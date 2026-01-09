Los significados y orígenes de los nombres más populares del año 2025

Los nombres más populares del 2025 reflejan fe, alegría y sabiduría. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral publicó esta semana el listado de los nombres más usados en la República Dominicana durante 2025.

Buscamos el origen y el significado de cada uno para entender qué dicen estas elecciones sobre la identidad, las influencias culturales y las aspiraciones de las familias dominicanas.

El resultado muestra una mezcla clara: raíces bíblicas, herencia europea, guiños a la cultura global y una fuerte presencia de nombres que evocan fuerza, sabiduría, fe y luz.

Los nombres femeninos y lo que expresan

Adhara, uno de los nombres más repetidos del año, tiene origen árabe y significa "doncellas" o "vírgenes". No solo es un nombre antiguo, también es el de una estrella brillante en la constelación Can Mayor.

Ailany es una variante moderna vinculada a Ailani o Ailyn. Su significado oscila entre "luz brillante", "jefe supremo" y "Dios es mi luz", una combinación que explica por qué ha ganado terreno entre los nombres recientes.

Isabella, forma italiana de Isabel, proviene del hebreo y significa "Dios es mi juramento". Es un nombre clásico que nunca desaparece del todo.

Zoe viene del griego y significa "vida". Para los primeros cristianos simbolizaba la vida eterna. Valentina procede del latín y se traduce como "fuerte" o "saludable".

Abigail, de origen hebreo, significa "mi padre es alegría" . Alaia es un nombre vasco cuyo significado es directo y optimista: "alegre" o "feliz".

Emma, de raíz germánica, se asocia con lo "grande" o "entero" y ha sido recurrente en la historia europea.

Alaysha es una variante moderna de Alicia y remite a la "nobleza".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/maxresdefault-79dc2bb7.jpg

Sofía, del griego sophía, significa "sabiduría" y mantiene su vigencia como uno de los nombres más universales.

Los nombres masculinos y su trasfondo

Adriel, que lidera la lista masculina, es de origen hebreo y se interpreta como "perteneciente a Dios" o "congregación de Dios".

Noah en voz latino Noé, es recurrente y es de origen bíblico. Thiago es una variante de Santiago, derivada del hebreo Jacob, asociado a la perseverancia y la lucha.

Sebastián proviene del griego y se relaciona con lo "venerable", muy difundido por la tradición cristiana.

Gael tiene un origen discutido, pero suele asociarse a los pueblos de habla gaélica o a la figura del extranjero.

Eithan o Ethan es un nombre hebreo que significa "fuerte" o "duradero".

Liam, de raíz irlandesa, se interpreta como "protección firme" y refleja la influencia anglosajona en las nuevas generaciones.

Aarón, nombre bíblico clásico, se asocia con la exaltación o la elevación.

Emmanuel significa "Dios está con nosotros" y conserva una fuerte carga religiosa.

Elian, variante moderna ligada a nombres que comienzan con Eli, se interpreta como "Dios es mi gracia" o "luz".