velas de los candelabros y los detalles en plata sobre manteles de color chocolate, un cierto glamur gótico en unas fechas en las que innovar nunca está de más.

Pero cede también al rojo en la mesa. "Esta temporada reinterpretamos algunos de los motivos navideños más clásicos y nostálgicos, dándoles un diseño más fresco y moderno", comenta Alexandra Tobler, directora creativa de Westwing Collection.

La firma especialista en hogar Bagley's Lane invita a disponer de una mesa diferente cada día con estampados combinables en blanco, rojo y verde, en platos y tazas con dibujos de reno o delicadas flores de acebo.



