Fertilidad y edad: cuando el reloj biológico no sigue nuestros planes

La calidad de los óvulos es un factor determinante para la fertilidad femenina y la capacidad de concebir. ( PROSTOOLEH / FREEPIK )

La concepción es un proceso complejo que depende de muchos factores. Necesita:

producción de espermatozoides sanos por parte del hombre y óvulos sanos por parte de la mujer;

sanos por parte del hombre y por parte de la mujer; trompas de Falopio desbloqueadas que permitan que los espermatozoides lleguen al óvulo;

que permitan que los espermatozoides lleguen al óvulo; capacidad del espermatozoide para fertilizar al óvulo cuando se encuentran;

la capacidad del óvulo fecundado (embrión) para implantarse en el útero de la mujer;

una calidad embrionaria suficiente;

Finalmente, para que el embarazo llegue a término, el embrión debe estar sano y el entorno hormonal de la mujer debe ser adecuado para su desarrollo.

"Cuando tan solo uno de estos factores se ve afectado, puede producirse infertilidad", indica la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM, por sus siglas en inglés).

Esta entidad señala que, si una pareja lleva más de un año manteniendo relaciones sexuales sin protección y no se produce un embarazo, es posible que haya problemas de fertilidad.

Origen de la infertilidad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/550204827013-copy-dd5ee1e8.jpg Las causas de infertilidad son variadas y, con frecuencia, se combinan. Se estima que alrededor de un 30% de los casos son de origen femenino, otro 30% masculino, un 30% mixto y un 10% de origen desconocido. (WAYHOMESTUDIO / FREEPIK)

Las causas de infertilidad son variadas y, con frecuencia, se combinan.

Se estima que alrededor de un 30% de los casos son de origen femenino, otro 30% masculino, un 30% mixto y un 10% de origen desconocido, según apunta la doctora Cristina Trilla Solà, ginecóloga de la Clínica BeDona de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y miembro de Top Doctors Group.

"La causa más frecuente en la mujer es la edad, que provoca un descenso en la calidad de los óvulos y disminuye de forma importante la probabilidad de embarazo. En segundo lugar, encontramos una disminución en la calidad seminal del hombre ya sea por falta de concentración, movilidad, formas de los espermatozoides, anomalías genéticas o fragmentación, que dificulta o imposibilita generar un embrión viable. En tercer lugar, están los problemas de obstrucción de trompas, malformaciones uterinas, disfunciones del endometrio o problemas inmunológicos, todos ellos causas de fallo de implantación y/o abortos", detalla la ginecóloga.

"La calidad de los óvulos es un factor determinante en la capacidad de una mujer a la hora de concebir. Un óvulo de calidad lo es porque presenta las características morfológicas y la dotación cromosómica adecuadas para permitir una gestación exitosa. La edad de la mujer es el factor más importante a la hora de determinar la calidad de los óvulos porque, con el tiempo, la carga genética del óvulo puede verse alterada aunque su morfología permanezca intacta", señalan los especialistas del Hospital Cima de Barcelona.

En este sentido, destacan que las aneuploidías (alteraciones en el número de cromosomas) aumentan con la edad.

Así, explican que "entre los 35 y los 37 años un 30% de los óvulos presenta aneuploidías; entre los 38 y los 41 un 40% de los óvulos las presenta y a partir de los 41 podemos llegar a un 60% o 70%".

Además de la calidad de los óvulos, su cantidad también disminuye con la edad. Lo normal es que, al nacer, una mujer tenga entre uno y dos millones de óvulos, que irá perdiendo durante la niñez de modo que al llegar a la pubertad suelen quedar entre 300,000 y 500,000.

"De todos ellos, una mujer dispondrá en torno a 400 óvulos maduros durante su vida reproductiva, que serán liberados durante el proceso de ovulación. Aunque cada mes un óvulo desciende por una de las trompas de Falopio, hay entre seis y 12 más que se activan y se pierden sin llegar a madurar. Esto hace que, en torno a los 50 años, la reserva ovárica se quede a cero, lo que da lugar a la menopausia", precisan los facultativos del Hospital Cima de Barcelona.

Reproducción asistida

Existe una tendencia al alza de citas en las clínicas de fertilidad, según reflejan los datos de la plataforma Top Doctors. La doctora Victoria Rey Caballero, especialista en ginecología, obstetricia y reproducción asistida y miembro de Top Doctors Group, apunta que cada año crece el número de primeros tratamientos de reproducción alrededor de un 5 %.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/550204827011-copy-0bd3214e.jpg A partir de los 30 años de la mujer, la probabilidad de tener dificultad para concebir empieza a crecer, lo que hace que necesiten cada vez más ayuda de la reproducción asistida. (FREEPIK)

"El retraso de la maternidad es sin duda uno de los puntos que está provocando este auge de las técnicas de reproducción asistida. Esto es derivado de factores económicos, laborales, profesionales o a la falta de interés por tener hijos a edades más jóvenes. Y es que, a partir de los 30 años de la mujer, la probabilidad de tener dificultad para concebir empieza a crecer, lo que hace que necesiten cada vez más ayuda de la reproducción asistida", manifiesta la doctora Rey.

El campo de la reproducción asistida está viviendo una profunda transformación tecnológica. De hecho, la inteligencia artificial (IA) es ya una herramienta real en el día a día de estas clínicas.

"Está ayudando a hacer más fáciles y seguros procesos como la recogida de datos clínicos, el control de valores analíticos, la revisión de pruebas diagnósticas, los métodos de vigilancia de los laboratorios o la selección embrionaria", explica.

"Todo ello está mejorando tanto el tiempo de dedicación a los pacientes como la seguridad, precisión y personalización de los tratamientos. Aún es pronto para poder imaginar hasta dónde puede llegar la tecnología robótica y basada en IA, pero es bastante probable que el útero artificial no tarde mucho en ser una realidad, o que parte de los procesos en un laboratorio puedan automatizarse y facilitar el trabajo diario", expresa la especialista.