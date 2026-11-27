Nos hemos acostumbrado a adquirir productos que muchas veces terminan convertidos en desperdicios, porque nunca llegamos a utilizarlos o dejan de parecernos necesarios poco tiempo después. ( MAGNIFIC )

Cuando se habla de compras a fin o principio de año suelen coexistir realidades distintas. Los últimos meses del año están marcados, en muchos casos, por los excesos, hasta el punto de gastar lo que no se tiene.

Sí, si utilizas las tarjetas de crédito porque no tienes dinero disponible, estás comprometiendo ingresos futuros. Ese derroche suele ser el origen de las lamentaciones de enero.

No es el mes, es la persona y su sensatez al administrar sus recursos, como comprar para ocasiones inciertas: para cuando baje de peso, por si me invitan a ese concierto, para cuando alguien se case (¿se te olvida que muchas veces hay códigos de vestimentas muy singulares?); para cuando me compre un carro o apartamento... así nos arropamos de lo que no usamos y quizá nunca lo hagamos.

La economía mundial provoca espanto y se refleja en la de cada uno. Pero más allá de lo económico, hay otro problema que nos afecta a todos: comprar por impulso también tiene consecuencias ambientales

Nos hemos acostumbrado a adquirir productos que muchas veces terminan convertidos en desperdicios, porque nunca llegamos a utilizarlos o dejan de parecernos necesarios poco tiempo después.

"Si nos llenamos de cosas que se vuelven innecesarias a los dos meses, después terminan llenando los vertederos. Aunque todos compráramos productos sustentables y después recicláramos los envases, el gran problema seguiría siendo el sobreconsumo. No solo necesitamos comprar de manera responsable, sino comprar menos y comprar solo lo que necesitamos", explica Camila Siles, gerente general de Birus, consultora que ayuda a las empresas a definir e implementar estrategias de sostenibilidad, a través de una publicación del Grupo Educar.

Esta reflexión también encuentra respaldo en la investigación científica. Un estudio publicado el 11 de marzo de 2026 en la revista Discover Sustainability, de Springer Nature, analizó los factores que intervienen en el comportamiento de los consumidores frente a las compras sostenibles.

La investigación, realizada mediante una encuesta a 399 consumidores de productos de consumo masivo en Lahore, Pakistán, identificó que la preocupación ambiental, la utilidad percibida de los productos y el conocimiento sobre sus características ecológicas favorecen las decisiones de consumo responsable.

Los investigadores señalan que "la preocupación ambiental, la utilidad percibida y el conocimiento del consumidor sobre productos ecológicos respaldan el comportamiento de consumo verde e incentivan a los consumidores a comprar productos respetuosos con el medioambiente", indica Bilal Hassan y colaboradores, en su estudio "From concern to consumption drivers of green consumer behavior in the sustainability era, Discover Sustainability, Springer Nature, 11 de marzo de 2026.

Sin embargo, tener conciencia ambiental no es el único factor que determina una compra. La investigación también encontró que la percepción de utilidad influye en la decisión del consumidor. Es decir, no basta con que un artículo tenga características ecológicas: las personas también valoran que responda a una necesidad concreta.

En ese sentido, los autores explican que los consumidores muestran mayor disposición a adquirir productos respetuosos con el medioambiente cuando consideran que estos satisfacen sus necesidades.

Otro aspecto que merece atención es la confianza en las marcas. En su investigación, los autores advierten sobre el greenwashing, una práctica mediante la cual algunas empresas exageran los beneficios ambientales de sus productos.

Por ello, destacan la importancia de la transparencia y las certificaciones para generar credibilidad en los consumidores. Esto recuerda que comprar de manera consciente también implica informarse, revisar las características de lo que adquirimos y no dejarnos llevar únicamente por etiquetas o mensajes publicitarios que prometen sostenibilidad.

Lo que conlleva una compra ¿inteligente?

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/2150871190-3fdec566.jpg Hay que romper con la costumbre de acumular más de lo que podemos usar (MAGNIFIC)

Los resultados permiten entender que consumir responsablemente no consiste únicamente en sustituir los productos convencionales por otros que se promocionan como ecológicos. También requiere:

Cuestionar nuestros hábitos

Reconocer la diferencia entre una necesidad y un deseo momentáneo

Evaluar las consecuencias de cada adquisición.

En ese sentido, antes de pasar la tarjeta o sacar dinero de la cartera, conviene hacerse algunas preguntas: ¿lo necesito?, ¿cuánto tiempo lo utilizaré?, ¿Con qué frecuencia lo usaré? ¿tengo algo que cumple la misma función?, ¿qué ocurrirá con ese producto cuando deje de usarlo?

La dimensión del problema también se refleja en las cifras locales. El estudio De lo establecido a lo percibido: residuos sólidos en Santo Domingo y el Distrito Nacional, publicado por Ciudad Alternativa en 2020, recoge que durante 2018 se generaron aproximadamente 1.17 millones de toneladas de residuos sólidos en el Gran Santo Domingo.

Una realidad que invita a mirar más allá de lo que gastamos al comprar y pensar también en lo que desechamos después.