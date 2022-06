Tips para que tus almuerzos sean más saludables

¿Quieres que tus almuerzos sean más saludables? Toma nota de estos consejos y mira cómo ponerlos en práctica.

Tu propio almuerzo: prepara tus almuerzos. Esto te permite controlar lo que comes y te ayuda a ahorrar, escogiendo vegetales, proteínas y porciones justas.

No comas en el lugar de trabajo: porque si lo haces, trabajarás al comer. Tu cabeza te hará comer de más, porque no estás plenamente consciente de cuánta comida estás comiendo. Come en un lugar pacífico.

Bebe agua: la mejor manera es hacerlo de a pequeños sorbos frecuentes. Si tomas demasiada agua, puedes suflir reflujo ácido, lo que puede causar dolor e hinchazón.