Hogares a salvo de la ´contaminación invisible´

Los campos electromagnéticos que nos rodean han sido relacionados con distintos síntomas y trastornos de salud, según Pere León. ( FREEPIK )

En nuestra casa corremos el riesgo de lesionarnos o ver perjudicada nuestra salud debido a riesgos que conocemos y frente a los cuales solemos tomar precauciones, como una intoxicación alimentaria, un accidente doméstico, una caída, una descarga eléctrica o al sufrir quemaduras o cortes.

Pero además estamos expuestos a otros peligros que desconocemos y que nos pasan inadvertidos, advierte el arquitecto, geobiólogo y experto en salud del hábitat Pere León (www.pereleon.com).

León lleva más de veinte años investigando cómo aquellos espacios donde vivimos influyen en nuestro bienestar físico y emocional, campo en el que es una autoridad a nivel mundial.

Dos de sus especialidades son la geobiología (estudio de las energías que emanan de la tierra y nuestro entorno, y de cómo influyen sobre los seres vivos) y la bioconstrucción (sistemas de edificación construcciones, realizados con materiales naturales y un bajo impacto en el medio ambiente).

León ha efectuado miles de estudios en viviendas, oficinas y centros escolares, sobre los efectos de las radiaciones naturales, los campos electromagnéticos, la contaminación química del aire interior, los tóxicos presentes en los materiales alteraciones subterráneas y otros factores que no se ven pero que afectan al cuerpo y la mente de quienes viven en esos lugares o los frecuentan. Los denomina ´venenos invisibles´.

Riesgos imperceptibles pero omnipresentes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-26-at-74339-pm-04d0cef0.jpeg "Aléjese del microondas cuando esté encendido", recomienda el especialista en salud del hábitat Pere León. (FREEPIK)

Por eso, cuando este experto advierte que "lo que no se ve, también enferma" sabe de lo que habla, al igual que cuando afirma que "podemos dejar de ser víctimas de esos peligros que no percibimos", que describe en su libro titulado ´Venenos invisibles´, donde explica cómo protegernos de estos factores.

De hecho, León ha acompañado a cientos de personas para que transformen sus hogares en espacios saludables, y neutralicen los riesgos invisibles que acechan en el espacio que habitan.

"¿Y si te dijera que el lugar donde duermes podría ser el origen de algunas de tus dolencias?

¿O que la fatiga crónica, el insomnio, el bruxismo, la infertilidad, la ansiedad, las migrañas y muchos síntomas sin causa médica aparente podrían tener su raíz en sustancias, particularidades del terreno y radiaciones presentes en dormitorios, cocinas y oficinas, o en el subsuelo?", señala.

"Muchos de estos factores aún no están reconocidos por la medicina oficial. Pero están ahí y condicionan la vida y la salud de miles de personas. No se ven, pero afectan profundamente el cuerpo y la mente, como he comprobado en más de dos décadas de investigación, práctica y observación, con casi 5.000 estudios geoambientales realizados", enfatiza este geobiólogo.

León define a los denominados ´venenos invisibles´ como "factores externos al organismo humano, que actúan de forma sutil y progresiva, afectando nuestras funciones biológicas, nuestro descanso, nuestro sistema inmunitario y, en muchos casos, nuestro equilibrio emocional y mental".

Incluyen contaminantes ambientales presentes en el aire que respiramos dentro de casa, como los compuestos orgánicos volátiles, los formaldehídos o el gas radón, según apunta.

"También están las geopatías: alteraciones naturales del subsuelo, como corrientes de agua subterránea o fallas geológicas, que generan campos magnéticos anómalos capaces de alterar nuestras frecuencias biológicas sin que nos demos cuenta", enfatiza.

Y en esa lista "por supuesto también se incluyen los cada vez más omnipresentes campos electromagnéticos artificiales, como los generados por antenas, rúters WiFi, dispositivos electrónicos, redes 4G y 5G, aparatos electrodomésticos con sistemas inalámbricos, instalaciones eléctricas mal diseñadas o sin toma de tierra adecuada", según León.

"La característica común de todos estos factores externos es que no se ven, pero están. No se huelen, no se oyen, no se tocan... pero se sienten", puntualiza

"A veces esos factores pueden manifestarse mediante síntomas y trastornos como insomnio crónico, otras veces como fatiga inexplicable, dolores de cabeza, falta de concentración, irritabilidad, tensión muscular, e incluso en forma de tinnitus, trastornos autoinmunes, infertilidad o un malestar persistente al que nadie le encuentra explicación", advierte.

"Lo más inquietante es que muchos de estos ´venenos´ conviven con nosotros a diario, especialmente en los espacios donde pasamos más tiempo: nuestro hogar, nuestro dormitorio, nuestra cama. Y lo hacen en silencio, sin dar la cara, hasta que un día nuestro cuerpo dice ¡basta! Y algo se rompe", lamenta.

Efecto combinado y por ello más nocivo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-26-at-74339-pm-1-33f1fbed.jpeg Algunos materiales presentes en los elementos habituales en viviendas y oficinas contienen tóxicos. (FREEPIK)

"Las distintas sustancias químicas, campos electromagnéticos y alteraciones geopáticas no actúan de manera aislada", explica León, en entrevista con EFE.

