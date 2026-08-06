¿Qué tanta energía consume la lactancia materna?

La lactancia materna puede representar un gasto de entre 300 y 500 calorías diarias. ( MAGNIFIC )

¿Sabías que producir leche materna es uno de los procesos más demandantes para el cuerpo humano?

Mientras alimenta a su bebé, el cuerpo de la madre trabaja de forma constante para fabricar un alimento rico en nutrientes, una tarea que implica un importante gasto de energía y aumenta sus necesidades nutricionales.

Un gasto energético comparable al ejercicio

Diversos especialistas refieren que la lactancia puede representar un gasto de entre 300 y 500 calorías diarias, una cifra similar a la que una persona podría quemar realizando actividad física moderada, como una caminata rápida o un trote ligero.

Sin embargo, esta cifra no es igual para todas las madres. Factores como el peso corporal, la edad del bebé, la frecuencia de las tomas y si la alimentación es exclusivamente con leche materna o se complementa con fórmula pueden modificar la cantidad de energía utilizada para producir leche.

¿Ayuda a perder peso?

Es frecuente que muchas mujeres experimenten una pérdida de peso gradual después del parto mientras amamantan. Esto ocurre porque parte de las reservas energéticas del organismo se utilizan para sostener la producción de leche.

Sin embargo, los expertos advierten que este no debe ser el objetivo principal durante el posparto. La recuperación física tras el embarazo y el parto también exige una importante cantidad de energía, por lo que restringir la alimentación puede afectar tanto la salud de la madre como la calidad de su recuperación.

Por ello, una pérdida de peso saludable debe darse de forma progresiva y acompañada de una alimentación suficiente y balanceada.

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Alimentarse bien también es parte de cuidar al bebé

La Oficina para la Salud de la Mujer señala que mantener una dieta saludable durante la lactancia permite cubrir las necesidades nutricionales tanto de la madre como del bebé.

La Academia Americana de Pediatría explica que el incremento del apetito es una respuesta normal del organismo ante la mayor demanda de calorías.

Es por ello que recomienda priorizar alimentos ricos en nutrientes, consumir suficientes proteínas, incluir grasas saludables, mantenerse bien hidratada y evitar las dietas restrictivas, que pueden favorecer el cansancio y dificultar la recuperación.

Más que "comer por dos", el enfoque debe ser elegir alimentos de buena calidad que ayuden a mantener los niveles de energía y favorezcan una adecuada producción de leche.

¿Es diferente amamantar que extraerse leche?

Sí, aunque ambas opciones implican un gasto energético. La lactancia directamente al pecho suele consumir ligeramente más calorías porque la succión del bebé estimula de manera más eficiente la producción de leche.

Sin embargo, las madres que se extraen leche de forma exclusiva también realizan un esfuerzo metabólico importante, ya que su organismo continúa produciendo leche para satisfacer las necesidades del bebé.

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