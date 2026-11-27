Comprar menos es el propósito del Día sin Compras frente al consumo excesivo. ( SHUTTERSTOCK )

Es bien sabido que comprar produce satisfacción. Cuando lo hacemos, se activan los circuitos cerebrales de recompensa y se estimula la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado a la motivación y al placer anticipado.

Sin embargo, este efecto suele ser temporal y, en ocasiones, comprar se convierte en una forma de aliviar el estrés, la tristeza o el aburrimiento. Cuando resulta difícil controlar ese impulso, puede convertirse en un problema.

En una sociedad consumista, como la nuestra, el hecho de comprar se ve reforzado además por la publicidad y las estrategias comerciales, que vinculan las compras con la felicidad, el éxito y el bienestar, favoreciendo un consumo que va más allá de las necesidades reales.

¿Un día sin comprar?

Como contrapunto a todo ello, es por lo que se creó el ´Día sin compras´, una especie de jornada de huelga del consumidor, en el que se invita a la sociedad a reducir las compras a lo realmente necesario o incluso a prescindir de ellas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/shutterstock2681510681-8ba82fe6.jpg El Día sin compras invita a la sociedad a reducir las compras a lo realmente necesario o incluso a prescindir de ellas. (SHUTTERSTOCK)

¿Reto, protesta o necesidad? En los próximos días tendremos la oportunidad de unirnos o no a esta convocatoria.Una celebración que cumple 34 años.

La fecha de la celebración de este día varía cada año, pero siempre vinculada al calendario de noviembre. En Estados Unidos se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias, coincidiendo con el Black Friday, que curiosamente es uno de los días más concurridos de compras en todo el mundo.

Sin embargo, en España y otros países, la referencia habitual es el último sábado de noviembre. En 2026, por tanto, será el viernes 27 de noviembre en Estados Unidos y el sábado 28 en España, según esta tradición.

El origen de todo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/shutterstock2387892981-a2d01d03.jpg El Día sin Comprascuestiona el consumismo y promueve una reflexión sobre los hábitos de compra. (SHUTTERSTOCK)

La idea nació en Vancouver (Canadá) en 1992, cuando el publicista canadiense Ted Dave llamó a boicotear las compras de Navidad con el objetivo de cuestionar el consumismo y promover una reflexión sobre los hábitos de compra: "Intenta no comprar nada para Navidad y vivirás las vacaciones navideñas más divertidas", rezaba el eslogan.

La primera edición se celebró el 24 de septiembre de ese año, y contó con el apoyo de la organización canadiense Adbusters Media Foundation, que fue quien posteriormente popularizó la iniciativa a escala internacional.

Y en 1997, se trasladó a noviembre para hacerla coincidir con el periodo de compras navideñas. Ecologistas se suman al carro.

La iniciativa cuenta con el apoyo de organizaciones ecologistas, bajo la máxima de que el deterioro medioambiental proviene del excesivo consumismo, así como de colectivos anticonsumistas, grupos de contrapublicidad y asociaciones defensoras del consumo responsable.

Pero también de colectivos religiosos y ciudadanos que reivindican unas Navidades menos comerciales.

Organizaciones como Ecologistas en Acción y Greenpeace se suman a esta jornada con campañas de sensibilización y diversas acciones. En España, Ecologistas en Acción respalda esta convocatoria desde 2005, con iniciativas como el lema ´Un día sin consumo, 364 de consumo crítico´, además de talleres y actos de protesta para promover hábitos más responsables.

Greenpeace, por su parte, impulsa actividades para concienciar sobre el impacto del actual modelo de producción y consumo y fomenta alternativas como la reparación, la reutilización y el intercambio de productos.Imaginación al poder.La jornada ha dado lugar a algunas acciones tan llamativas como curiosas.

En distintos países, grupos de activistas han recorrido en alguna ocasión centros comerciales disfrazados de zombis, en alusión a los compradores que adquieren productos de forma automática, sin plantearse si realmente los necesitan.

También se han organizado actos simbólicos en los que se invita a cortar tarjetas de crédito como gesto de rechazo al endeudamiento, así como procesiones de carritos vacíos por supermercados, sin comprar nada.

Otras iniciativas han apostado por alternativas al consumo tradicional, con mercadillos de trueque e intercambios gratuitos de ropa y otros objetos. Un día para la reflexión. El Día sin Compras es sin embargo una convocatoria descentralizada, sin una organización que coordine las actividades ni un registro oficial de participantes.

Es por eso que no existen cifras globales fiables sobre el número de personas que secundan la jornada, ni datos homogéneos que permitan medir si ese día se reduce efectivamente el consumo.

Tampoco hay un recuento oficial de los países, colectivos o establecimientos que se adhieren cada año.

Pero, más allá de su repercusión y de las acciones simbólicas que se organizan en distintos lugares, la jornada tendría un objetivo que va mucho más allá de renunciar a las compras durante 24 horas: invitar a reflexionar sobre hasta qué punto necesitamos todo lo que adquirimos y las consecuencias de nuestro modelo de consumo.

En definitiva, el reto no consiste únicamente en pasar un día sin comprar, sino en aprender a consumir de otra manera durante los 364 días restantes.