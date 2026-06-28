Las ocho tendencias que están transformando el empleo

El mercado laboral en la era digital está viviendo un cambio de fronteras. ( EFE )

Estamos a mitad de 2026 y el panorama laboral en todo el mundo apenas se parece al que había, sin ir más lejos, antes de la pandemia.

La estampa tradicional de un joven que entraba a los veinte años en una empresa para jubilarse cuatro décadas más tarde es hoy casi una trama propia del cine clásico.

Y los responsables de este giro de guion son los miembros de la generación Z, aquellos nacidos entre 1997 y 2012.

Con su irrupción en el mercado de trabajo, las oficinas han tenido que aprender un vocabulario completamente nuevo, asumir otras reglas del juego y ver cómo el concepto clásico de lealtad a la empresa se transformaba de manera radical.

El contexto vital de estos nativos digitales explica gran parte de esta revolución. Marcados por la huella psicológica de la cuarentena, lidiando con una inflación histórica y ante el avance vertiginoso de la Inteligencia Artificial, los más jóvenes han decidido hacer añicos el contrato social que acataron sus padres y abuelos.

Para ellos, vivir para trabajar ha dejado de ser una opción. Ahora, la exigencia es clara: es el empleo el que debe encajar en sus vidas. Y, si las empresas no se adaptan, son ellos quienes no dudan en dictar sus propias normas.

A continuación, desgranamos las tendencias que están reescribiendo la historia del mundo laboral.

"Career cushioning"

A principios de esta década, la ola de despidos masivos en la industria tecnológica dejó una herida profunda en la clase trabajadora. Como respuesta a esa creciente desconfianza hacia las directivas, ha cobrado fuerza una táctica de pura supervivencia que los anglosajones han bautizado como "career cushioning" (amortiguar la carrera).

La idea es sencilla pero reveladora: mantener siempre un as en la manga, un "plan B" en toda regla, incluso cuando el empleado tiene trabajo y, en apariencia, está contento con su puesto. Mantener al día el currículo, ampliar la red de contactos profesionales y seguir formándose son algunas de las claves.

Y es que la vieja creencia de que un contrato fijo es sinónimo de seguridad absoluta se ha esfumado. Así, según reflejan los datos del mercado de trabajo, "el 68% de los trabajadores ha tomado medidas proactivas de ´amortiguación de carrera´".

De hecho, los especialistas en recursos humanos definen esta actitud preventiva como "un enfoque que implica hacer `networking´, mejorar las habilidades e incluso explorar proyectos paralelos".

Porque los más jóvenes parten de una premisa innegociable: la lealtad corporativa es un mito y, por tanto, su máxima prioridad no es blindar a la empresa, sino proteger su propia estabilidad financiera ante cualquier imprevisto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/quiet-quitting-aa27cfec.jpg

"Quiet Quitting"

Mientras que el "career cushioning" funciona como un paracaídas, el llamado "quiet quitting" (renuncia silenciosa) se ha erigido como la huelga de brazos caídos de nuestra era. Esta corriente, que corrió como la pólvora a través de las redes sociales, nació como una respuesta frontal y de rechazo a la "cultura del ajetreo" ("hustle culture").

Pese a lo que sugiere su nombre, la táctica no implica presentar ninguna carta de dimisión formal. En la práctica, supone que el trabajador se limita a cumplir a rajatabla con las tareas exactas que estipula su contrato.

Es decir, se ha cruzado una línea roja: se acabó el responder correos electrónicos cuando termina la jornada o echarse a la espalda labores adicionales que no se vean reflejadas en la nómina.

Un informe publicado en Gallup sobre el panorama global de los entornos de trabajo lo dejó claro al advertir que los renunciantes silenciosos representan al menos el 50% de la fuerza laboral estadounidense.

El paradigma del éxito, por tanto, se ha transformado radicalmente. Si antes el estatus se medía por quién era el último en apagar la luz de la oficina, hoy el verdadero motivo de orgullo entre los jóvenes pasa por optimizar el tiempo.

Así, la prioridad para ellos es lograr el sueldo íntegro invirtiendo menos horas de su día a día y colocando su salud mental y su bienestar personal muy por encima de los márgenes de beneficio de la empresa.

