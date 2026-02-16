Koro Cantabrana y su misión: enseñar a vivir sin que el estrés te controle

Para la periodista, coach y formadora española Koro Cantabrana, el fenómeno del estrés no solo afecta el bienestar personal, sino también la productividad, la creatividad y la calidad de las relaciones humanas. ( DARE COLLADO )

El estrés se ha convertido en una constante silenciosa en la vida moderna. Para la periodista, coach y formadora española Koro Cantabrana, este fenómeno no solo afecta el bienestar personal, sino también la productividad, la creatividad y la calidad de las relaciones humanas.

Desde el Instituto del Estrés, la especialista impulsa el programa Gestrés, una propuesta innovadora diseñada para ayudar a las personas a comprender y gestionar su relación con el estrés.

Cantabrana no llegó al coaching por un camino tradicional. Tras una carrera en el fotoperiodismo y la comunicación, descubrió una nueva vocación que la llevó a formarse internacionalmente y a trabajar con ejecutivos, deportistas de élite y organizaciones.

Su experiencia profesional y su enfoque en liderazgo y bienestar organizacional respaldan un proyecto que busca responder a uno de los desafíos más urgentes de nuestra época.

Del fotoperiodismo al liderazgo emocional

Cantabrana recuerda que su acercamiento al coaching fue fortuito. "Encontré un libro que se titulaba ´Coaching para el éxito´ y dije, no sé qué es esto, pero tengo que descubrirlo". A partir de ese momento inició un proceso de formación internacional que la llevó a especializarse en coaching individual, de equipos y alto rendimiento.

Su trayectoria profesional combina comunicación, liderazgo y bienestar organizacional. Fundó empresas orientadas al desarrollo humano y ha trabajado en programas de alto rendimiento con deportistas y ejecutivos. Con el tiempo, comenzó a impartir cursos sobre estrés, un tema que hace décadas ya generaba preocupación y que tras la pandemia experimentó un aumento significativo.

"Después de la pandemia... vimos que había un despunte del estrés en general y decidimos meternos ya de lleno", explica.

Un programa disruptivo para un mundo acelerado

El programa Gestrés se diseñó durante cuatro años con un objetivo claro: ofrecer resultados rápidos y aplicables. "Hemos dedicado un equipo cuatro años a hacer un programa que se hace solamente en cinco días", afirma Cantabrana.

El método integra herramientas de neurociencia, programación neurolingüística, coaching y metodologías de alto rendimiento. Además, utiliza animaciones como recurso pedagógico para facilitar la comprensión y reducir la resistencia mental. "La persona se relaja viendo los vídeos", explica, destacando que el formato facilita el aprendizaje y la transformación de hábitos mentales.

La metodología F2 (Deep, Easy, Fun and Fast) responde a la necesidad contemporánea de soluciones ágiles y efectivas.

Cómo cambiar la relación con el estrés

El enfoque del programa parte de una premisa clara y es que el estrés no depende únicamente de las circunstancias externas. "El estrés laboral tiene que ver con las dos cosas, con la persona y las condiciones", señala Cantabrana.

Sin embargo, enfatiza que la gestión personal es clave. "Si la persona no tiene habilidades para transformar su estrés... va a continuar estando mal".

Esta perspectiva busca empoderar al individuo para desarrollar herramientas que permitan responder de manera más saludable a situaciones exigentes.

El programa propone cambios en los patrones de pensamiento. "Tenemos entre 60,000 y 80,000 pensamientos diarios... y de todos los pensamientos, solo somos conscientes entre un 1 % y un 5 %". Según explica, tomar conciencia de esos patrones permite reducir el estrés de manera natural.

Resultados en una semana

Gestrés se presenta como un programa intensivo que promueve cambios rápidos mediante nuevas conexiones neuronales. "En una semana cambiamos esos hábitos, esos patrones de pensamiento", afirma.

El proceso busca generar conciencia sobre los detonantes del estrés y enseñar a transformarlos. Desde el tercer día, asegura, muchos participantes reportan mejoras significativas en su bienestar emocional y mental.

Aplicaciones en salud mental y educación

Aunque el programa está orientado al estrés laboral, sus beneficios se han observado en diversos contextos. Cantabrana señala que ha sido útil para personas con ansiedad, angustia y depresión. "El curso enseña cómo del pensamiento llegamos a los resultados. Pensamiento, emoción, acción, resultados".

No obstante, advierte que no es adecuado para personas dentro del espectro autista debido a la complejidad de algunos detalles del programa.

Actualmente, el Instituto del Estrés trabaja con la Universidad Pontificia de Salamanca en la validación científica del método, con el objetivo de medir la reducción del estrés en los participantes.

Impacto en empresas y organizaciones

El estrés laboral tiene consecuencias directas en la productividad y el clima organizacional. Cantabrana señala que cuando una persona sufre altos niveles de estrés, la productividad puede reducirse hasta en un 60 %, mientras que la irritabilidad aumenta significativamente.

También advierte sobre el efecto contagio del estrés dentro de los equipos de trabajo. Sin embargo, cuando se implementan herramientas de bienestar, las organizaciones experimentan mejoras en creatividad, innovación, compromiso laboral y ventas.

"Todos queremos pertenecer a equipos de alto rendimiento, de buenas relaciones y buena productividad", afirma.

Una propuesta para el bienestar integral

El trabajo de Koro Cantabrana se sitúa en la intersección entre liderazgo, bienestar emocional y transformación organizacional. Su propuesta no busca eliminar el estrés, una respuesta natural del ser humano, sino enseñar a gestionarlo de manera consciente.

En un mundo marcado por la velocidad, la incertidumbre y las demandas constantes, iniciativas como el Instituto del Estrés y el programa Gestrés ofrecen herramientas prácticas para recuperar el equilibrio personal y profesional.

Como resume Cantabrana, el cambio comienza desde adentro, en la manera en que pensamos, interpretamos y respondemos a lo que nos sucede.