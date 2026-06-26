¿Ganarse la vida sin trabajar? Del sueño a la realidad

Adquirir la psicología adecuada es la base para desarrollar una relación ideal con el dinero y las inversiones y conseguir la libertad financiera. ( COOKIE STUDIO/FREEPIK )

La libertad o independencia financiera suele definirse como la capacidad de una persona de cubrir todas sus necesidades económicas a través de ingresos pasivos, es decir aquellos que obtenemos sin desempeñar una actividad laboral (mediante inversiones, ahorros, alquiler de propiedades, derechos de autor). Es lo que se conoce como "ganarse la vida sin de trabajar".

Esta expresión se volvió muy popular, convirtiéndose en el objetivo de muchas personas, desde que el empresario, formador e inversor estadounidense Robert Kiyosaki, la enunció en ´Padre Rico, Padre Pobre´, uno de los libros sobre finanzas personales más vendidos de todos los tiempos y publicado en 1997.

La "gallina de los huevos de oro"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/550206285272-57247976.jpg La gente que ha invertido con prudencia y sentido común siempre ha vivido muchísimo mejor, según Hernández. (DROBOTDEAN/FREEPIK)

Desde la Escuela profesional de Traders señalan que la independencia financiera se consigue coleccionando activos, es decir "aquellas cosas que ponen dinero en nuestro bolsillo sin hacer nada; un dinero al que se denomina ingresos pasivos".

En ese sentido comparan los activos con la ´gallina de los huevos de oro´ de la famosa fábula, ya que nos genera una riqueza (ingresos pasivos), sin que estemos trabajando, y el único esfuerzo que hay que hacer es conseguir esa mítica gallina en un primer momento, para que después, con el tiempo, nos vaya dando la deseada independencia financiera.

Muchas personas consideran que conseguirán la mítica gallina siguiendo métodos tradicionales (establecer prioridades, reducir el gasto y generar ingresos pasivos) y otros creen la obtendrán accediendo a conocimientos de economía complejos y difíciles de entender, pero según el inversor Gregorio Hernández, estos enfoques dejan de lado una pieza clave: nuestra mentalidad.

La riqueza comienza en nuestra cabeza

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/550206285273-578b4a19.jpg Todos soñamos con la independencia financiera, pero olvidamos un factor clave para lograrla: nuestra mentalidad. (KATEMANGOSTAR /FREEPIK)

"Todos soñamos con la vida tranquila y feliz, el tiempo libre y la vida sin preocupaciones económicas, que nos traerá la independencia financiera, pero existe un factor muy importante que muchas veces pasamos por alto: nuestra manera de pensar", señala Hernández, inversor autodidacta, apasionado de la economía y uno de los divulgadores financieros más destacados en lengua hispana.

Hernández sintetiza esta idea afirmando que "la riqueza empieza en tu cabeza", con la cual titula su último libro, donde explica como adquirir la psicología adecuada para desarrollar una relación ideal con el dinero y con las inversiones en Bolsa.

"Mi enunciado de que ´la riqueza empieza en nuestra cabeza´ parte de la premisa de que acumular riqueza es algo técnicamente fácil, porque los conocimientos necesarios son muy asequibles", explica Gregorio Hernández en entrevista con EFE.

Aumentar el patrimonio de manera natural

"Esto no quiere decir que lo normal sea hacerse rico de la noche a la mañana, sino que todo el mundo puede (y debe) ir aumentando su patrimonio, de forma natural", afirma.

"¿Y por qué no lo está haciendo ya todo el mundo? Porque las ideas que tienen en su cabeza en este momento les impiden hacer esas pocas cosas sencillas que irían aumentando su patrimonio con el paso del tiempo", enfatiza.

Para Hernández un ejemplo claro de esta situación "es el error histórico que ha cometido gran parte de la sociedad al invertir demasiado dinero en depósitos, porque al hacerlo buscaban una seguridad irracional, que ha empobrecido a todas esas personas".

Este inversor considera que "está bien tener una parte del dinero en depósitos bancarios, Letras del Tesoro y cosas similares, pero si tienes todo tu dinero en esos productos de baja rentabilidad estás perdiendo algo importantísimo, que es el tiempo".

"Si durante toda tu vida obtienes una rentabilidad baja de tu dinero lo que realmente estarás haciendo es desperdiciar tu existencia, ya que al cabo del tiempo te darás cuenta de que la inflación hizo que ni siquiera consiguieras la seguridad que pretendías alcanzar", argumenta.

La psicología de las inversiones

"Para que el proceso de enriquecimiento sea natural y sólido hay que aprender a encontrar un buen punto de equilibrio, entre dos posturas: la de no invertir o simplemente ahorrar en depósitos bancarios o similares, y la de querer hacerse rico demasiado rápidamente y tomando demasiados riesgos", puntualiza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/shutterstock2235096453-2aee2668.jpg Nuestra forma de invertir determina nuestra forma de vivir. (SHUTTERSTOCK)

Consultado acerca de cuál es la psicología adecuada para desarrollar una relación ideal con el dinero y las inversiones, Hernández responde que "es fundamental entender que la gente que ha invertido con prudencia y sentido común siempre ha vivido muchísimo mejor que aquella que no lo ha invertido, o que ha invertido sin tener una estrategia clara ni entender bien ni en qué invertía ni por qué".

"Nuestra forma de invertir determina nuestra forma de vivir. Por eso quienes invierten de forma caótica tienen vidas caóticas. El objetivo debe ser invertir con tranquilidad, seguridad y rentabilidad, porque esa tranquilidad y seguridad se trasladarán a nuestra vida, y esa buena rentabilidad también nos hará crecer como personas, en todos los sentidos", pone de relieve.

"No existen los ricos y los pobres, sino que la verdadera brecha que hay en la sociedad es la que existe entre las personas que invierten y aquellas que no lo hacen", señala.

Hernández recalca "que hay que ser conscientes de que la calidad de vida de quienes han invertido a lo largo del tiempo siempre ha sido mejor que la de aquellas personas que no lo han hecho, y que la brecha entre unos y otros cada vez es mayor, debido a la forma en que está evolucionando la sociedad".

Para este experimentado inversor y divulgado financiero, "ya no tiene ningún sentido pretender vivir solamente de trabajar, y aquellos que más tiempo tarden en darse cuenta de este hecho, son los que peor van a vivir" en el futuro.