La "generación cinturón de herramientas"

Con la inteligencia artificial pisando los talones a profesionales como redactores, analistas financieros, artistas o programadores informáticos, la generación Z ha decidido mirar hacia otro horizonte: aquellos oficios manuales que, al menos por ahora, escapan a las capacidades de cualquier algoritmo.

Tanto es así que el sector financiero estadounidense ya ha empezado a referirse a estos jóvenes como la "generación cinturón de herramientas". Y, con ellos, los centros de oficios y formaciones técnicas están viviendo un nuevo renacer.

El atractivo de este camino es innegable para los Z, ya que ofrece sueldos iniciales muy competitivos, les libra de arrastrar pesadas deudas universitarias y les brinda la tranquilidad de saber que un robot es incapaz de reparar una tubería averiada.

Según informaciones del sindicato NASRCC, publicadas en The Wall Street Journal, mientras la matriculación general en colegios comunitarios y carreras cae, aumentan las inscripciones en programas de formación profesional.

En el escenario actual, es cada vez más habitual encontrarse con un electricista o un fontanero veinteañero que, a finales de mes, percibe unos ingresos sustancialmente mayores que los de un joven de su misma edad con un título universitario bajo el brazo.

Y de este modo, a diferencia de lo que ocurrió con los "millennials" y el "boom" de las carreras y los doctorados, el viejo estigma social que durante décadas pesó sobre los empleos tradicionales de "cuello azul" se está desvaneciendo entre los "centennials" a golpe de nómina.

"Failure Resumes"

Durante años, las webs de búsqueda de empleo funcionaron como un escaparate de absoluta irrealidad, un ecosistema donde los usuarios parecían encadenar logros y ascensos sin el más mínimo esfuerzo.

Para romper con ese espejismo de falsa perfección, han irrumpido con fuerza en redes como LinkedIn los 'failure resumes' o diarios de fracaso. Un ejercicio de honestidad que, tal y como apunta el experto Dorie Clark en esta plataforma, sirve para "catalogar todos los rechazos que hemos enfrentado como armadura para el futuro".

Así, lejos de esconder los tropiezos bajo la alfombra, esta práctica invita a los trabajadores a compartir abiertamente listas detalladas con sus despidos, las candidaturas en las que fueron rechazados o esas promociones internas que nunca llegaron a materializarse.

"Rage-Applying"

Y, frente a la calculada pasividad de la renuncia silenciosa, el mercado de trabajo también es testigo de reacciones puramente viscerales. Es el caso del "rage-applying" (aplicar con rabia). Un impulsivo comportamiento que se define, literalmente, como el acto de "enviar solicitudes de trabajo en un momento de ira o descontento con el empleo actual".

La chispa de esta tendencia saltó en TikTok, cuando un profesional del marketing canadiense contó a sus seguidores cómo, tras un fuerte desencuentro en su oficina, se postuló de golpe para 15 ofertas de trabajo diferentes.

Su arrebato tuvo premio: acabó consiguiendo un puesto con un salario y unas condiciones muy superiores a las que tenía.

Un estudio de la firma Walters People ahondó en las motivaciones detrás de este fenómeno: más de la mitad de los encuestados (el 53 %) envía su currículo cuando no recibe un prometido aumento salarial.

El resto se divide entre quienes actúan así por "desacuerdos con su jefe" (un 16 %) y los que estallan a causa de una "sobrecarga laboral" (15 %).

Esta impulsividad, sin embargo, tiene consecuencias para quienes contratan, ya que se topan con aspirantes movidos por un enfado momentáneo y no por verdadero interés. Y, en algunos casos, los reclutadores sufren lo que en el ámbito de las relaciones sentimentales se conoce popularmente como "ghosting" (el candidato se esfuma sin dar explicaciones).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/empleo-3-9f863f8b.jpeg

El derecho a la desconexión

Estar permanentemente localizable se ha convertido en una exigencia agotadora que cada vez más países intentan frenar. Ese hartazgo frente a la hiperconectividad ha convertido el "derecho a la desconexión" en una firme tendencia legal en todo el mundo.

