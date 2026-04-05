Cómo desintoxicar tu hogar: 10 consejos para evitar microplásticos y sustancias químicas

Los materiales plásticos son omnipresentes en nuestra vida diaria y sus partículas microscópicas pueden alojarse en nuestro cuerpo, por eso es tan importante desintoxicar nuestro entorno. ( FREEPIK )

¿Nuestros hogares y otros ambientes nos están intoxicando? Se podría responder afirmativamente a esta pregunta, ateniéndose en un sentido amplio a la definición de "intoxicar" (producir daños en un ser vivo por la acción de sustancias tóxicas) y a la gran cantidad de compuestos químicos nocivos para la salud que proliferan en el ámbito doméstico y a los que estamos expuestos durante nuestra vida diaria.

"Sin que apenas seamos conscientes de ello, vivimos rodeados de sustancias químicas que alteran nuestro equilibrio hormonal y que están presentes en objetos cotidianos y alimentos, así como en nuestros hogares y en los espacios públicos" señala el doctor Nicolás Olea, un referente mundial en toxicidad ambiental.

El doctor Olea es catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, médico en el Hospital Clínico San Cecilio de esta ciudad española y experto evaluador en distintos programas europeos de investigación sobre disrupción endocrina y riesgos emergentes.

La disrupción endocrina la provocan los disruptores endocrinos o DE, sustancias químicas ajenas al organismo humano, que pueden afectar negativamente la salud de las personas o incluso de sus descendientes, según fuentes científicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/550197108942-d2f1eeca.jpg Vivimos rodeados de compuestos químicos que pueden tener efectos tóxicos en nuestro organismo, según los expertos. (RAWPIXEL-123RF)

Estos disruptores, que también podrían llamarse perturbadores o alteradores, ya que causan una perturbación, interrupción o alteración en un estado o proceso determinado, son capaces de imitar o impedir la acción de las hormonas naturales, desencadenando una alteración en la red de glándulas y órganos que producen y liberan hormonas, según el instituto ISGlobal.

Disruptores endocrinos

El doctor Olea es uno de los principales expertos en disruptores endocrinos (DE), a los que describe como "contaminantes químicos que una vez dentro del organismo compiten con las hormonas".

"Sabemos que las hormonas son mensajeros bioquímicos que comunican un órgano con otro. Por ejemplo, el estrógeno comunica el ovario con la mama. Los DE pueden alterar ese mensaje hormonal, ya sea interfiriéndolo negativamente o exacerbándolo", explica Olea en una entrevista con EFE.

"Entre las más de 200,000 sustancias químicas que reconoce la Agencia Europea de Compuestos Químicos y Mezclas (ECHA) que se han puesto en el mercado, hemos identificado al menos 2,000 compuestos que son disruptores endocrinos", puntualiza.

En esta lista se incluyen pesticidas como el DDT o el clorpirifos; componentes de los plásticos como el bisfenol-A o los ftalatos, y compuesto que forman parte de los cosméticos, como los parabenos y las benzofenonas, según explica el doctor Olea.

Plásticos microscópicos

En lo que respecta a los microplásticos, este especialista explica que "son fragmentos diminutos de plástico con un tamaño inferior a 500 micrómetros (un micrómetro equivale a una milésima de milímetro), que se han diseminado por todo el planeta y han alcanzado el interior de los seres vivos, la especie humana entre ellos".

"Una vez incorporados al organismo, por ejemplo, por vía digestiva o respiratoria, dependiendo de su tamaño, estos microplásticos pueden permanecer sobre el epitelio celular o internalizarse y alcanzar otros órganos, organelas (estructuras dentro de la célula que desempeñas funciones específicas y vitales para su funcionamiento) o estructuras celulares", señala.

Olea señala que "allí donde llegan, estas micropartículas plásticas ejercen un efecto de cuerpo extraño, produciendo inflamación y estrés oxidativo (un tipo de desequilibrio que causa daño celular), pero a diferencia de cualquier material inerte como una piedrecita, al tratarse de polímeros orgánicos de diseño pueden liberar sus componentes".

