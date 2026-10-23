Estrés y agotamiento: lo que no debemos normalizar

En una sociedad que premia la productividad y el cumplimiento constante, es posible seguir adelante con el trabajo, los estudios y las responsabilidades cotidianas mientras se atraviesa un desgaste emocional que pasa inadvertido.

Sin embargo, funcionar con normalidad no siempre significa sentirse bien. La psicóloga Susan Alberts, de Cleveland Clinic, explica cómo reconocer las señales del estrés crónico y el agotamiento emocional, qué hábitos ayudan a proteger el bienestar mental y cuándo es momento de buscar ayuda profesional.

—¿Puede una persona seguir cumpliendo con sus responsabilidades diarias mientras enfrenta dificultades de salud mental?

Absolutamente. Muchas personas continúan desempeñándose bien en el trabajo, los estudios o el hogar mientras atraviesan dificultades emocionales. A esto a veces se le conoce como "malestar de alto funcionamiento".

Desde fuera, la persona puede parecer exitosa y productiva, pero internamente puede sentirse abrumada, ansiosa o emocionalmente agotada.

Algunas señales sutiles que pueden pasar desapercibidas incluyen mayor irritabilidad, dificultad para concentrarse, aislamiento de actividades sociales, cambios en el sueño o el apetito, sentirse desconectado de actividades que antes disfrutaba o necesitar un esfuerzo mucho mayor para cumplir con las tareas diarias.

—¿Cuándo el cansancio, la irritabilidad o la preocupación dejan de ser respuestas normales al día a día y se convierten en señales de alerta?

Todas las personas experimentan estrés de vez en cuando, pero los síntomas persistentes merecen atención. Si los sentimientos de agotamiento, irritabilidad, preocupación o sobrecarga duran varias semanas, se intensifican o comienzan a interferir con el trabajo, las relaciones, el sueño o el funcionamiento diario, es momento de tomarlos en serio.

El malestar emocional no debe ignorarse simplemente porque se haya vuelto común. Cuanto antes identifiquemos estas señales, más fácil será abordarlas antes de que empeoren.

—¿Cómo puede manifestarse físicamente el estrés prolongado?

El estrés afecta tanto la mente como el cuerpo. El estrés crónico puede contribuir a trastornos del sueño, dolores de cabeza, tensión muscular, fatiga, problemas digestivos, cambios en el apetito, aumento de la frecuencia cardíaca y una respuesta inmunológica debilitada.

Cuando el cuerpo permanece en un estado prolongado de estrés, puede comenzar a expresar esa carga a través de síntomas físicos. Por eso es importante entender que la salud emocional y la salud física están profundamente conectadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/burnout-4a1b67b2.jpg El burnout es un estado más severo de agotamiento emocional, físico y mental. (SHUTTERSTOCK)

—¿Cuál es la diferencia entre atravesar un período de mucho estrés y experimentar agotamiento o "burnout"?

Aunque están relacionados, el estrés y el burnout no son lo mismo. Durante períodos de alto estrés, las personas pueden sentirse abrumadas, pero aún creen que pueden cumplir con sus responsabilidades.

El burnout es un estado más severo de agotamiento emocional, físico y mental causado por estrés prolongado y no manejado adecuadamente.

Algunas señales de advertencia incluyen sentirse agotado la mayor parte del tiempo, desarrollar una actitud más cínica o distante, perder la motivación, sentirse ineficaz a pesar de trabajar arduamente y tener dificultades para recuperarse incluso después de descansar.

El burnout suele desarrollarse gradualmente, por lo que es importante reconocer las señales a tiempo.

—¿Qué consecuencias puede tener el estrés sostenido durante meses en la salud mental, las relaciones personales y la capacidad de disfrutar de la vida cotidiana?

Cuando el estrés se mantiene durante meses sin suficiente recuperación, puede afectar significativamente el bienestar general. A nivel mental, puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión, agotamiento emocional y dificultades para concentrarse.

A nivel físico, puede contribuir a problemas de sueño, fatiga, dolores de cabeza, problemas cardiovasculares, síntomas digestivos y disminución de las defensas del organismo. Recuperarse no es un lujo; es una parte esencial para mantener la salud y la resiliencia a largo plazo.

"El malestar emocional no debe ignorarse porque se haya vuelto común" Susan Alberts Psicóloga “

—¿Qué papel desempeñan el sueño, la actividad física, el descanso y las conexiones sociales en la protección del bienestar mental y el manejo del estrés?

Estos hábitos actúan como factores protectores para la salud mental. Dormir bien ayuda a regular el estado de ánimo, la atención y la capacidad de afrontar los desafíos emocionales. La actividad física reduce las hormonas relacionadas con el estrés y favorece el bienestar general.

El descanso intencional permite que la mente y el cuerpo se recuperen. Por su parte, las conexiones sociales brindan apoyo emocional, perspectiva y un sentido de pertenencia. En conjunto, estos factores ayudan a manejar mejor los retos de la vida y a reducir el impacto del estrés crónico.

Para alguien con una agenda exigente, ¿qué pequeños cambios puede incorporar a su rutina para manejar mejor el estrés sin añadir más presión a su día?

Las pequeñas acciones constantes pueden marcar una gran diferencia. Priorice el sueño siempre que sea posible, programe pausas breves durante el día, establezca expectativas realistas, defina límites entre el trabajo o los estudios y el tiempo personal, y reserve espacio para actividades que le generen disfrute y recuperación.

También puede ser útil mantenerse conectado con amigos, familiares o colegas que brinden apoyo. Muchas personas esperan hasta sentirse abrumadas para actuar, pero el manejo del estrés es más efectivo cuando se practica de manera preventiva.

—¿Cómo puede una persona reconocer cuándo las estrategias de autocuidado ya no son suficientes y es momento de buscar ayuda profesional en salud mental?

Si los síntomas persisten a pesar de los esfuerzos por afrontarlos de manera saludable, se vuelven más intensos o interfieren con la vida diaria, puede ser momento de buscar apoyo profesional.

Otras señales incluyen sentirse persistentemente triste, ansioso o desesperanzado; aislarse de los demás; experimentar cambios significativos en el sueño o el apetito; o tener dificultades para cumplir con las responsabilidades diarias.

Buscar ayuda no es una señal de debilidad, sino un paso proactivo para cuidar la salud y el bienestar.

—¿Qué consejo les daría a las personas que sienten que deben seguir siendo productivas incluso cuando están mental o emocionalmente agotadas?

Les recordaría que su valor como personas no está definido únicamente por su productividad. Vivimos en una cultura que a menudo celebra el logro constante, pero el bienestar sostenible requiere equilibrio.

Ignorar el agotamiento emocional no hace que desaparezca; con frecuencia, lo intensifica con el tiempo. Permítase descansar, pedir apoyo cuando lo necesite y reconocer que cuidar su salud mental no es una distracción del éxito, sino uno de sus pilares fundamentales.

La salud mental merece la misma atención, compasión y cuidado que le damos a la salud física.

Te puede interesar ¿Cómo manejar el estrés en la vida diaria?