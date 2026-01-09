×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Nombres más populares
Nombres más populares

Los significados y orígenes de los nombres más populares del año 2025

Adhara, uno de los nombres más repetidos del año, tiene origen árabe y significa "doncellas" o "vírgenes"

    Expandir imagen
    Los significados y orígenes de los nombres más populares del año 2025
    Los nombres más populares del 2025 reflejan fe, alegría y sabiduría. (FUENTE EXTERNA)

    La Junta Central Electoral publicó esta semana el listado de los nombres más usados en la República Dominicana durante 2025. 

    Buscamos el origen y el significado de cada uno para entender qué dicen estas elecciones sobre la identidad, las influencias culturales y las aspiraciones de las familias dominicanas.

    El resultado muestra una mezcla clara: raíces bíblicas, herencia europea, guiños a la cultura global y una fuerte presencia de nombres que evocan fuerza, sabiduría, fe y luz.

    Los nombres femeninos y lo que expresan

    Adhara, uno de los nombres más repetidos del año, tiene origen árabe y significa "doncellas" o "vírgenes". No solo es un nombre antiguo, también es el de una estrella brillante en la constelación Can Mayor.

    Ailany es una variante moderna vinculada a Ailani o Ailyn. Su significado oscila entre "luz brillante", "jefe supremo" y "Dios es mi luz", una combinación que explica por qué ha ganado terreno entre los nombres recientes.

    RELACIONADAS

    Isabella, forma italiana de Isabel, proviene del hebreo y significa "Dios es mi juramento". Es un nombre clásico que nunca desaparece del todo.

     Zoe viene del griego y significa "vida". Para los primeros cristianos simbolizaba la vida eterna. Valentina procede del latín y se traduce como "fuerte" o "saludable".

     Abigail, de origen hebreo, significa "mi padre es alegría" . Alaia es un nombre vasco cuyo significado es directo y optimista: "alegre" o "feliz".

     Emma, de raíz germánica, se asocia con lo "grande" o "entero" y ha sido recurrente en la historia europea.

    Alaysha es una variante moderna de Alicia y remite a la "nobleza".

    Expandir imagen
    Infografía

    Sofía, del griego sophía, significa "sabiduría" y mantiene su vigencia como uno de los nombres más universales.

    Los nombres masculinos y su trasfondo

    Adriel, que lidera la lista masculina, es de origen hebreo y se interpreta como "perteneciente a Dios" o "congregación de Dios".

    Noah en voz latino Noé, es recurrente y es de origen bíblico. Thiago es una variante de Santiago, derivada del hebreo Jacob, asociado a la perseverancia y la lucha.

    Sebastián proviene del griego y se relaciona con lo "venerable", muy difundido por la tradición cristiana.

    Gael tiene un origen discutido, pero suele asociarse a los pueblos de habla gaélica o a la figura del extranjero.

    Eithan o Ethan es un nombre hebreo que significa "fuerte" o "duradero".

    Liam, de raíz irlandesa, se interpreta como "protección firme" y refleja la influencia anglosajona en las nuevas generaciones.

    Aarón, nombre bíblico clásico, se asocia con la exaltación o la elevación.

    Emmanuel significa "Dios está con nosotros" y conserva una fuerte carga religiosa.

    Elian, variante moderna ligada a nombres que comienzan con Eli, se interpreta como "Dios es mi gracia" o "luz".

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.