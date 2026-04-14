Convocan las nominaciones para los Premios Julia 2026 que celebran el envejecimiento activo

Ganadores de la edición 2025 de los Premios Julia. ( FUENTE EXTERNA )

Hay historias que no se detienen con los años, sino que, por el contrario, se vuelven más potentes. Precisamente ahí nace el espíritu de los Premios Julia, cuya convocatoria 2026 ya está abierta para destacar a personas mayores de 70 años que siguen activas, productivas y aportando al país.

Desde ya y hasta el 29 de mayo de 2026, instituciones, empresas, organizaciones y ciudadanos podrán postular a esos referentes que, con su trayectoria, liderazgo y vocación de servicio, continúan marcando la diferencia. Y es que, más que un reconocimiento, esta iniciativa se ha convertido en una plataforma para visibilizar vidas que inspiran.

Bajo el lema "Porque las personas mayores son nuestro ejemplo e inspiración", la premiación apuesta por cambiar la narrativa del envejecimiento.

En lugar de asociarlo con límites, lo presenta como una etapa de plenitud, impacto y legado. Así, pone en primer plano a hombres y mujeres cuyo trabajo incide en lo social, cultural, profesional, artístico y comunitario.

Mucho más que un premio

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/screen-shot-2026-04-14-at-42604-pm-b4e71463.png Sandra Aponte, Juan Carlos Méndez y Rodrigo Segura, de la Fundación NTD. (FUENTE EXTERNA)

Detrás de esta iniciativa está la Fundación NTD, que desde hace más de una década impulsa acciones en favor del bienestar y la inclusión de las personas adultas mayores.

En ese sentido, los Premios Julia no solo celebran logros individuales, sino que también abren conversaciones necesarias sobre el envejecimiento activo y la construcción de una sociedad más justa.

Además, el galardón rinde homenaje a Julia Tavares de Álvarez, una figura clave en la defensa de los derechos de las personas mayores a nivel internacional.

Su legado incluye su participación en la creación del Plan de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento, considerado un referente global en la materia, así como su labor diplomática ante la Organización de las Naciones Unidas.

A lo largo de sus ediciones, esta premiación ha reconocido a figuras que han dejado una huella profunda en la sociedad dominicana. Nombres como Freddy Ginebra, Patria Rivas y Gloria Mejía de Selman forman parte de este grupo de homenajeados, cuyas historias reafirman que el impacto no tiene fecha de caducidad.

De cara a esta nueva edición, el llamado es claro: mirar alrededor, identificar esas historias silenciosas que sostienen comunidades y darles el lugar que merecen. Porque, al final, cada postulación es también un acto de reconocimiento colectivo.

Las nominaciones pueden realizarse a través del sitio web de la fundación o solicitando el formulario vía correo electrónico. Y mientras avanza el proceso, queda una certeza: en cada historia hay una estrella por descubrir.