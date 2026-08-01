¿Cómo el apoyo puede aportar para hacer de la lactancia una experiencia más placentera?

De acuerdo con la encuesta Enhogar-MICS 2025, apenas dos de cada diez bebés dominicanos reciben lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida. ( FUENTE EXTERNA )

La lactancia materna no siempre es un proceso sencillo. Implica una adaptación física, emocional y mental tanto para la madre como para el bebé. Sin embargo, cuando la mujer cuenta con información basada en evidencia y una red de apoyo que la acompañe, esta etapa puede convertirse en una experiencia gratificante y enriquecedora.

Hablar de lactancia no implica idealizarla ni minimizar los desafíos que enfrentan muchas mujeres. Amamantar requiere tiempo, paciencia, aprendizaje y acompañamiento. Aunque la madre es quien alimenta al bebé, el éxito de la lactancia depende de un entorno que la apoye y facilite este proceso.

La lactancia trasciende el acto de alimentar; pues es una responsabilidad compartida en la que la pareja, la familia, el personal de salud, los empleadores y el Estado desempeñan un papel fundamental.

Su éxito requiere políticas públicas que la protejan, espacios adecuados para la extracción y conservación de la leche materna, licencias que favorezcan la crianza y una cultura que comprenda que amamantar no es una tarea exclusiva de la mujer.

Uno de los mayores desafíos para una madre lactante es reincorporarse al trabajo y descubrir que las exigencias laborales suelen ignorar su realidad. En estas circunstancias, muchas mujeres se ven obligadas a abandonar la lactancia antes de lo recomendado, no por decisión propia, sino por falta de condiciones que les permitan continuar.

Las cifras reflejan esa realidad. De acuerdo con la encuesta Enhogar-MICS 2025, apenas dos de cada diez bebés dominicanos reciben lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida.

Aunque el resultado representa un ligero avance con respecto a mediciones anteriores, sigue siendo insuficiente para garantizar que la mayoría de los niños se beneficien de esta práctica.

Cada mujer atraviesa la maternidad en circunstancias diferentes. Existen factores que escapan a su control, pero también barreras que pueden reducirse mediante el acceso a información confiable, el acompañamiento oportuno y un entorno que favorezca, en lugar de obstaculizar, la lactancia.

En ese proceso, el padre desempeña un papel determinante. Aunque no amamanta, puede convertirse en el principal aliado para que la lactancia sea exitosa.

Acompañamiento útil

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/cual-es-la-funcion-del-hombre-en-la-lactancia-materna-499d1e74.jpeg El padre debe incluirse desde antes del nacimiento del bebé. (FUENTE EXTERNA)

Su apoyo comienza incluso antes del nacimiento, al informarse sobre el proceso, y continúa en el día a día con acciones sencillas, pero fundamentales:

Acercar al bebé durante las tomas nocturnas

Colaborar para lograr una adecuada posición al pecho cuando sea necesario

cuando sea necesario Ofrecer agua o algún refrigerio a la madre

Cambiar pañales

Ayudar a sacar los gases del bebé

Asumir parte de las tareas del hogar

Brindar apoyo emocional

Como explicó la pediatra Altagracia Páez durante el taller para padres Los Pediatras Hablan, el éxito de la lactancia aumenta cuando el padre acompaña "de mano a mano" a la madre.

Cada gesto de apoyo fortalece la confianza de la mujer y contribuye a que esta experiencia sea más llevadera. La especialista también recomienda que ambos padres busquen orientación de profesionales capacitados y eviten que los mitos o las recomendaciones sin respaldo científico interfieran en la alimentación del bebé.

Los beneficios de este acompañamiento se extienden a toda la familia. La lactancia fortalece el vínculo entre padres e hijos, favorece el desarrollo físico y emocional del niño, disminuye el riesgo de múltiples enfermedades y representa un importante ahorro económico al reducir la necesidad de fórmulas infantiles.

En definitiva, constituye una inversión en la salud y el bienestar familiar.

Recomendaciones para favorecer una lactancia exitosa

No asuma toda la responsabilidad en solitario. Permita que su pareja , familiares o personas de confianza le brinden apoyo para disminuir el desgaste físico y emocional.

en solitario. Permita que su , familiares o personas de le brinden para disminuir el y emocional. Escuche las recomendaciones con criterio y priorice aquellas respaldadas por evidencia científica . Persisten mitos como que los senos pequeños producen menos leche, que el llanto del bebé siempre significa que no se alimenta lo suficiente o que la lactancia provoca la caída de los senos. Ninguna de estas afirmaciones cuenta con sustento científico.

con criterio y priorice aquellas respaldadas por . Persisten como que los senos pequeños producen menos leche, que el llanto del bebé siempre significa que no se alimenta lo suficiente o que la provoca la caída de los senos. Ninguna de estas afirmaciones cuenta con sustento científico. Confíe en el calostro . Aunque se produzca en pequeñas cantidades, esta primera leche contiene los nutrientes y anticuerpos que el recién nacido necesita durante sus primeros días de vida.

. Aunque se produzca en pequeñas cantidades, esta primera leche contiene los y que el recién nacido necesita durante sus primeros días de vida. Involucre al padre desde el embarazo y durante todo el proceso de lactancia . Su participación puede marcar una diferencia significativa en la experiencia de la madre y en la continuidad de la lactancia .

desde el y durante todo el proceso de . Su participación puede marcar una diferencia significativa en la experiencia de la madre y en la continuidad de la . Si está planificando un embarazo, procure informarse junto con su parejaantes del nacimiento del bebé. Contar con conocimientos basados en evidencia facilita la toma de decisiones y permite afrontar la lactancia con mayor seguridad.