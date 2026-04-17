¿Seguimos juntos o rompemos?: preguntas clave para decidir

Una relación empieza a sufrir reveses y suele terminar al cabo de 3 o 4 años, según la experiencia del psicólogo Raúl López. ( EFE )

Sufrir por amor puede ser una situación bastante común, pero no por ello es inevitable ni necesaria. Incluso puede ser un indicio de que la relación no funciona adecuadamente.

Tanto para dejar de sentir dolor y malestar en nuestra actual pareja, como para evitar que esto ocurra en una relación amorosa que estamos iniciando o a punto de comenzar, necesitamos plantearnos una serie de interrogantes clave para entender el presente de nuestra pareja o predecir su posible futuro, de acuerdo con el psicólogo Raúl López Lastra.

López es psicólogo especialista en relaciones sentimentales y fundador de ABC Psicólogos.

Dirige este centro desde hace más de veinte años y en el que miles de pacientes han conseguido superar las rupturas y dejar atrás el sufrimiento por los problemas de relación a través de las terapias y cursos en línea de Raúl y su equipo.

Este reconocido experto en el ámbito amoroso expone una serie de cuestiones fundamentales para poder valorar el estado actual y las perspectivas de una relación, dejar de sufrir por amor y ser más fuertes y eficaces al gestionar nuestros vínculos amorosos.

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1-. ¿Sabías que las probabilidades de que te toque la lotería son mayores que las de que sigas con tu pareja al cabo de 20 años?

"Si algo he aprendido es que en esta vida no hay nada seguro salvo tu propia existencia y la muerte. Sin embargo, nos gusta pensar que tenemos el control de nuestras relaciones de pareja y que serán para siempre", señala López en una entrevista con EFE.

Según la experiencia de este psicólogo "una relación empieza a sufrir reveses hasta que al final se termina, lo cual suele ocurrir generalmente en un plazo de 3 o 4 años".

"En mi opinión y siendo realista, es mejor empezar una relación pensando que se va a terminar antes o después", añade.

2-. ¿Alguna vez has pensado que deberías separarte?

"Todos hemos pensado en dejar nuestras relaciones en algún momento del trayecto. Pero cuando ese pensamiento es recurrente nos ayudará mucho pensar en los motivos por los que deseamos quedarnos en dicha relación", señala.

"Cuando esos motivos son el miedo, la frustración, la culpa, la inseguridad, el amor incondicional, la dependencia o una mentalidad de escasez, nos estamos apartando de una vida feliz", añade.

"La gente se sorprendería al saber cuántas personas se mantienen en relaciones tóxicas debido solamente a sus carencias personales", destaca.

3-. ¿Te gustaría saber cómo salvar tu relación?

López explica que es "un gran defensor de las relaciones de pareja cuando las dos personas que la forman son compatibles. En ese sentido, no hay nada más bonito que dos adolescentes queriéndose, ajenos a lo que pasa alrededor".

Pero "cuando empiezas a juzgar, a adivinar y a dar por hecho que sabes lo que ocurre en la cabeza de tu pareja, entonces la relación empieza a dejar de ser tan bonita", apunta.

"El gran secreto para salvar tu relación es escuchar al otro con atención sin hacer ningún tipo de juicio de valor. Aunque esto no resulta fácil cuando tienes mucho que decir y mucha frustración", advierte.

4-. ¿Se puede perdonar una infidelidad?

"Aunque parezca una locura, considero que las infidelidades suelen hacer más sólidas las relaciones de pareja, cuando los dos miembros de la relación son compatibles entre sí", reflexiona.

"Afrontar una infidelidad en el ámbito de la pareja es una muestra de que juntos podemos resolver cualquier lesión en la relación. El problema aparece cuando la infidelidad se ha convertido en un estilo de vida y se ha creado una relación paralela", asegura.

López explica que "es fácil enamorarse de alguien a quien no conoces y entrar en una relación paralela, aunque más del 60% de las parejas consigue remontar después de este ´accidente´".

"Cuando una pareja se rompe, la infidelidad nunca es el motivo verdadero de la ruptura", recalca.

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5-. ¿Qué ´red flags´ o banderas rojas son innegociables?

López explica que en una relación pueden surgir algunas "reds flags" (banderas rojas) o señales de advertencia que indican comportamientos o patrones negativos, poco saludables o tóxicos, en la persona con la que estamos emparejados.

"No hace falta que estas `reds flags´ sean extremas para abandonar una relación o ponerle límite a tu pareja. Basta con que sientas un cierto ´disconfort´ (sensación de incomodidad o malestar) para tomar distancia respecto de esa persona", aconseja.

"Creo que aguantamos demasiado en las relaciones con la esperanza de que el amor mutuo que sentimos transforme a la otra persona y nos permita conseguir esa relación ideal", señala.

Pero, según explica López, "las relaciones ideales no se consiguen solo con amor si no con valores como la bondad, la generosidad y la responsabilidad que son el caldo de cultivo para el buen trato".

6-. ¿Sabrías cómo reconocer si tu pareja es una persona narcisista?

Según este psicólogo "solemos confundir al narcisista (individuo preocupado en exceso por sí mismo, una visión grandiosa de sus propias capacidades y una necesidad constante de ser admirada) con un sociópata o mala persona, es decir alguien al que le gusta hacer sufrir al otro porque disfruta con el dolor ajeno".

Pero en realidad "el narcisista es un tipo de persona vacía de autoestima que vertebra la realidad en extremos. Es alguien que te encumbra y te tira a la basura consecutivamente, algo que también hace consigo mismo. Resulta muy agotador estar en pareja con un narcisista debido a su ambivalencia".

7-. ¿Te da miedo la soledad?

Raúl López considera que "mayormente los niños y los ancianos pueden estar solos", ya que en general "las personas más jóvenes y con recursos tienen la capacidad de volver a llenar sus vacíos rodeándose de nuevas personas con solo apuntarse a un nuevo gimnasio o iniciar una nueva actividad deportiva, laboral o lúdica".

"No necesitas vincularte a una pareja o a una familia tóxica para evitar quedarte solo. En lugar de ello, desde una mentalidad de abundancia puedes realizar la siguiente reflexión: puedo volver a conocer personas con las que conectar de nuevo a un nivel íntimo todas las veces que sea necesario", concluye.

(Texto: Rocío Gaia)

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