"Al contrario: cuando estos factores coinciden en un mismo espacio, su efecto nocivo puede potenciarse y nuestro organismo recibe una carga extra difícil de gestionar. La ciencia ya apunta a que este efecto combinado se da sobre todo a través del estrés oxidativo (daño celular), la inflamación y una mayor sensibilidad en aquellas personas vulnerables", apunta.

Por eso, -según León- "es importante no mirar cada factor por separado, sino reducir el conjunto de la exposición. Y, en ese sentido, una de las zonas más críticas de la casa es el dormitorio, el lugar donde necesitamos disfrutar de un descanso reparador, libre de cargas invisibles".

Acciones para descontaminar nuestro entorno

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-26-at-74338-pm-f253e6f1.jpeg Ventilar, abriendo las ventanas 10 a 20 minutos al día, ayuda a mantener limpio el aire interior, según Pere León. (FREEPIK)

"Apagar el rúter WiFi por la noche, alejar el móvil de la mesita del dormitorio y evitar aparatos eléctricos junto a la cama son medidas sencillas y muy efectivas. A ello podemos sumar la ventilación diaria y el uso de productos de limpieza y pinturas más saludables, para no añadir tóxicos químicos al ambiente", puntualiza.

Añade que "en algunos casos conviene también medir el gas radón (gas radiactivo natural proveniente de la desintegración de elementos presentes en el terreno) o comprobar si la cama está sobre una alteración geofísica".

"Algo tan simple como mover la cama unos metros o simplemente unos centímetros puede tener un impacto positivo y resultar muy gratificante y fructífero", recomienda.

Para León "la idea es clara: cuanto más reduzcamos la suma de exposiciones a ´venenos invisibles´, más protegido estará nuestro organismo, más salud podremos ganar en nuestro día a día y de ese modo podremos aumentar nuestra capacidad para afrontar las adversidades externas en nuestra vida cotidiana", concluye.

Este especialista recomienda algunas acciones concretas, simples pero potentes para "empezar hoy mismo a transformar nuestro entorno de vida y de descanso, algo que nuestro cuerpo y nuestra mente van a agradecer".

¿No puede dormir bien? " Cambie la cama de sitio . El insomnio puede causarlo una corriente de agua subterránea o una falla geológica. Mueva la cama a otro lugar, y si tras tres semanas todo sigue igual llame a un geobiólogo ", aconseja.

. El puede causarlo una corriente de agua subterránea o una falla geológica. Mueva la cama a otro lugar, y si tras tres semanas todo sigue igual llame a un ", aconseja. ¡ Ventile , ventile , ventile ! "Abra las ventanas al menos 10 o 20 minutos al día. Así equilibra la humedad, expulsa toxinas, cargas electrostáticas y parásitos invisibles. Mantenga el aire limpio sin utilizar ambientadores , aerosoles ni químicos para camuflar malos olores", aconseja.

, , ! "Abra las ventanas al menos 10 o 20 minutos al día. Así equilibra la humedad, expulsa toxinas, cargas electrostáticas y parásitos invisibles. Mantenga el sin utilizar , aerosoles ni químicos para camuflar malos olores", aconseja. Móvil : cuanto menos lo uses y más lejos esté, mejor. "No lo pegue a su cabeza. Use auriculares o altavoz. Aléjelo del cuerpo siempre que pueda, utilice el ´ modo avión ´ y si vas a dormir, déjalo apagado en el baño o a la entrada de casa", indica.

: cuanto menos lo uses y más lejos esté, mejor. "No lo pegue a su cabeza. Use auriculares o altavoz. Aléjelo del cuerpo siempre que pueda, utilice el ´ ´ y si vas a dormir, déjalo apagado en el baño o a la entrada de casa", indica. El microondas , un viejo enemigo. "Aléjese de este electrodoméstico cuando esté encendido", recomienda León, que señala: "hay otras formas de calentar comida sin irradiarte".

, un viejo enemigo. "Aléjese de este electrodoméstico cuando esté encendido", recomienda León, que señala: "hay otras formas de sin irradiarte". Asegúrese de que tiene toma de tierra en su hogar . León aconseja "pedir a un electricista que revise la instalación eléctrica , ya que todos los enchufes, especialmente en la cocina, deben tener una buena toma de descarga a tierra".

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de los electrodomésticos. "No ponga el cabecero de su cama o el sofá junto a una pared, donde justo al otro lado haya , horno, nevera, lavavajillas, caldera o placa de inducción. Las atraviesan los tabiques", señala. Tecnología fuera del dormitorio . "Nada de móviles, teléfonos inalámbricos ni despertadores electrónicos en la mesilla de noche. Un buen descanso requiere oscuridad, silencio y un espacio libre de electromagnetismo ", de acuerdo con León.

del . "Nada de móviles, teléfonos inalámbricos ni despertadores electrónicos en la mesilla de noche. Un buen requiere oscuridad, silencio y un espacio libre de ", de acuerdo con León. Apague el wifi por la noche. "¿Para qué quiere mantener encendido el rúter si está durmiendo y va a descansar? Si utiliza conexiones por cable mejor aún, porque así se liberará del ´electrosmog´ (contaminación electromagnética)", concluye .