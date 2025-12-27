Inteligencia artificial cuántica: el ´nuevo mundo´ laboral

La colaboración entre la inteligencia humana y la artificial es la sinergia que marcará el siguiente hito industrial y tecnológico. ( EFE )

La inteligencia artificial (IA), que ofrece sistemas que efectúan tareas propias de la inteligencia humana, como entender y responder a una comunicación, tomar decisiones o aprender de su propia experiencia y está dotada de una gran capacidad de automatizar tareas repetitivas y analizar grandes cantidades de datos con celeridad, ya forma parte de nuestra vida diaria.

Esta tecnología ya está en el corazón de las recomendaciones personalizadas de las plataformas digitales y los asistentes virtuales, y dentro de poco permitirá desde detectar las enfermedades antes de que produzcan síntomas hasta optimizar la distribución de la energía en las ciudades, gracias a los sistemas con IA que actualmente se están desarrollando.

La computación cuántica (CC), que están desarrollando empresas líderes como Google e IBM, se basa en las reglas de una rama de la física que estudia cómo funcionan las partículas atómicas y subatómicas, y utiliza como unidad básica de información el ´cúbit´, a diferencia de las computadoras convencionales, que trabajan con ´bits´ (unidades que solo pueden ser 0 o 1).

Gracias a un fenómeno físico llamado superposición cuántica, los ´cúbits´ o bits cuánticos pueden representar varios estados (pueden ser 0, 1 o una combinación de ambos al mismo tiempo), lo cual permite a las computadoras cuánticas procesar enormes cantidades de datos y mucha más información de manera simultánea, consiguiendo realizar en unos minutos cálculos que llevarían infinidad de años a un equipo convencional.

La combinación de la IA y la CC promete abrir puertas a soluciones que ahora no somos capaces de imaginar, analizar datos más complejos, resolver problemas que hoy son irresolubles, hacer descubrimientos científicos más rápidos o crear predicciones más precisas en el clima y la economía, según la universidad UNIE. (www.universidadunie.com).

Pero, según la UNIE, este avance también traerá importantes desafíos en el aspecto tecnológico, ya que las computadoras cuánticas requieren condiciones especiales, como temperaturas extremadamente bajas, así como una nueva generación de algoritmos (secuencias de operaciones e instrucciones que siguen una computadora) para aprovechar al máximo esta tecnología.

Cálculos más complejos a velocidades ultrarrápidas

También es previsible que la IA cuántica, que combina la potencia de la computación cuántica con técnicas avanzadas de IA, y permitirá desarrollar máquinas capaces de realizar cálculos complejos a velocidades significativamente más rápidas que las actuales, reconfigurará el panorama laboral, especialmente en aquellas profesiones con un mayor perfil tecnológico.

Debido a esta evolución tecnológica, el mundo laboral entrará en una transformación acelerada en la que a muchos profesionales les tocará "volver a aprender", señalan desde Softtek, firma especializada en transformación digital, que analiza cuales son las profesiones con más futuro, en su informe ´Digital Profiles for 2025 & 2035´

"Hoy en día, prácticamente todos los nuevos proyectos, dispositivos o aplicaciones incorporan algún tipo de IA, tecnología que ya nos está ayudando a realizar múltiples tareas en mucho menos tiempo y resulta más eficiente que los métodos tradicionales", según explican desde esta compañía.

"La IA, que se ha posicionado como la tecnología más relevante de la actualidad, junto a la computación cuántica, que no para de avanzar, están redefiniendo el futuro del panorama laboral. Alrededor de estas dos tecnologías surgirán nuevos empleos, las empresas buscarán nuevas habilidades profesionales y algunas profesiones tecnológicas tendrán más futuro", según apuntan.

Inteligencias humana, artificial y cuántica entrelazadas

"La evolución tecnológica viene impulsada por una combinación de avances multidisciplinares que convergen para responder a las presiones competitivas globales", señala Doris Seedorf, directora ejecutiva (CEO) de Softtek para España, en entrevista con EFE.

Explica que "mientras la inteligencia artificial (IA) se centra en crear sistemas capaces de realizar tareas que imitan la inteligencia humana, nutriéndose de datos para identificar patrones y tomar decisiones, la computación cuántica (CC) representa un enfoque radicalmente diferente".

"A diferencia de los bits clásicos (0 o 1), la CC utiliza los qubits, que pueden representar un 0, un 1 o una superposición de ambos al mismo tiempo. Esta propiedad permite a los ordenadores cuánticos resolver ciertos problemas a una velocidad exponencialmente mayor", señala Seedorf.

Para esta especialista "la IA se perfila como el núcleo desde el cual emergerán los principales avances tecnológicos de la próxima década" y "la colaboración entre la inteligencia humana y la artificial es la sinergia que marcará el siguiente hito industrial y tecnológico".

Las profesiones tecnológicas del futuro

"A medida que la IA se integre en la sociedad y las empresas, surgirá la figura del especialista en Integración Humano-IA para garantizar una colaboración óptima entre ambos", adelanta.

De manera similar, y según adelanta Seedorf, "la CC aprovechará su potencial en la generación de nuevos programas informáticos (software), infraestructuras y escenarios. Su impacto se materializará en la aparición de roles profesionales como el Desarrollador de Software Cuántico Avanzado (DSCA) y el Analista de Seguridad Cuántica (ASC).

"El DSCA se especializará en crear un software que aproveche el potencial de los qubits para resolver problemas inabordables para la computación clásica, mientras que el ASC adaptará la seguridad informática y la criptografía a la era cuántica", según vaticina la experta de Softtek.

"En conjunto, estas dos tecnologías (IA y CC) impulsarán la automatización avanzada, la ciberseguridad impulsada por IA, los sistemas cognitivos y la robótica avanzada, transformando industrias enteras, así como la medicina personalizada y los sistemas autónomos", enfatiza.

Habilidades que demandarán las empresas

En el nuevo mundo laboral que emergerá como consecuencia de la integración de la IA y la CC, "las empresas buscarán profesionales de las Tecnologías de la Información (TI) que no solo dominen la implementación de tecnologías disruptivas, sino que también sean capaces de liderar el cambio y aportar valor estratégico a sus proyectos", destaca.

Seedorf adelanta que "los profesionales de las TI del futuro deberán contar con una combinación de habilidades técnicas y ´blandas´ (rasgos personales y competencias y sociales) que les permitan adaptarse a entornos ágiles y colaborar en equipos multidisciplinarios".

En lo referente a las habilidades técnicas, la demanda se centrará en el conocimiento de tendencias emergentes como la IA y la automatización, según esta especialista.

"Además del dominio de lenguajes de programación y herramientas específicas, se valorará la experiencia en tecnologías y herramientas de IA, la comprensión de sistemas de software empresarial y la computación ´en la nube´, así como la familiaridad con marcos normativos y directrices de IA y privacidad de datos", puntualiza.

En cuanto a las habilidades ´blandas´, Seedorf considera que será necesario que los profesionales tengan "mentalidad crítica, formación continua y suficiente flexibilidad como para mantener la relevancia en un mercado dinámico".

"La capacidad para trabajar en entornos diversos y multidisciplinares, entender las necesidades del negocio y aplicar un enfoque centrado en la resolución de problemas también será fundamental para generar valor en la futura industria" donde confluirán la IA y la CC, concluye la CEO de Sofftek.

(Texto: Ricardo Segura)

