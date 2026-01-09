Estos fueron los nombres más populares en República Dominicana en 2025

La elección de nombres para bebés ha reflejado claras tendencias estéticas y generacionales en la República Dominicana. ( FREEPIK )

Elegir el nombre de un hijo es una de las decisiones más emotivas y significativas para las familias.

En 2025, esa elección también ha reflejado claras tendencias estéticas y generacionales en la República Dominicana. De acuerdo con datos ofrecidos por la Junta Central Electoral (JCE), algunos nombres se han posicionado como verdaderos favoritos entre los padres dominicanos.

Adhara encabezó la lista de los nombres femeninos más registrados del año. Su sonoridad moderna y su origen árabe parecen haber conquistado a muchas familias.

Por su parte, Adriel fue el nombre masculino más frecuente, destacándose por su carácter fuerte y espiritual, además de su creciente popularidad en la región.

Las combinaciones de nombres también revelan una clara preferencia por opciones elegantes y de influencia internacional.

Entre las niñas, sobresalieron Mia Isabella, Adhara Sofía y Emma Sofía, mientras que en los varones dominaron combinaciones como Liam Alexander, Liam Manuel y Eithan Gael. Estos nombres reflejan una mezcla entre tradición, modernidad y globalización, marcando el estilo de una nueva generación.

A continuación, la lista completa

Nombres más usados en República Dominicana 2025 Nombres de niñas Nombres de niños Adhara Adriel Ailany Noah Isabella Thiago Zoé Sebastián Valentina Gael Abigail Eithan Alaia Liam Emma Aarón Alaysha Emmanuel Sofía Elian

