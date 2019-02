Cabello le coge fuego a cantante y éste sigue el concierto

Bobby Jensen, vocalista y guitarrista de la agrupación Hairball, vivió un momento desagradable en el escenario durante un concierto cuando se le incendió el pelo. El artista mantuvo la calma y continuó con su presentación sin alterarse hasta que personal acudió en su ayuda y apagó el fuego en su larga cabellera.

El momento circula en You Tube y tiene más de 17 mil visitas.

De acuerdo a reportes, el incidente ocurrió el viernes pasado durante una presentación en Sioux, Iowa, Estados Unidos. El pelo se le incendió al artista por una chispa eléctrica que produjo uno de los efectos pirotécnicos del show.

El fuego en el pelo del artista fue apagado por miembros del equipo del staff. El incidente ocurrió mientras interpretaba el tema ‘Detroit Rock City’ de KISS.

“Sabía que estaba en llamas de inmediato. Eso no era una peluca, ese es mi cabello. Era muy bonito antes del show, ahora tengo un corte de Alice Cooper mucho mejor”, dijo luego Jensen en una entrevista al portal Ultimate Classic Rock.

“Siempre nos preparamos para eso, es por eso que no me viste perturbado. Confío en mi equipo y en que me salvarán si algo sale mal. Así que solo pensé: ‘Cantaré para todo el mundo mientras estoy en llamas’”, añadió.

Según la revista Quien.com, la agrupación Hairball se dedica a rendir homenaje a grandes agrupaciones como KISS, Van Helen, Motley Crue, Queen, Journey y Aerosmith.