Prediabetes, señales que conviene conocer para llegar a tiempo

Se habla de prediabetes cuando la concentración de glucosa en sangre supera los niveles considerados normales, pero aún no alcanza los valores establecidos para diagnosticar diabetes, una señal que nos indica que el organismo está empezando a tener dificultades para regular el azúcar. ( RAWPIXEL.COM )

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, vuelve a cobrar importancia la necesidad de identificar los factores de riesgo y prestar atención a la salud metabólica.

Según las estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), alrededor de 589 millones de adultos de entre 20 y 79 años viven actualmente con diabetes en todo el mundo.

Una cifra que refleja la magnitud de esta enfermedad y pone de manifiesto la importancia de reforzar la prevención y detección precoz y la adopción de hábitos saludables.

Esta prevención comienza, en buena medida, por conocer cómo funciona nuestro organismo y qué cambios cotidianos nos pueden ayudar a evitar que una alteración de la glucosa termine convirtiéndose en una enfermedad crónica.

Para ello, los especialistas en diabetes subrayan la necesidad de tomarse en serio la prediabetes, ya que detectarla a tiempo permite corregir ciertos hábitos antes de que el trastorno metabólico avance y provoque complicaciones más graves.

La Dr. Sonia Clavería, médica de familia de noVadiet —compañía española con más de 35 años de experiencia en el desarrollo de complementos alimenticios—, señala que mantener una alimentación equilibrada, practicar ejercicio de forma habitual y controlar el peso cuando sea necesario son tres pilares fundamentales para reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Además, la especialista destaca que determinados complementos alimenticios pueden servir de apoyo si se hace con el control sanitario necesario.

Pero ¿qué es y qué ocurre cuando aparece la prediabetes? Se habla de prediabetes cuando la concentración de glucosa en sangre supera los niveles considerados normales, pero aún no alcanza los valores establecidos para diagnosticar diabetes.

No es, por tanto, una situación que deba ignorarse, sino una señal de que el organismo está empezando a tener dificultades para regular el azúcar. Detrás de este proceso suele encontrarse la resistencia a la insulina. Esta hormona, producida por el páncreas, facilita que la glucosa presente en la sangre llegue a las células y pueda utilizarse como fuente de energía.

Cuando los tejidos responden peor a la acción de la insulina, el organismo necesita producir una mayor cantidad para conseguir el mismo efecto. Durante un tiempo, el páncreas puede compensar esta dificultad, pero si no logra mantener esa producción, la glucosa comienza a acumularse en la sangre.

De ahí, que la prediabetes sea una etapa especialmente importante desde el punto de vista preventivo porque todavía es posible intervenir sobre algunos factores relacionados con el estilo de vida.

Señales que advierten la alteración de la glucosa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/whatsapp-image-2026-11-13-at-54153-pm-0b0e6a94.jpeg Las legumbres, las verduras, la fruta y los cereales integrales son buenas opciones porque, además de hidratos de carbono, proporcionan fibra y nutrientes. (RAWPIXEL.COM / TEDDY)

Uno de los aspectos que más dificulta la identificación de la prediabetes es que habitualmente no provoca síntomas claros. Muchas veces se descubren los niveles de glucosa elevados de manera casual, al realizarse una analítica por otro motivo.

Aun así, existen algunas circunstancias que aconsejan prestar atención. Haber obtenido valores elevados de glucosa en análisis anteriores es una de ellas.

El cansancio continuado, el aumento de peso y la acumulación de grasa en la zona abdominal también pueden justificar una consulta, especialmente cuando coinciden con otros factores de riesgo.

También síntomas como una sed excesiva, una mayor frecuencia al orinar, visión borrosa o pérdida de peso sin una causa aparente pueden estar relacionados con niveles elevados de glucosa y requieren valoración médica.

La ausencia de molestias no significa, por tanto, que todo esté bien. Los controles periódicos resultan especialmente importantes en personas con antecedentes familiares, sobrepeso, sedentarismo u otros factores que incrementan el riesgo metabólico.

