Chef Elmo Bida: el dominicano que cocina su propio camino al éxito
El cocinero, oriundo de San Pedro de Macorís, entra en la lista “40 Under 40” y consolida su nombre en la gastronomía de clubes y resorts en Estados Unidos
A sus 34 años, el chef dominicano Elmo Bida está viviendo uno de esos momentos que marcan una carrera.
Y es que su nombre acaba de sumarse a la prestigiosa lista “40 Under 40” de Club + Resort Chef 2026, un reconocimiento que destaca a los talentos jóvenes que están redefiniendo la cocina en Estados Unidos.
Más que un premio, es una señal clara de que su enfoque -disciplinado, humano y creativo- está dejando huella en una industria donde no basta con cocinar bien: hay que liderar, innovar y conectar.
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Más que técnica, una filosofía de cocina
Para Bida, la cocina va mucho más allá de ejecutar platos impecables. Su filosofía es simple, pero poderosa: respeto absoluto por los ingredientes, por el equipo y por quienes se sientan a la mesa.
Esa visión lo ha convertido en un referente dentro del mundo de clubes y resorts, donde cada servicio exige consistencia, excelencia y una experiencia memorable. Él mismo lo resume con naturalidad: disfruta tanto crear platos como construir equipos sólidos y ambientes de trabajo donde todos crezcan.
Entre presión y aprendizaje
Su camino no ha sido precisamente fácil. Desde temprano, le tocó liderar cocinas en temporadas de alto volumen, lidiando con presión constante, falta de personal y clientes exigentes. Pero lejos de frenarlo, esos retos moldearon su carácter.
Hoy, esa experiencia se traduce en una cocina bien organizada, estándares altos y un liderazgo basado en la comunicación clara y la motivación del equipo.
Hoy, como chef personal en Kansas City, lleva ese mismo nivel de excelencia a entornos privados, creando experiencias gastronómicas personalizadas que reflejan el gusto único de cada cliente, sus necesidades dietéticas y las ocasiones especiales que desean celebrar.
Una mirada hacia el futuro
Comprometido con la mentoría, Bida no solo se enfoca en su propio crecimiento, sino también en el de quienes trabajan a su lado. Su consejo para quienes quieren abrirse paso en este mundo lo resume todo: dominar lo básico, ser consistentes, mantenerse curiosos y aprender a liderar bajo presión.
Con este reconocimiento, el chef reafirma su posición como una de las voces emergentes más interesantes del sector. Y todo indica que esto es solo el comienzo de una carrera que seguirá elevando la gastronomía dominicana en escenarios internacionales.