¿Cómo proteger la lactancia materna?

Muchas mujeres enfrentan barreras emocionales y sociales que dificultan mantener este proceso. ( FREEPIK )

El 21 de mayo se conmemoró el Día Mundial de Protección de la Lactancia Materna, especialistas en salud perinatal llaman a fortalecer los espacios de apoyo emocional, social y comunitario para las madres lactantes, recordando que amamantar no debe asumirse como una responsabilidad en soledad, sino como un compromiso colectivo.

Aunque la lactancia materna es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la mejor forma de alimentación para el recién nacido, recomendándola de exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años o más, muchas mujeres enfrentan barreras emocionales y sociales que dificultan mantener este proceso.

Angy Estévez, presidenta de la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal (ADPP), considera que uno de los mayores retos para las madres es la presión social y las expectativas del entorno, factores que pueden generar ansiedad, estrés y sentimientos de culpa.

"La lactancia tiene una enorme valía, pero no es una tarea fácil. Para lograrla sin afectar la integridad emocional de la madre, se necesita apoyo real de las personas que la rodean", expresó la especialista, quien aboga por incentivar una cultura más empática hacia la lactancia en espacios públicos y privados.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Maternal & Child Nutrition en 2021, las madres que perciben juicios sociales sobre su decisión de amamantar reportan mayores niveles de estrés y mayores dificultades para mantener la lactancia.

Asimismo, un metaanálisis divulgado por Journal of Human Lactation en 2018 concluyó que el apoyo emocional y práctico aumenta significativamente las probabilidades de instaurar y sostener la lactancia durante los primeros meses de vida del bebé.

Ante esta realidad, Estévez insistió en la necesidad de crear entornos seguros y libres de prejuicios que permitan a las mujeres vivir esta etapa con mayor tranquilidad y acompañamiento.

Recomendaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/23/2149531364-08bb79ee.jpg Angie Estévez considera fundamental reforzar la autonomía de cada mujer para decidir cómo vivir su proceso de lactancia (FREEPIK)

Entre las principales recomendaciones planteadas por la especialista figura la creación de más espacios adecuados para amamantar en lugares públicos y privados, así como la capacitación del personal de salud en enfoques empáticos y respetuosos.

También sugiere fortalecer las campañas educativas basadas en evidencia científica para desmontar mitos relacionados con la lactancia, además de promover redes de apoyo donde las madres puedan compartir experiencias y expresar sus dudas sin temor a ser juzgadas.

La especialista considera fundamental reforzar la autonomía de cada mujer para decidir cómo vivir su proceso de lactancia, libre de presiones externas y acompañada de apoyo psicológico cuando sea necesario.

"El acompañamiento emocional y las técnicas de manejo del estrés pueden tener un impacto positivo importante en la salud mental de las madres y en el éxito de la lactancia", considera.

Te puede interesar ¿Cuáles son los deberes del hombre en la lactancia materna?