Ocho hábitos para prevenir y controlar la prediabetes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/whatsapp-image-2026-11-13-at-54153-pm-1-f9f6f12f.jpeg Mantener una alimentación equilibrada, practicar ejercicio de forma habitual y controlar el peso cuando sea necesario son tres pilares fundamentales para reducir desarrollar diabetes tipo 2. (CORTESÍA DE EFE)

Una vez identificada la prediabetes, el objetivo es evitar que evolucione hacia una diabetes tipo 2. Para ello, los cambios en la alimentación, la actividad física y otras rutinas diarias desempeñan un papel fundamental. Los especialistas como los de noVadiet destacan varias medidas que contribuyen a mejorar el control de la glucosa.

Alimentación basada en productos frescos La calidad de los alimentos que incorporamos a diario influye directamente en nuestra salud metabólica. Verduras, hortalizas, fruta entera y legumbres deberían ocupar un lugar destacado en la dieta. También conviene sustituir los cereales refinados por integrales, como la avena, el arroz integral o el pan elaborado con harina integral, ya que aportan mayor cantidad de fibra. El pescado, los huevos, las carnes magras y las proteínas vegetales permiten completar una alimentación variada. En cuanto a las grasas, el aceite de oliva virgen extra es una de las opciones más interesantes dentro del patrón mediterráneo. Vigilar los azúcares No siempre somos conscientes de la cantidad de azúcar que incorporamos a través de determinados alimentos y bebidas. Los refrescos, las bebidas energéticas, la bollería industrial, las galletas y otros productos dulces pueden aportar cantidades elevadas de azúcares añadidos. Una buena medida es reservar su consumo para ocasiones puntuales. También resulta útil revisar el etiquetado nutricional, ya que algunos productos aparentemente salados, como ciertas salsas o cereales de desayuno, pueden contener azúcares añadidos. Pero la clave no está en eliminar indiscriminadamente todos los alimentos que contienen azúcar, sino en reducir su consumo habitual. Necesidad de hidratos de carbono Los hidratos de carbono son necesarios para proporcionar energía al organismo, pero estos adquieren especial relevancia cuando existen alteraciones de la glucosa. Las legumbres, las verduras, la fruta y los cereales integrales son buenas opciones porque, además de hidratos de carbono, proporcionan fibra y nutrientes. Por el contrario, conviene moderar el consumo de productos elaborados con harinas refinadas y evitar que los alimentos ricos en azúcares simples abunden en la dieta. Ejercicio físico como rutina Moverse con regularidad es otra de las herramientas más eficaces para mejorar la respuesta del organismo a la insulina. Cuando los músculos trabajan, utilizan glucosa como fuente de energía, lo que favorece su aprovechamiento. Se recomienda realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, siempre adaptados a las condiciones de cada persona. Caminar a buen ritmo, nadar, bailar o montar en bicicleta son actividades que pueden ayudar a alcanzar este objetivo. Además, es aconsejable incorporar ejercicios de fuerza varias veces por semana y evitar permanecer sentado durante periodos prolongados. Controlar el peso sin dietas extremas El sobrepeso y, especialmente, la acumulación de grasa abdominal pueden favorecer la resistencia a la insulina. Por este motivo, cuando existe exceso de peso, una reducción gradual puede contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Para conseguirlo, lo más recomendable es establecer objetivos alcanzables y mantenerlos en el tiempo. Ajustar las raciones, mejorar la calidad de los alimentos y aumentar la actividad física resulta más efectivo que recurrir a dietas muy restrictivas o difíciles de mantener. Dormir bien El descanso también forma parte del cuidado metabólico. Dormir poco de manera habitual se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar alteraciones metabólicas, por lo que dormir bien es beneficioso. Para favorecer el descanso, conviene acostarse y levantarse a horas similares y limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de ir a dormir. No olvidar las revisiones médicas Los cambios en los hábitos deben ir acompañados de un seguimiento sanitario que permita comprobar si los niveles de glucosa mejoran o si es necesario adoptar otras medidas. También es importante controlar otros indicadores, como la presión arterial y el colesterol, puesto que las alteraciones de la glucosa pueden coincidir con otros factores que incrementan el riesgo cardiovascular. Complementos alimenticios Además de la alimentación y el ejercicio, algunos complementos alimenticios pueden servir de apoyo para el cuidado metabólico. Entre los ingredientes que destaca noVadiet se encuentran extractos de maqui, banaba, morera blanca y cromo, que contribuyen al mantenimiento de niveles normales de glucosa en sangre. En cualquier caso, su utilización debe valorarse de manera individual y contar con el asesoramiento del médico.

por Amaia Osuna

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