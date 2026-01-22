La ciencia confirma por qué el tamaño del pene influye en el atractivo sexual

Ejemplos de imágenes generadas por ordenador utilizadas en el estudio que analizó cómo el tamaño del pene, junto con la estatura y la forma corporal, influye en la percepción del atractivo sexual y la competencia masculina. Crédito: Aich U. et al. ( PLOS BIOLOGY / EFE. )

Por qué el pene humano es inexplicablemente grande en comparación con el de otros primates es una cuestión evolutiva que se discute desde hace tiempo. Podría ser una manera de seleccionar a la pareja, en el caso de las mujeres, y de medir la competencia en el caso de los hombres.

Para averiguarlo, usando 343 figuras masculinas generadas por ordenador y con distintos tamaños de pene, altura y forma corporal, un equipo de científicos australianos analizó qué rasgos determinan o definen el atractivo sexual y la fuerza en un hombre y si el pene se incluye en estas variables.

El resultado fue claro, el tamaño del pene importa -aunque por razones distintas- tanto a los hombres como a las mujeres: ellos consideran que los rivales potencialmente más fuertes tienen un pene más grande, y ellas que su pareja reproductiva ideal es más alta, ancho de hombros y con un pene grande.

Estudio con 800 participantes

Para hacer el estudio, cuyos resultados se han publicado este jueves en la revista PLOS Biology, el equipo pidió a más de 600 hombres y 200 mujeres que calificaran las figuras generadas por ordenador en función del atractivo sexual, para ellas, y como amenaza -tanto física como sexual- para ellos.

Los participantes vieron imágenes a tamaño real de las figuras en persona o imágenes a escala en una encuesta en línea. Las mujeres calificaron como más atractivas a las figuras masculinas que eran más altas, tenían una mayor relación entre los hombros y las caderas (con un cuerpo en forma de V) y un pene más grande.

Aunque, más allá de cierto punto, un mayor aumento del tamaño del pene, la altura y la anchura de los hombros tenía beneficios decrecientes.

Para los hombres, las figuras más altas, con un cuerpo más en forma de V y un pene más grande, resultaban más intimidatorias, tanto como rivales sexuales como oponentes en la lucha.

Pero, a diferencia de las mujeres, calificaron sistemáticamente a los hombres con rasgos más exagerados como una mayor amenaza sexual, lo que sugiere que los hombres sobreestiman el tamaño del pene para atraer a las mujeres.

Implicaciones del estudio

Los resultados sugieren que tanto las preferencias femeninas como la competencia con otros hombres han favorecido el aumento del tamaño del pene, la altura y la anchura de los hombros en los hombres, explican los autores.

El estudio proporciona la primera prueba experimental de que los hombres tienen en cuenta el tamaño del pene a la hora de evaluar la capacidad de lucha y el atractivo de sus rivales.

Para Michael D. Jennions, investigador en la Universidad Nacional de Camberra y coautor del estudio, "aunque la función principal del pene humano es transferir esperma, nuestros resultados sugieren que su inusual tamaño grande evolucionó como un adorno sexual para atraer a las mujeres, más que como una simple insignia de estatus para asustar a los hombres, aunque hace las dos cosas".