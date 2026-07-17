Reír es bueno para la salud cardíaca ¡No es broma!

Cuando reímos nuestro organismo libera endorfinas, unas sustancias que estimulan el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, favoreciendo nuestra salud cardiovascular. ( FREEPIK )

¿Pueden la alegría y la risa ayudar a prevenir las enfermedades cardíacas? La respuesta es afirmativa, según estudios recientes.

Las enfermedades cardíacas, en particular los infartos, a menudo parecen surgir de la nada, pero lo cierto es que reducir el riesgo de sufrirlos está, en buena medida, en nuestras manos, ya que las probabilidades de que una persona las desarrolle dependen en su mayor parte de componentes de nuestro estilo de vida que son potencialmente modificables, según los especialistas.

Algunos factores de riesgo (características biológicas o conductas que aumentan la probabilidad de padecer una enfermedad determinada o morir debido a ésta) no se pueden modificar, como por ejemplo la edad, el género y la predisposición genética.

Pero alrededor del 90% del riesgo de sufrir un ataque cardíaco en los hombres y el 94% del riesgo en las mujeres, se puede atribuir a factores sobre los que una persona puede ejercer distintos grados de control.

Esto significa que las dolencias del corazón son en gran medida prevenibles, según el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (CUIMC), en EE. UU.

Las campañas sanitarias de prevención destinadas a proteger la salud del corazón y los vasos sanguíneos hacen hincapié en corregir estos factores de riesgo modificables, entre los que destacan:

los niveles elevados de presión arterial y colesterol, la diabetes, beber alcohol y llevar una alimentación poco saludable, así como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y el estrés.

La risa, aliada natural de la salud cardiovascular

El estrés es un factor de riesgo bien conocido para las enfermedades cardíacas, pero lo opuesto al estrés

-la risa y la alegría- pueden, de hecho, ayudar a proteger el corazón, según revelan las investigaciones y aseguran los especialistas.

"La risa puede tener un efecto beneficioso que promueve la salud de los vasos sanguíneos", afirma el doctor Brett Carroll, director de Medicina Vascular en el Instituto Cardiovascular del Centro Médico Beth Israel Deaconess, BIDMC, un reconocido hospital en Boston (Massachusetts, EE. UU.).

Según este cardiólogo, "las investigaciones sugieren que las endorfinas, unas sustancias químicas cerebrales que se liberan durante la risa, estimulan el endotelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Esto, a su vez, libera óxido nítrico, una molécula conocida por relajar las arterias".

Además, reír puede ayudar a reducir en nuestro organismo la producción de hormonas del estrés, incluyendo el cortisol y la epinefrina, que se sabe que causan la constricción de los vasos sanguíneos, aumentando los riesgos de tener presión arterial alta, así como de sufrir un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco, según el doctor Carroll.

Los beneficios de una buena carcajada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/shutterstock2500834827-2f698add.jpg Mientras que el estrés es nocivo para la salud de nuestro corazón, su opuesto, la risa, beneficia el músculo cardíaco. (SHUTTERSTOCK)

Este cardiólogo añade que otros efectos saludables conocidos de la risa, que repercuten positivamente en el corazón, son "aumentar el número de células productoras de anticuerpos, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico del organismo, y contribuir a mantener bajo control el peso corporal, al reducir el cortisol, una hormona del estrés que favorece el sobrepeso".

"No tenemos una receta específica para fomentar la 'risa', pero sabemos que la dieta saludable, el ejercicio físico regular y los hábitos de vida saludables, junto con la reducción del estrés y una salud emocional positiva, son beneficiosos para el sistema cardiovascular", enfatiza el doctor Carroll.

"Aunque en el mundo caótico de hoy puede ser más difícil mantener relaciones cuando nos sentimos abrumados, el hecho de compartir por teléfono o a través de una videollamada un chiste o un recuerdo divertido con los amigos o familiares puede ser más importante que nunca, ya que puede ser un buen antídoto contra el estrés", según el cardiólogo del BIDMC.

"El aislamiento físico puede llevar a la soledad, pero existe una diferencia entre estar físicamente distante y emocionalmente distante", afirma, por su parte, la doctora Elizabeth LaSalvia, psiquiatra geriátrica del Centro Médico Beth Israel Deaconess.

