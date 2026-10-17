Endometriosis, de la sospecha a la certeza

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 10% de las mujeres en edad reproductiva tiene endometriosis, lo que equivale a aproximadamente 190 millones de mujeres. ( MAGNIFIC )

La endometriosis se da cuando el endometrio, que es el tejido que recubre el interior del útero, crece fuera de él e invade zonas del cuerpo donde no debería estar. Suele llegar a los ovarios, las trompas de Falopio, el tejido que recubre la pelvis e, incluso, a órganos lejanos.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 10% de las mujeres en edad reproductiva tiene endometriosis, lo que equivale a aproximadamente 190 millones de mujeres. El crecimiento del endometrio fuera del útero causa un buen número de síntomas, el principal es el dolor pélvico. Este dolor suele empeorar durante la menstruación pero, en ocasiones, es un dolor crónico, sin relación con el ciclo menstrual.

Otro síntoma habitual es el sangrando menstrual abundante o irregular.

"Las mujeres con endometriosis pueden experimentar periodos muy abundantes o sangrado entre periodos. Esto puede causar anemia y fatiga, lo que afecta a la calidad de vida diaria", señalan los especialistas de HM Hospitales. En lo relativo a la fatiga, indican que la enfermedad puede causar cansancio crónico, que a menudo se agrava durante la menstruación. "Este agotamiento puede afectar a la concentración y el rendimiento en el trabajo o los estudios", manifiestan.

Las mujeres con endometriosis también suelen experimentar problemas digestivos. Durante la menstruación, algunas tienen síntomas digestivos como diarrea, estreñimiento, náuseas e hinchazón abdominal, lo que puede confundirse fácilmente con trastornos gastrointestinales.

Dificultad para concebir

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-16-at-53935-pm-1-b95e616c.jpeg Para algunas mujeres la dificultad para concebir es el primer signo de endometriosis. (MAGNIFIC)

La infertilidad es otro problema asociado a la endometriosis. De hecho, para algunas mujeres, la dificultad para concebir es el primer signo de endometriosis. En este sentido, la OMS estima que "entre el 25% y el 50% de las mujeres infecundas la padecen".

Los especialistas de la Clínica Universidad de Navarra explican que la endometriosis produce infertilidad por diversas razones como la inflamación en el abdomen que puede impedir la unión del óvulo y del espermatozoide; las adherencias pélvicas que pueden impedir el movimiento normal de las trompas e incluso obstruirlas.

La endometriosis en los ovarios que dificulta la ovulación normal y la fabricación de las hormonas sexuales y la secreción de sustancias no habituales en el abdomen que entorpecen el proceso normal de fertilidad.

Además, destacan que las mujeres con esta enfermedad presentan un mayor riesgo de aborto, que disminuye una vez que se diagnostica y se corrige la patología.

La endometriosis también ocasiona dolor en las relaciones sexuales, dolor al orinar, sangrado en la orina y las heces durante la menstruación y dolor en la parte baja de la espalda que empeora durante la menstruación.

"Los síntomas de la endometriosis son numerosos y variados, lo que dificulta su diagnóstico por parte del personal de salud. Algunas personas que presentan síntomas desconocen la enfermedad que los provoca, mientras que hay mujeres diagnosticadas de endometriosis que no manifiestan síntomas", señala la OMS.

Por ello, obtener un diagnóstico de endometriosis puede llevar mucho tiempo.

"En algunos casos, su detección puede tardar años, con una media de 10 o 12 años en el diagnóstico en Europa, desde que una mujer asiste al médico manifestando síntomas vinculados a la endometriosis hasta que se realiza el diagnóstico efectivo. Básicamente, una década de retraso en el diagnóstico", señala Juan Luis Alcázar, coordinador de la Unidad de Ecografía Ginecológica de Alta Resolución del Hospital Quirón Salud de Málaga.

Métodos de detección

"La detección temprana es fundamental para un tratamiento efectivo y puede mejorar significativamente los pronósticos a largo plazo, algo que es sencillo con una buena ecografía transvaginal, que va a permitir evaluar muy bien la pelvis de una mujer y poder diagnosticar esa enfermedad con una altísima probabilidad de acertar", apunta el doctor Alcázar.

La ecografía transvaginal es actualmente el principal método de diagnóstico de la endometriosis. También se utilizan la historia clínica, la exploración ginecológica y la resonancia magnética nuclear. Esta última se emplea para diagnosticar la endometriosis extragenital (intestinal, urinaria y pulmonar), según explican los especialistas del Hospital Clínic de Barcelona.

Además, manifiestan que, en pacientes asintomáticas, la endometriosis se puede diagnosticar de forma casual en el transcurso de una laparoscopia (técnica quirúrgica mínimamente invasiva) realizada por otro motivo. Sin embargo, los expertos del Hospital Clínic hacen hincapié en que no se recomienda la utilización de laparoscopia diagnóstica para la endometriosis.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-16-at-53934-pm-ecc9147e.jpeg La endometriosis se da cuando el endometrio, que es el tejido que recubre el interior del útero, crece fuera de él e invade zonas del cuerpo donde no debería estar. (MAGNIFIC)

Recientemente, investigadores de la Universidad de Oxford han probado una nueva técnica de imagen que podría acortar el tiempo de espera para el diagnóstico de endometriosis.

El ensayo clínico, realizado en colaboración con la empresa radiofarmacéutica Serac Healthcare, evaluó un nuevo agente de diagnostico por imagen, la maraciclatida (99mTc-maraciclatida), utilizada junto con una tomografía computarizada especializada para detectar la endometriosis. Los resultados se han publicado en la revista The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women´s Health.

La tomografía computarizada es una prueba que utiliza un equipo especial de rayos X para obtener imágenes del interior del cuerpo desde distintos ángulos. En determinados casos, es necesario administrarle al paciente un líquido denominado contraste, que permite estudiar mejor el funcionamiento órganos, tejidos, etc.

En este sentido, la maraciclatida es un radiotrazador que se une a una molécula clave en la formación de nuevos vasos sanguíneos, un proceso relacionado con enfermedades inflamatorias como la endometriosis. Esta nueva técnica no invasiva ha resultado especialmente útil para detectar la endometriosis peritoneal superficial, la forma más común y difícil de diagnosticar.

Tras haber obtenido resultados positivos en los ensayos clínicos de fase II, se espera el inicio de ensayos de fase III, que permitirán validar el uso de este método diagnostico en poblaciones más amplias y avanzar hacia su aprobación por parte de las agencias reguladoras.

por Purificación León

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