Europa fue quien abrió camino: Francia sentó un precedente pionero con su legislación en 2017 y, poco a poco, naciones como Bélgica o Irlanda fueron abrazando modelos similares para blindar el tiempo libre de sus trabajadores.

En agosto de 2024, Australia acaparó todos los focos al introducir una modificación en su Ley de Trabajo Justo (Fair Work Act).

Pero cruzar el océano hacia Estados Unidos supone chocar de frente con la muralla del sector corporativo. Aunque estados como Nueva Jersey han intentado mover ficha recientemente, el pulso más mediático se ha vivido en California alrededor del proyecto de ley AB 2751.

Presentada en 2024 por el asambleísta Matt Haney, la iniciativa señalaba que "los trabajadores no deberían ser castigados por no estar disponibles 24/7 si no se les paga por ese tiempo de trabajo", de acuerdo con el bufete Shook, Hardy & Bacon.

Pero, a pesar de proponer unas sanciones relativamente moderadas de 100 dólares por cada infracción reiterada, la ley terminó en un cajón tras la presión de los empresarios, bajo el argumento de que este límite "impondría horarios de trabajo rígidos y supondría un paso atrás para la flexibilidad en el lugar de trabajo", según la Society for Human Resource Management (SHRM).

"Overemployment"

Tener más de un jefe no es un invento moderno, pero el fenómeno del "overemployment" (sobreempleo) ha crecido en los últimos años. En su vertiente más clásica, la situación se da cuando un profesional suma horas extra trabajando para terceros de forma paralela a su puesto a jornada completa.

Las estadísticas le ponen cifras a esta realidad: según un análisis de la Reserva Federal de San Luis, el 5.5 % de los empleados tiene más de un trabajo. De media, dedican 35 horas semanales a su ocupación principal y otras 13.5 horas a sus quehaceres adicionales.

Pero el retrato robot de este pluriempleado también ha evolucionado. Lejos del estereotipo vinculado a la precariedad más extrema, la edad media de estos trabajadores se sitúa hoy en torno a los 42.5 años y cerca de la mitad posee un título universitario.

Sin embargo, el verdadero giro de guion se encuentra entre los trabajadores de "cuello blanco", como la tecnología o la banca. Allí, el auge del teletrabajo ha servido de caldo de cultivo para que algunos lleven esta práctica a un nivel totalmente clandestino.

Así, compaginan dos empleos remotos a tiempo completo sin que ninguna de las compañías sospeche de la otra. Como si jugaran al "Tetris" con sus agendas y cambiando de un ordenador portátil a otro, muchos de estos profesionales son capaces de resolver ambos puestos sin superar las 40 horas semanales en total.

¿Qué les empuja a asumir este riesgo? El cóctel motivacional mezcla el estancamiento salarial, el simple aburrimiento y un miedo constante a formar parte del próximo recorte de plantilla. El incentivo, además, es tentador: más dinero.

Toda esta corriente cuenta con su propio ecosistema de apoyo en internet. En foros organizados de plataformas como Reddit, los usuarios comparten sus tácticas maestras: utilizar dispositivos distintos, escoger puestos donde las tareas se puedan automatizar y tener a mano un arsenal de excusas creíbles por si dos reuniones coinciden.

Eso sí, aunque esto no se considera un delito penal, podría suponer una infracción directa de los contratos laborales y hacer saltar por los aires cualquier acuerdo corporativo.

Un nuevo contrato social

En definitiva, el mercado laboral en la era digital está viviendo un cambio de fronteras. La ambición de las plantillas apunta ahora hacia la protección de la vida personal. Y es un cambio de paradigma que no parece tener marcha atrás.

Aquellas compañías que no logren comprender dinámicas como el "career cushioning", que sigan penalizando el derecho a la desconexión o que hagan oídos sordos a las frustraciones que desembocan en el "rage-applying", corren el riesgo de ver cómo su talento se fuga.

El relevo generacional ha tomado el timón y los jóvenes han impuesto una nueva visión del mundo en la que la existencia humana se niega, tajantemente, a seguir subordinada al reloj de la oficina.

(Texto: Nora Cifuentes)

Te puede interesar El reto de construir espacios laborales más conscientes para las mujeres