Para fomentar la risa y el bienestar emocional, LaSalvia recomienda ser proactivos (tomar la iniciativa y entrar en acción) "contactando a familiares y amigos, o llamando a una persona con quien queremos hablar desde hace tiempo".

Ver una comedia en el cine o la televisión, leer un libro divertido o escuchar a un monologuista chistoso, son otras maneras prácticas de fomentar la risa, recomendadas por LaSalvia.

"Aunque aún está por verse si es la mejor medicina, en lo que respecta a la salud cardíaca, la risa puede contribuir a mantener el corazón en buena forma. ¡No es broma!", enfatiza el BIDMC.

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Alegría, endotelio y óxido nítrico

Al igual que consumir regularmente alimentos bajos en azúcar y grasas saturadas, evitar el tabaco y mantenerse físicamente activo, la alegría y la risa pueden ayudar a prevenir las enfermedades cardíacas, porque "reducir el estrés ayuda a mantener el endotelio sano", confirma el cardiólogo Andrew Einstein, profesor de medicina radiológica en el CUIMC.

"Las arterias y venas están revestidas por una capa de células llamada endotelio, que cuando está sana, favorece el flujo sanguíneo, previene la formación de coágulos y la acumulación de placa y transporta las sustancias que el cuerpo necesita", explica el doctor Einstein.

"Una de estas sustancias, el óxido nítrico, induce la relajación de los vasos sanguíneos, lo que permite un mayor flujo sanguíneo y reduce la presión arterial", especifica.

Participar en actividades que nos aporten alegría y produzcan risas; escuchar música alegre y ver comedias, puede mejorar la salud cardiovascular, especialmente cuando se combina con otros hábitos saludables. También podemos encontrar alegría en una lectura agradable y en una comida saludable, destaca este cardiólogo.

"Esto no significa que debas sentarte y encender la televisión. Significa elegir programas de televisión, películas, música y otras actividades que te hagan reír, o al menos sonreír, en lugar de aquellas que provocan reacciones o emociones negativas (peleas, gritos, violencia, escenas intensas)", describe.

Programas de comedia y arterias coronarias

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/shutterstock2427929915-90a3cb5a.jpg Reírnos de manera franca favorece la liberación en el cuerpo de óxido nítrico, una molécula que relaja las arterias. (SHUTTERSTOCK)

Efectivamente, reír con amigos o reírnos a carcajadas con nuestro programa de comedia favorito no solo nos hará sentir bien, sino que también podría ser bueno para nuestro corazón, tal y como reveló un estudio del profesor Marco Saffi, de Brasil, y su equipo de investigadores, según la Fundación Británica del Corazón, BHF.

Su investigación, presentada en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en 2023, mostró que las personas con enfermedad coronaria (la principal causa de infarto de miocardio), que veían regularmente programas de comedia tenían beneficios para su corazón y sistema circulatorio en comparación con quienes veían documentales serios.

En este ensayo clínico se estudiaron durante 12 semanas los efectos de la risa en un grupo de 26 personas con enfermedad coronaria y una edad promedio de 64 años, pidiéndole a la mitad de los participantes que siguiera un curso de terapia de risa consistente en ver programas de comedia dos veces por semana.

Mientras que la otra mitad vio documentales de contenido ´neutral´ sobre temas como la política, según la BHF.

Se comprobó que la terapia de la risa produjo mejoras en el corazón y la circulación sanguínea: las arterias pudieron expandirse en mayor medida; el flujo de oxígeno alrededor del cuerpo aumentó; y se redujeron los indicadores de inflamación en la sangre, que pueden ayudar a predecir la posibilidad de un ataque cardíaco o un derrame cerebral, según esta misma fuente.

Aunque el estudio de Saffi fue relativamente pequeño, otras investigaciones han demostrado los efectos positivos de la risa, ya que reírse libera endorfinas; aumenta en nuestro organismo la oxigenación del aire que respiramos y rebaja las hormonas asociadas al estrés, lo que reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y relaja los músculos, según la BHF.

El profesor Marco Saffi ha sugerido que la risa podría usarse como terapia, por ejemplo, invitando a las personas con cardiopatías a disfrutar espectáculos de comedia o animándola a compartir veladas divertidas con amigos y familiares.

La BHF señala que, en el Reino Unido, los médicos de Bristol y Coventry recomiendan el ´yoga de la risa´, una combinación de ejercicios de respiración y risa deliberada, como parte de un programa piloto para mejorar el bienestar de sus pacientes.