Explica que, por ejemplo, el policarbonato o sus aditivos pueden liberar el bisfenol-A, mientras que del PVC pueden desprenderse los ftalatos que acompañan a este plástico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/550197108943-e2e4bee5.jpg Una serie de sustancias químicas denominadas disruptores endocrinos (DE) alteran el funcionamiento hormonal. (KAMRANAYDINOV-FREEPIK)

Por esta razón "los microplásticos también pueden ejercer un efecto tóxico, debido a su capacidad de actuar como disruptores endocrino o metabólicos", explica Olea.

"Pero hay más: en su paso por el medio ambiente los microplásticos pueden adherir contaminantes persistentes como los COPs o los HAP o incluso bacterias, las cuales ha dado lugar a un nuevo ecosistema denominado ´plastisfera´, permitiendo que esos compuestos tóxicos o esas bacterias accedan a donde nunca habríamos imaginado", advierte.

Para el doctor Olea "hay dos formas de reducir o evitar nuestra exposición a los disruptores endocrinos y microplásticos".

"La primera opción consiste en actuar como ciudadanos, exigiendo a la autoridad competente la retirada del mercado de todo aquello que significa con certeza una fuente de exposición para la población general. Pero este es un proceso largo, interminable, lento y generalmente llega tarde", asegura.

La segunda medida, según el doctor Olea, consiste en "exponernos lo menos posible a todo aquello que en el día a día, en nuestro hogar y en el trabajo contribuya a ponernos en contacto con disruptores endocrinos y plásticos, para lo cual este experto recomienda tomar una serie de precauciones básicas, que se reproducen a continuación".

10 recomendaciones para ´desintoxicar´ el entorno

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/550197108944-30eb6447.jpg Los filtros de alta eficiencia atrapan las partículas más minúsculas, las microfibras textiles y los contaminantes. (PLANETCARE-UNSPLASH)

"Aunque no es posible eliminar todo el plástico del hogar, se puede reducir su uso, comenzando por sacar este material de la cocina", enfatiza Olea. Este experto recomienda consumir alimentos de temporada y de cercanía (producidos localmente), de agricultura y producción ecológicas (sin el uso de fungicidas de síntesis) y que no sean ultraprocesados, "pagando un precio justo por esa comida". "Ventila la casa a diario con la ventilación exterior durante, al menos, 15 minutos, mañana y tarde, cuando el tráfico automotor de tu calle sea menos intenso, para renovar el aire y desalojar los contaminantes volátiles o incorporados al polvo", enfatiza. "En vez de simplemente barrer, aspira el polvo de la casa usando una aspiradora con filtros HEPA, que atrapan las partículas más minúsculas, microfibras textiles y contaminantes, y pasa un paño húmedo si no empleas la aspiradora", apunta. "Recuerda que antes de reciclar, que debería ser la última de las alternativas, están las opciones de reducir, reutilizar, reparar y zurcir", señala el doctor Olea. "Procura consumir el agua del grifo, que posiblemente sea de buena calidad, si no habido una advertencia de riesgo, y exige en el restaurante que te la sirvan en una jarra de cristal, para evitar beber de una botella de plástico", recomienda. Los alimentos vegetales (frutas, verduras y hortalizas), sea cual sea su origen, deben lavarse de forma intensa, y pelarlos cuando sea posible, para eliminar con estas sencillísimas maniobras los compuestos químicos añadidos, según Olea. "Utiliza en tu hogar y en la medida que puedas, envases o tápers de cristal, cerámica y acero inoxidable, para envasar y conservar tus alimentos o sus sobrantes, sobre todo si la comida es de alto contenido en grasa", recomienda este especialista. El doctor Olea aconseja "buscar otra manera más sana e inocua de prepararnos el café, en vez de usar cápsulas de aluminio, de aluminio forrado con plástico o de plástico, que a altas temperaturas liberan tóxicos que acaban en nuestra taza". "Infórmate acerca de los componentes de los esmaltes de uñas con acrilatos y metacrilatos que utilizas, ya que algunos de sus aditivos, como las benzofenonas, están en la lista oficial de disruptores endocrinos (DE)", concluye el doctor Nicolás Olea, que recomienda ser más estrictos, en general, con la elección de la cosmética y los productos de cuidado personal.