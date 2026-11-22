A veces la autoimposición de hábitos saludable se convierte en una tarea con horarios que genera más estrés del que elimina. ( RAWPIXEL 123RF )

¿Te estás obligando a ti mismo a cumplir una serie de hábitos saludables y productivos en tu día a día? Entonces ¿por qué te cuesta mantener esos buenos hábitos, si teóricamente te hacen sentir mejor ...?

Esas dos preguntas reflejan la contradicción que generan las rutinas de autocuidado autoimpuestas y entendidas como un trabajo que hay que realizar.

Los hábitos saludables que nos imponemos a nosotros mismos son uno de los mitos del bienestar y se convierten en una trampa, porque esa autoexigencia termina por provocarnos más estrés del que soportábamos antes de adoptarlos, de acuerdo con Noelia Samartin Veiga, doctora en neurociencia y psicología clínica.

Tras una etapa dedicada a la investigación, la doctora Samartin actualmente acompaña en consulta individual y grupal a personas que conviven con dolor o estrés crónico e imparte talleres a profesionales de la salud y realiza retiros, donde la neurociencia y la psicología se unen para invitar a parar, observar y volver a lo sencillo.

Rutinas por obligación

"Los hábitos autoimpuestos en muchas ocasiones ponen el foco en el individuo, convirtiéndole en el único responsable de sus logros y fracasos, ignorando el contexto y sus variables socioeconómicas y culturales, y que somos seres comunitarios y apelando a la fuerza de voluntad o al lema ´¡Si quieres, puedes!´ como una herramienta para lograrlo todo", asegura.

Además, esos hábitos nos atrapan en una paradoja, según esta experta: "se nos exige responsabilidad total sobre nuestro bienestar, y por otro, se nos considera incapaces de tomar decisiones sin la guía de expertos".

Pero "no todos somos iguales. Ni a todos nos funcionan las mismas rutinas, tampoco hábitos iguales", enfatiza.

"Cada uno de nosotros recorremos una carrera de obstáculos única. Ignorar cuantos obstáculos pretendemos saltar o cómo es el terreno que pisamos, nos lleva a conclusiones sesgadas, injustas e incorrectas", señala.

Autoexigencias que desgastan

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/whatsapp-image-2026-11-20-at-51820-pm-31dc5843.jpeg La meditación es una práctica beneficiosa, pero se desvirtúa cuando la persona la aborda como una obligación. (RAWPIXEL 123RF)

La doctora Samartin, que expone sus ideas y enfoques en su libro ´Has venido a vivir´, analiza en una entrevista con EFE "la trampa de los hábitos saludables", en referencia a "la idea tan extendida de que existe una especie de `receta´ para estar bien: una combinación de rutinas saludables que, si las cumples, supuestamente te garantizan el bienestar".

"Dormir ocho horas, hacer una hora de ejercicio, meditar otra hora, hacer ´journaling´ (registrar por escrito nuestros pensamientos, emociones, metas y reflexiones personales), tener una vida social activa. Todo esto tiene sentido", aclara.

También "sabemos que, de manera general, cuidar el sueño, el movimiento o la alimentación es positivo para la salud", añade.

"El problema aparece cuando esas recomendaciones se convierten en un ideal rígido y descontextualizado, como si todas las personas, en cualquier momento vital, con cualquier carga emocional o material, pudiéramos sostener lo mismo", enfatiza.

"Si necesitamos parar un lapso para autorregularnos emocionalmente, tenemos que hacerlo de verdad, en lugar de convertir esa pausa en un momento productivo", reflexiona.

Explica que "cuando los hábitos saludables se entienden como un trabajo, los niveles de desgaste y ahogo aumentan. Entonces la disciplina falla, y la respuesta automática de nuestro cerebro es el estrés".

Falsos mitos del bienestar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/whatsapp-image-2026-11-20-at-51821-pm-1-f9c8c809.jpeg Noelia Samartin, doctora en neurociencia y psicología clínica, acompaña en consulta a personas con dolor o estrés crónico. (LORENA DO MERLO FOTOGRAFÍA.)

"Al tomar a lo largo del día una serie de microdecisiones para mantener una disciplina autoimpuesta, no solo actúa la conciencia, sino también el contexto y nuestras emociones.

Pero, por muy disciplinados que intentemos, no podemos controlarlo todo", enfatiza.

"No hay una receta mágica: la introducción de hábitos en nuestra rutina es más compleja de lo que nos han vendido. Nuestro bienestar no tiene por qué encajar en patrones fijos. Cada persona tiene su cuerpo, contexto, historia y ritmo particular", recalca

Además, "aquello de que solo hacen falta 21 días para incorporar un hábito es una falacia. ¡Se necesitan entre 18 y 254 días!", asegura.

La doctora Samartin ha observado en su consulta y también en la vida cotidiana que esos hábitos se viven como una nueva exigencia, y muchas veces las personas no los sostienen por placer o necesidad, sino por miedo. "Miedo a que, si dejan de hacer algo, dejarán de ser de una manera determinada".

¡Cuidado con algunos autocuidados!

