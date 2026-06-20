Entrenar en menos de una hora: la nueva forma de cuidar el cuerpo

La combinación de intensidad, coordinación y ritmo favorece la liberación de endorfinas, lo que explica la sensación de bienestar asociada a la práctica. ( EFE )

El tiempo se ha convertido en uno de los bienes más escasos y, por eso, los entrenamientos intensivos y de corta duración responden a una demanda clara: eficacia, motivación y resultados visibles que van más allá de lo físico, buscando salir del ejercicio con una sensación positiva.

En este escenario, disciplinas como el ´fitboxing´ se consolidan como una alternativa que va más allá del ejercicio, incorporando tecnología, música y comunidad. El objetivo no es solo entrenar, sino transformar la relación con el cuerpo y el bienestar en menos de una hora.

Endorfinas, música y ritmo: la experiencia emocional del ejercicio.

Uno de los elementos diferenciales de este tipo de entrenamiento es su dimensión emocional. Más allá del esfuerzo físico, el componente musical desempeña un papel clave.

"Cada sesión se realiza al ritmo de la música, un elemento clave que incrementa la motivación, mejora la efectividad del ejercicio y contribuye a la liberación del estrés", detallan desde Brooklyn Ftboxing, cadena especializada en esta disciplina.

La combinación de intensidad, coordinación y ritmo favorece la liberación de endorfinas, lo que explica la sensación de bienestar asociada a la práctica. "El resultado es un entrenamiento completo que pone en forma rápidamente y convierte cada clase en una experiencia dinámica y adictiva", apuntan.

Este enfoque conecta con una tendencia creciente: entender el deporte no solo como disciplina, sino como experiencia con más beneficios más allá del plano físico y visible.

La duración de las sesiones no es un detalle menor. En menos de una hora, el entrenamiento condensa un trabajo físico completo y una experiencia emocional intensa. La liberación de endorfinas, asociada al esfuerzo y al ritmo, convierte cada sesión en un estímulo tanto físico como psicológico.

En un momento en el que el bienestar se concibe de forma integral, este tipo de propuestas redefinen el papel del deporte en la vida cotidiana. Más allá del rendimiento, el verdadero objetivo parece claro: convertir el entrenamiento en una fuente de energía, equilibrio y conexión.

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Un entrenamiento diseñado para optimizar el tiempo

La propuesta se articula en torno a sesiones de alta intensidad que condensan distintos tipos de ejercicio. "Es un entrenamiento de alta intensidad diseñado para activar el metabolismo y transformar la forma en la que las personas entrenan, se sienten y viven su día a día", explican desde Brooklyn Ftboxing.

Cada clase tiene una duración precisa. "Sus clases de 47 minutos combinan principalmente asaltos de boxeo y `kickboxing´ sin contacto con ejercicios de fuerza, dentro de una metodología HIIT, entrenamiento de intervalos de alta intensidad, orientada a maximizar la eficiencia del entrenamiento", detallan.

Este formato responde a una lógica clara: lograr el máximo rendimiento en el menor tiempo posible, sin renunciar a un trabajo completo del cuerpo.

Aunque el boxeo y el ´kickboxing´ son la base del entrenamiento, su adaptación elimina cualquier componente de contacto físico. Esto permite ampliar el perfil de usuarios y reducir barreras de entrada. La práctica se centra en el golpeo al saco, combinado con ejercicios funcionales que trabajan fuerza, resistencia y coordinación.

Esta integración convierte cada sesión en un entrenamiento global, capaz de activar distintos grupos musculares de forma simultánea. El resultado es una disciplina accesible, pero exigente, que combina técnica y condición física.

Tecnología aplicada al entrenamiento

Uno de los elementos que distingue este formato es la incorporación de tecnología. "Uno de los elementos diferenciales es su tecnología patentada, integrada en los sacos de entrenamiento".

Estos dispositivos permiten medir el rendimiento en tiempo real. "Están equipados con sensores que determinan la fuerza del golpe y si se ha seguido la rutina marcada al ritmo de la música".

Al finalizar la sesión, el usuario accede a sus resultados. "Los usuarios pueden conocer su rendimiento y comprobar su progreso". Este componente introduce una dimensión cuantificable al entrenamiento, alineada con la creciente digitalización del fitnes.

La repetición es uno de los principales factores de abandono en la práctica deportiva. Para evitarlo, este tipo de entrenamiento incorpora cambios periódicos en sus rutinas. "Las rutinas se renuevan cada quince días para mantener la experiencia efectiva, divertida y constantemente retadora".

Este sistema garantiza una evolución continua, tanto en el plano físico como en el motivacional. El entrenamiento se plantea también como una experiencia colectiva. "Toda la propuesta se articula en torno a tres pilares fundamentales: disfrutar del entrenamiento, ser consciente del progreso y formar parte de una comunidad global", apuntan desde Brooklyn Ftboxing.

Este enfoque responde a una demanda creciente de pertenencia y conexión en el ámbito deportivo. Una disciplina que responde a una transformación en la forma de entender el ejercicio, donde convergen varios factores: limitación de tiempo, búsqueda de resultados rápidos y necesidad de experiencias motivadoras.

(Texto: María Muñoz Rivera)

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