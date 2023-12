Bajas temperaturas: ¿los perros o gatos las toleran mejor?

El invierno está azotando gran parte de norteamérica. Aquí hablaremos de cómo llevan las bajas temperaturas tanto los perros como los gatos.

En general, los perros son más tolerantes a las bajas temperaturas que los gatos. Los perros tienen pelo más denso y pueden generar más calor corporal para mantenerse calientes, lo que los hace más resistentes al frío.

Los gatos, por otro lado, tienen menos pelo y son más propensos a sentir frío. Sin embargo, esto no significa que los perros no puedan sentir frío o que los gatos no puedan tolerar temperaturas frías.

Es importante proteger a ambos tipos de mascotas del frío y proporcionarles un refugio adecuado y ropa de abrigo si es necesario.

Cómo saber si tu perro o tu gato tiene frío

Hay algunas señales comunes que puedes buscar para saber si tu perro o tu gato tiene frío:

Temblores: los perros y los gatos pueden temblar cuando tienen frío para tratar de generar calor corporal.

Respiración rápida: cuando una mascota tiene frío, su respiración puede acelerarse para tratar de calentar el cuerpo.

Pantalones: los perros y los gatos pueden respirar con más fuerza cuando tienen frío para tratar de calentar el aire que entra en sus pulmones.

Acurrucamiento: los perros y los gatos pueden acurrucarse juntos o buscar refugio en lugares cálidos cuando tienen frío.

Cambios en el comportamiento: tu mascota puede volverse más lenta o letárgica cuando tenga frío, lo que es una señal de que necesita más calor.

Si notas alguna de estas señales en tu perro o tu gato, asegúrate de proporcionarle un lugar cálido y seco y, si es necesario, ponle ropa de abrigo para ayudarlo a mantenerse caliente.