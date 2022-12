Cómo prevenir conflictos en las fiestas navideñas

En muchas culturas, la Navidad se vive como algo especial, incluso entre cristianos y no creyentes, por lo que cada año las familias se reúnen para celebrar juntos. Sin embargo, a veces puede traer conflictos. Para mantener las cosas en paz, aquí tenemos algunos consejos.

Dividir los costos equitativamente: organiza una distribución justa de lo invertido en la celebración. Eso además asegura que los miembros de la familia no sientan que ponen más dinero que otros, sin generar conflictos innecesarios.

Anticípate a los problemas: tener una breve lista en la cabeza de los problemas o situaciones que podrían causar más conflicto hace que sea más fácil evitar todo tipo de discusiones innecesarias.

No fuerce ninguna reconciliación: algunas familias tienen peleas y discusiones que se prolongan a lo largo de los años. Lo peor que puedes hacer es forzar algo que no existe. No aceptes las cosas solo porque es Navidad o porque todos se juntan. Si hay dos personas que no se llevan bien, nada les obliga a hablar entre ellos o a realizar actividades juntos.

Distribuye el trabajo: esto suele ser un conflicto, incluso para tí si es que quieres hacer todo sin saber delegar. A veces termina generando algún rencor cuando nadie quiere hacer nada. Si ese es el caso, delega a los miembros de la familia para invitarlos activamente, y viceversa, deja que otros ayuden.

Asigna los asientos: programa meticulosamente dónde se sienta cada invitado. Así las cosas, no sentarás juntos a aquellos que no se lleven bien, con el fin de evitar cualquier tipo de conflicto en la cena.