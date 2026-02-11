¿Por qué el 14 de febrero es considerado el Día del Amor?

San Valentín tiene su origen en una fiesta pagana del Imperio Romano. ( FREEPIK )

El origen de esta celebración del amor queda situado en la fiesta romana de las lupercales. Entre el 13 y el 15 de febrero se celebraba en la Antigua Roma una fiesta extraña, salvaje y telúrica, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos y en la que sus practicantes seguían la costumbre que habían heredado de sus ancestros durante decenas de generaciones.

La fiesta consistía, a grandes rasgos, en sacrificar, dentro de la gruta Lupercal —donde Rómulo y Remo habían sido amamantados por la loba—, a una cabra y un cachorro de perro.

Los jóvenes sacerdotes, dedicados exclusivamente a este culto, se impregnaban con la sangre de los sacrificios y la leche de la cabra.

Utilizaban una parte de las pieles como taparrabos, la única vestimenta que llevaban, aparte de ir disfrazados con máscaras de lobos, y salían corriendo para golpear con las pieles a las jóvenes romanas en la espalda y propiciar así su fertilidad.

Se intentaba representar simbólicamente que eran, como relató Ovidio, "penetradas por el macho cabrío", aludiendo al dios Fauno Luperco, protector de los bosques y de los rebaños.

Esta fiesta se caracterizaba por su carácter festivo y desenfrenado, y se acompañaba con grandes cantidades de alcohol, lo cual daría lugar a una gran cantidad de apareamientos y orgías que propiciarían la perseguida fertilidad.

Esta celebración debió parecer obscena a Augusto, primer emperador de Roma, que se preocupaba especialmente por la moral, ya que prohibió que los sacerdotes Lupercos procedieran de la clase de los patricios porque lo consideraba indigno de la aristocracia, a la cual él pertenecía.

San Valentín, santo mártir

A finales del siglo V después de Cristo, el papa Gelasio I declaró por primera vez el 14 de febrero como el día de San Valentín.

Cuando el Imperio romano se convirtió a la religión cristiana, se prohibió esa fiesta, considerada pagana y bárbara por el sacrificio de animales y el desorden de la moral que conllevaba.

Para sustituir esa fiesta y poner por encima una de origen cristiano, se buscó un santo mártir que hubiera sido sacrificado en esas fechas y se encontró a San Valentín, que fue mandado ejecutar por el emperador Claudio II, apodado el Gótico, en el s. III d. C.

No confundir con el primer emperador Claudio, el famoso tartamudo que fue inmortalizado por Robert Graves y de cuya figura se hizo una miniserie británica, ´Yo, Claudio´ (Herbert Wise, 1976).

El emperador había emitido un edicto en el que prohibía casarse a los militares por considerarlo contraproducente para su carrera y, por consiguiente, para la defensa del imperio.

Valentín fue un médico convertido al catolicismo que casaba a los jóvenes y a los militares en secreto. Al ser descubierto, fue llevado ante el emperador e invitado a abjurar de su fe, a lo que se negó, y fue encarcelado y posteriormente ejecutado por decapitación.

La leyenda cuenta que uno de sus carceleros, viendo que curaba a las personas debido a sus conocimientos médicos y apoyado en la fe cristiana, le retó a que curara a su propia hija, llamada Julia, que era ciega de nacimiento.

En el camino hacia el cadalso, Valentín le entregó un papel escrito a Julia, algo que nadie comprendió al ser esta ciega. Sin embargo, al desdoblar el papel, Julia se curó de su ceguera y pudo ver las primeras letras de la carta: ´De tu Valentín´...

Ese es el origen de las cartas y notas de amor que aún perduran en nuestros días, comenzando con esa famosa frase. Algunos autores incluso señalan que, a pesar de su fe, Valentín llegó a estar enamorado de Julia.

A finales del siglo V después de Cristo, el papa Gelasio I declaró por primera vez el 14 de febrero como el día de San Valentín.

Curiosamente, en la década de los sesenta del pasado siglo fue excluido oficialmente del santoral católico, al no contarse con pruebas de autenticidad sobre su vida y su obra, pero es tal la popularidad alcanzada por este santo como celebración del Día de los Enamorados que esa fecha ha quedado señalada indisolublemente a su figura.

El amor de las aves

Sin embargo, a pesar de que el día de San Valentín había quedado establecido en el calendario, no pasaba de ser un día más dedicado a un santo mártir de la religión católica, sin la connotación que tiene en la actualidad.

Fue a finales del siglo XIV cuando el poeta inglés Geoffrey Chaucer recogió una tradición medieval del norte y del centro de Europa que vinculó definitivamente a San Valentín con el amor romántico.

Chaucer está considerado como el padre de la literatura inglesa moderna, ya que fue el primero en escribir utilizando palabras y expresiones del lenguaje popular. Famoso por su obra cumbre, ´Los cuentos de Canterbury´, es el primer poeta enterrado en la Abadía de Westminster.

En otra de sus obras, titulada `El parlamento de las aves´, recogió la idea medieval de que era a mediados de febrero cuando las aves escogían a su pareja para aparearse, estableciendo una analogía entre estas y el amor humano.

En su poema llega a vincular el día de San Valentín, el 14 de febrero, como el día de esa unión.

Ese poema fue la inspiración para muchos otros y el germen de la celebración del día de San Valentín, también llamado el Día de los Enamorados o, en otros lugares, el Día del Amor y la Amistad, festejándose en más de 100 países del mundo.

por Carmen Jiménez