Así, "personas que ya van justas de tiempo, energía o recursos, y sienten que, además de su trabajo y sus responsabilidades, tienen que sostener todo un lote de hábitos saludables para no sentir que son un desastre", argumenta.

Para esas personas "el autocuidado deja de ser algo que acompaña la vida para convertirse en otra tarea que hay que cumplir bien, y eso genera frustración, culpa y una sensación constante de no estar a la altura", según esta especialista.

Samartin también ha observado que muchas personas mantienen una relación paradójica con sus rutinas autoimpuestas: "aunque las estén agotando o no encajen con su momento vital, se aferran a ellas y las defienden".

"Y si no pueden sostenerlas, en lugar de cuestionar el modelo, se cuestionan a sí mismas. Piensan que les falta fuerza de voluntad, disciplina o ganas", añade.

Vivir en lugar de sobrevivir

"Pero vivir no es cumplir un protocolo perfecto de hábitos, sino poder ajustar la vida a lo que somos y a lo que necesitamos en cada etapa", afirma esta especialista.

Por eso insiste en que "no a todos nos funcionan las mismas rutinas ni los mismos ritmos", y en que "en vez de añadir más hábitos, debemos aprender a escuchar a nuestro cuerpo a través del sistema nervioso, para saber qué necesitamos de verdad en ese momento".

"Solo desde esa comprensión personal, el autocuidado deja de ser una nueva fuente de presión y puede convertirse en algo humano, flexible y sostenible", asegura.

Para escapar de "la trampa de los hábitos milagrosos", Samartin recomienda empezar a entender el bienestar como un proceso humano, flexible y profundamente contextual, en lugar de planteárselo como una meta que hay que cumplir bien, casi como una asignatura más, o como una obligación.

Considera que "el bienestar no puede construirse desde un ideal abstracto, sino desde el punto de partida real de cada persona".

"No se trata de preguntarnos qué hábitos debería tener, sino qué necesitamos ahora mismo, en este momento vital concreto", resume.

Las necesidades de cada persona son diferentes

"No necesitamos lo mismo cuando estamos atravesando una etapa de mucho estrés, un duelo, una maternidad reciente, una enfermedad o un periodo de mayor estabilidad", ejemplifica.

Para la doctora Noelia Samartin "es clave salir de la lógica de la autoexigencia y entrar en una lógica de escucha".

Se refiere a escuchar a nuestro "cuerpo y, en concreto, a su sistema nervioso, que nos está dando información constantemente, a través de las sensaciones físicas (como el cansancio, la sed...) y las emociones (como la alegría o el enfado)".

En lugar de vivir esas sensaciones y emociones "como un obstáculo que hay que vencer con la fuerza de voluntad, podemos empezar a leerlo como una brújula. A veces lo que necesitamos no es añadir otro hábito ´saludable´, sino descansar, simplificar la agenda, bajar el ritmo o pedir apoyo", sugiere.

Otras veces, "es posible que nuestro cuerpo nos pida que introduzcamos algo nuevo en nuestra vida, que nos active un poco más, pero la dirección de esos cambios no debe marcarla un listado externo, sino nuestro sistema nervioso y nuestra capacidad de escucharlo", según explica.

Los cuatro pilares del cambio

Por eso, más que hablar de una hoja de ruta universal para la salud y el bienestar, Samartin propone que nos apoyemos en cuatro pilares que nos ayuden a orientarnos sin convertir el autocuidado en una nueva fuente de presión, como los siguientes:

La sencillez: "necesitamos revisar de forma honesta con qué tiempo , energía y recursos contamos, y ajustar nuestras expectativas a esa realidad".

"necesitamos revisar de forma honesta con qué , energía y recursos contamos, y ajustar nuestras a esa realidad". La conexión con el cuerpo: Samartin aconseja "aprender a detectar qué nos está pidiendo, aunque no siempre encaje con lo que creemos que ´ deberíamos ´ estar haciendo".

Samartin aconseja "aprender a qué nos está pidiendo, aunque no siempre encaje con lo que creemos que ´ ´ estar haciendo". La coherencia: Es positivo "preguntarnos qué es importante para nosotros en esta etapa y actuar en consonancia, aunque eso implique renunciar a ciertos ideales", según esta experta.

Es positivo "preguntarnos qué es para nosotros en esta etapa y actuar en consonancia, aunque eso implique a ciertos ideales", según esta experta. El placer: Samartin sugiere considerarlo como "una dirección que nos ayuda a sostener la vida cotidiana, en lugar de como un premio que llega cuando ya hemos cumplido con todo".

"Abordar la salud desde estos cuatro pilares implica también aceptar que somos humanos, no proyectos de optimización, y que habrá etapas en las que podamos sostener más cosas y otras en las que tocará sostener menos, y que eso no dice nada malo de nosotros", enfatiza.

"Cuando dejamos de tratarnos como un problema a corregir y empezamos a relacionarnos con nuestro autocuidado desde la flexibilidad, la compasión y el ajuste al contexto, el bienestar deja de ser una obligación y pasa a ser algo que se va construyendo de manera más realista, amable y mucho más sostenible en el tiempo", concluye la doctora Noelia Samartin.

por Ricardo Segura

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