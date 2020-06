Cantante de origen dominicano Johnny Sky revela que es homosexual: "me siento libre"

El cantante de bachata estadounidense de origen dominicano Johnny Sky ha decidido seguirle los pasos al cantante español Pablo Alborán y ha decidido confesar su homosexualidad públicamente a través de Instagram.

El cantante colgó este viernes un video en su cuenta de Instagram en el que admite su preferencia sexual por personas de su mismo sexo a propósito del mes del orgullo gay.

Johnny dijo que para estar completamente a gusto consigo mismo, necesitaba hacer esa declaración.

“Aprovechando que estoy en Miami y hay un buen tiempo para pensar y reflexionar con mis amigos, tengo el coraje de finalmente decir que pertenezco a la comunidad LGBT y estoy orgulloso de ello. Y una vez hice esto con mi familia, pero siento que el último paso para aceptar quien soy y estar feliz conmigo mismo y no morir todos los días con los pensamientos que pasan por mi cabeza y con los que batallo diariamente es soltarlos completamente y no preocuparme por lo que otros tengan que decir de mí”, confesó en su idioma materno, el inglés.

Concluyó afirmando en español que se siente feliz y libre.

Johnny Sky es el intérprete de las bachatas “With or without you”, “Quiéreme” y “One more night”. Obtuvo cinco nominaciones a los Premios Juventud 2015 y otra a los Premios Lo Nuestro ese mismo año. Además, en 2016 tuvo un rol protagónico en la película criolla “Catastrópico”.​