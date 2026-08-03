La lactancia materna ¿un antídoto para adultos agresivos e impacientes?

Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses debe asumirse como una prioridad de salud pública y no únicamente como una estrategia de nutrición infantil. ( FREEPIK )

¿Qué tiene que ver la lactancia materna con la paciencia de un conductor detenido en un semáforo, que da ´bocinados´ impetuosamente? A simple vista, nada. Pero para el neurólogo César Castellanos existe una conexión que comienza a construirse desde los primeros meses de vida.

Durante una conferencia sobre bienestar, el especialista sostuvo que la lactancia materna exclusiva tiene beneficios de manera integral: aporta los nutrientes necesarios para el crecimiento del bebé y favorece la organización del "cableado cerebral" y el desarrollo de las funciones ejecutivas.

Este conjunto de habilidades permiten controlar los impulsos, regular las emociones, planificar, tomar decisiones y aprender a esperar.

"Si tenemos que priorizar una etapa del desarrollo, nos quedamos con el primer año de vida. Y si hay que priorizar aún más, son los primeros seis meses. La lactancia materna exclusiva ha demostrado ser clave para la adecuada conexión de ese cableado cerebral que el bebé necesita para convertirse en un adolescente y un adulto sanos", explicó.

El primer entrenamiento del cerebro

Para el Neuropsicólogo Castellanos la lactancia representa mucho más que un acto de alimentación.

Mientras el bebé permanece al pecho, observa el rostro de su madre, escucha su voz, percibe su olor y recibe contacto piel con piel. Ese intercambio activa procesos biológicos que fortalecen el vínculo afectivo y, al mismo tiempo, estimulan la maduración de los circuitos cerebrales relacionados con la atención y el autocontrol.

En sus intervenciones, el especialista explicó que durante la lactancia el bebé experimenta uno de los pocos momentos en los que logra mantener la atención de forma sostenida. Esa repetición cotidiana se convierte en un entrenamiento natural para la corteza prefrontal, la región del cerebro encargada de las llamadas funciones ejecutivas.

¿Por qué algunas personas no saben esperar?

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/1089-2016634a.jpg Según el neurólogo, las funciones ejecutivas son las responsables de controlar la impulsividad, tolerar la frustración y esperar antes de reaccionar. (MAGNIFIC)

Para explicar la importancia de estas funciones, Castellanos recurrió a una escena cotidiana. "Cuando el semáforo cambia a verde y el conductor de atrás toca la bocina de inmediato, sin dar oportunidad a que el vehículo avance, siempre hago una broma: a ese le dieron poca seno", comentó entre risas.

Más allá del humor, el mensaje tiene un fundamento científico. Según el neurólogo, las funciones ejecutivas son las responsables de controlar la impulsividad, tolerar la frustración y esperar antes de reaccionar.

Utilizó un segundo ejemplo para ilustrarlo: el conductor que, tras un roce en el tránsito, desciende del vehículo dispuesto a agredir al otro.

"Esa persona no logra equilibrarse emocionalmente", explicó. "La capacidad para autorregularse depende, en gran medida, del funcionamiento de la corteza prefrontal".

El especialista aclaró que la conducta humana no depende exclusivamente de la lactancia. La educación, el ambiente familiar, las experiencias de vida y otros factores también moldean la personalidad. Sin embargo, insiste en que las bases biológicas de esas capacidades comienzan a construirse desde la primera infancia.

Una inversión en la salud mental

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/16994-051e4950.jpg Las conexiones cerebrales que se forman durante los primeros meses de vida serán las que, años más tarde, permitan a una persona controlar sus emociones, concentrarse en la escuela, resolver conflictos sin violencia. (MAGNIFIC)

Para Castellanos, hablar de lactancia materna también es hablar de prevención en salud mental.

Las conexiones cerebrales que se forman durante los primeros meses de vida serán las que, años más tarde, permitan a una persona controlar sus emociones, concentrarse en la escuela, resolver conflictos sin violencia y responder con mayor equilibrio ante situaciones de estrés.

Por ello, para el doctor en Psicología y Neurociencia, promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses debe asumirse como una prioridad de salud pública y no únicamente como una estrategia de nutrición infantil.

"La base está en la lactancia, en una nutrición saludable, en los afectos sanos y en todo lo que ocurre durante esas primeras etapas de la vida", afirmó.