8 trucos para poner fin al caos doméstico

Lo importante para mantener el orden en casa no seguir una secuencia específica de limpieza, sino aplicar siempre la misma rutina, de modo que cada vez podamos hacerlo en menos tiempo. ( SHUTTERSTOCK )

Para muchas personas limpiar y ordenar la casa implica luchar contra la pereza, tener la sensación de estar atrapados en un ciclo interminable y vencer la tentación de dejar ese trabajo para otro momento.

Pero hay otras maneras de abordar esa tarea doméstica, aprendiendo a disfrutar del proceso y ganando tiempo para nosotros mismos, según Elisabet Jiménez, experta en limpieza.

"Hasta que no nos independizamos (de nuestros padres), no tenemos ni idea acerca de cómo se hace nada de lo que tiene que ver con el día a día de nuestra casa. En general, cuando eres adolescente, sueles encontrarlo todo limpio y te limitas a arreglar tu habitación, ordenarla, doblar tu ropa...", señala Jiménez.

Cuando ella misma se emancipó, a los veinticinco años de edad, entonces se dio cuenta de que tenía que limpiar la cocina, hacer todos los días la cama y que "la casa se ensucia y si no la limpias, ella no se va a limpiar sola", según confiesa en una entrevista con EFE.

"Por otra parte, si trabajas muchas horas fuera de casa, como es mi caso, cuando vuelves a tu hogar necesitas descansar y sentir paz. Pero si llegas a tu casa y en ese lugar ves desorden y suciedad, no te apetecerá estar allí", enfatiza.

Hogar, un lugar para descansar y sentirse a gusto

"Cuando empecé a organizarme para limpiar y arreglar mi propia casa yo sola, fui consciente de que esa tarea me daba mucha satisfacción cuando la terminaba y veía todo limpito", asegura.

Así, Jiménez inició un proceso de búsqueda de recursos y herramientas de orden y limpieza eficaces, que le permitieran sentirse a gusto en su casa, basándose en su propia experiencia mediante el método de ´ensayo y error´, inspirándose en las prácticas de las amas de casa de su familia y visualizando contenidos disponibles en YouTube e Instagram.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/550189560135-65a14d92.jpg La experta en limpieza Elisabet Jiménez afirma que tener un hogar limpio y ordenado ayuda a reducir el estrés. (PENGUIN RANDOM HOUSE)

Ese proceso la condujo a crear en 2020 una cuenta de Instagram especializada en limpieza a la que llamó @huele.a.limpio, que hoy en día tiene más de 400,000 seguidores y donde comparte diariamente trucos, ideas, consejos y recetas con su comunidad digital, muchas de ellas incluidas en su primer libro, también titulado ´Huele a limpio´.

Además de compartir trucos e ideas prácticas para que todo "esté reluciente y huela a limpio", Jiménez traslada a sus seguidores una visión de la limpieza más relajada y realista.

De esta manera ayuda a hacerla y llevarla mejor, convirtiéndola en aliada para alcanzar la paz mental y sentirnos bien en casa en vez de ser una carga y para disponer de más tiempo libre para nosotros, según explica.

¿Por dónde comienzo a limpiar?

A veces, en nuestro hogar puede reinar cierto caos, debido a la pereza y la postergación de las tareas domésticas, derivado de vivirlas como causantes de malestar en lugar de algo placentero.

Pero también a raíz de la falta de tiempo y la acumulación de otro tipo actividades, al punto que no sabemos por dónde empezar a poner todo de nuevo en orden.

Sin llegar a esos extremos también puede suceder que no tengamos claro con qué frecuencia debemos efectuar cada tarea de limpieza, o desconozcamos ciertos aspectos de algunas de ellas en concreto, como por ejemplo saber cuáles son las mejores mezclas caseras para deshacerse de las manchas.

Hay respuestas prácticas y sencillas para todas esas dudas y preguntas, incluida una de las más frecuentes y elementales que es ¿Por dónde empiezo?, asegura Jiménez.

"Para limpiar, es muy importante seguir un orden, porque si higienizamos un rincón de la cocina y luego nos vamos a la habitación de al lado y allí solo hacemos una cama, al final estaremos perdiendo tiempo", puntualiza.

Ocho secretos para limpiar más y mejor

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/550189560131-3cf684fb.jpg Afrontar las tareas domésticas de una manera eficiente puede ser divertido si se sigue una rutina cotidiana adecuada. (RAWPIXEL-123RF)

Para que el proceso no se torne pesado, Jiménez aconseja optimizarlo tanto como se pueda, teniendo en cuenta que "cuanto menos tiempo utilices para limpiar, más tiempo libre tendrás para ti" y, a continuación comparte algunas recomendaciones clave para que "la casa brille y huela a limpio".

Lo primero que uno debe hacer cuando empieza a limpiar la casa es abrir la ventana, un mínimo de 10 minutos. Destapa la cama y déjala abierta durante el mismo lapso de 10 minutos que dejas la ventana abierta. Antes de comenzar a limpiar, recoge y ordena todo lo que haya por el medio, para que no te estorbe cuando limpies. Cuando empieces la limpieza, hazla siempre de arriba abajo, ya que el polvo y la suciedad se van precipitando hacia el suelo. Limpia siempre las superficies que utilizas cada día, como por ejemplo mesas o encimeras. Por último siempre pasa la aspiradora o barre, ya que todo habrá caído al suelo (si tienes aspiradora, olvida la escoba). Lo importante no es tanto el orden o secuencia de pasos que sigamos al efectuar la limpieza, sino hacerlo siempre igual, para poder repetirlo cada vez en menos tiempo. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Si manchas algo y lo limpias enseguida, a la larga tendrás menos trabajo.

"Procurar que haya siempre un mínimo de orden e higiene en el baño, la cocina y el salón; tener las camas siempre hechas; y ventilar la casa para que se respire aire limpio, es lo más básico que debemos hacer a diario en nuestro hogar. Así, en una hora lo podremos tener todo listo", concluye Elisabet Jiménez.