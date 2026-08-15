Siete claves para disminuir el estrés durante la jornada laboral

Relajarse no significa dejar de hacer cosas; significa aprender a hacer espacio para recuperar energía. ( MAGNIFIC )

Desconectar unos minutos durante la jornada laboral no es una pérdida de tiempo. Al contrario: pequeñas pausas pueden ayudarnos a reducir la tensión, despejar la mente y retomar las tareas con más claridad.

A propósito de que este sábado 15 de agosto se celebra el Día Mundial de la Relajación, te compartimos siete hábitos sencillos que pueden convertir cualquier jornada en una experiencia un poco más llevadera.

1. Empieza el día sin prisas

Llegar al trabajo acelerado puede marcar el tono de toda la jornada. Siempre que sea posible, reserva unos minutos antes de comenzar para organizar tus prioridades, respirar profundamente y revisar qué necesitas hacer. Tener un plan, sobre todo realista, ayuda a evitar la sensación de estar apagando incendios constantemente.

2. Haz pausas conscientes

No esperes a sentirte completamente agotado para levantarte del escritorio. Cada cierto tiempo, aléjate de la pantalla, estira las piernas, mira por una ventana o simplemente cierra los ojos durante un par de minutos.

La recomendación es realizar una pausa activa de tres a cinco minutos cada 60 minutos de trabajo continuo, o una pausa más amplia de 10 a 15 minutos cada dos horas. Estas pausas pueden ser mucho más reparadora que continuar trabajando en automático.

3. Respira antes de responder

Los correos urgentes, las reuniones interminables y los imprevistos pueden elevar rápidamente el nivel de estrés. Antes de contestar un mensaje que te ha molestado o entrar en una conversación difícil, haz varias respiraciones lentas y profundas. Ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta puede ayudarte a reaccionar con mayor serenidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/2588-9db1c928.jpg La hora del almuerzo debe ser un momento de desconexión. (MAGNIFIC)

4. Convierte el almuerzo en un verdadero descanso

Comer frente al ordenador puede parecer práctico, pero dificulta la verdadera desconexión. Siempre que puedas, cambia de espacio, deja el teléfono a un lado y disfruta de la comida sin prisas.

Si comes acompañado, aprovecha ese momento para conversar con tus compañeros sobre cualquier tema que no tenga que ver con el trabajo. Si comes solo, dedica ese tiempo a despejar la mente: puedes leer un libro, escuchar música o, si el entorno lo permite, echar una pequeña siesta.

Recuerda que este descanso es precisamente eso: un momento para desconectar. Déjalo libre de correos, llamadas laborales y tareas pendientes.

5. Muévete

El cuerpo también acumula la tensión del trabajo. Caminar unos minutos, subir escaleras, hacer estiramientos suaves o simplemente cambiar de postura puede ayudar a combatir la rigidez asociada a pasar muchas horas sentado. Si tienes una reunión que no requiere estar frente a una pantalla, considera convertirla en una breve caminata.

6. Reduce el ruido digital

Las constantes notificaciones pueden mantener al cerebro en un estado de alerta permanente. Silenciar avisos que no sean imprescindibles, consultar el correo en momentos determinados y evitar revisar cada mensaje inmediatamente puede devolverle algo de calma a la jornada. Estar disponible todo el tiempo no significa necesariamente ser más productivo.

7. Crea un pequeño ritual para terminar

La relajación también comienza cuando termina el trabajo. Antes de cerrar el ordenador, dedica unos minutos a anotar lo pendiente para el día siguiente. Después, guarda los dispositivos y realiza alguna actividad que marque la transición hacia tu tiempo personal: caminar, escuchar música, leer o simplemente disfrutar de unos minutos de silencio.

En una jornada laboral llena de estímulos, estos siete pequeños cambios pueden ser suficientes para transformar la manera en que afrontamos el día. Este Día Mundial de la Relajación puede ser una buena excusa para empezar.

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