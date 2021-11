“15 horas”, una ventana a la amarga realidad de muchas mujeres

Ahora Sterlyn Ramírez, Judith Colell y Stephany Liriano comparten sus experiencias en esta producción y explican por qué la historia que cuenta es tan importante.

—Entonces, ¿de qué trata “15 horas”?

Sterlyn Ramírez: Es la historia de Aura. Para todo el mundo ella tiene una vida perfecta y es la esposa de Manuel, que es un director de orquesta muy reconocido del país. Tienen una hija maravillosa, tienen dinero, tienen fama, todo lo que la gente quisiera. Es la vida perfecta, pero cuando las puertas se cierran es otra realidad. Aura sufre de maltrato por parte de su esposo. En estas 15 horas Aura va a tomar la decisión más difícil de su vida y vamos a ver qué pasa.

—Sterlyn, en este proyecto te involucras como actriz y como productora también. ¿Cómo llegaste a esos roles y cuál dirías que fue el más retador?

SR: Los dos fueron muy retadores, sobre todo hacerlos al mismo tiempo tratando de que saliera algo de calidad en los dos roles. Para mí la producción no era algo que tenía en mente, surgió por accidente porque quería hacer una película, quería actuar y quería mostrar temas que estén afectando a nuestra sociedad. La producción se dio por default, pero me ha encantado. Ahora los dos roles juegan un papel muy importante en mi vida y no sé cuál sería el más importante ahora.

—¿Cuáles fueron los desafíos de interpretar un personaje como Aura?

SR: La preparación de Aura conllevó estar en contacto con víctimas de abuso y eso no es una situación fácil porque ahí ves la profundidad de las cosas. Ves muchas historias que no son contadas, que no salen a la luz. Son mujeres que para mí son heroínas que necesitan una red de apoyo, que necesitan alguien que las proteja y estamos buscando con esta película que se empiecen las conversaciones para ver de qué manera podemos aportar más para estas víctimas.

—Judith, ¿cómo y porque te involucraste en esta producción?

Judith Colell: Me llamaron las productoras de Selene Filmes con una propuesta para dirigir una película en República Dominicana sobre maltrato en las clases altas de la sociedad. Me pareció muy interesante porque a mí me gusta el cine con trasfondo social, que hace tomar conciencia sobre los problemas de la sociedad, que pone el punto de mira sobre situaciones terribles como son los malos tratos.

—Stephany, ¿a ti qué fue lo que te atrajo a participar en esta película?

Stephany Liriano: Me atrajo muchísimo el guion y después me encantó que todas éramos mujeres en esa producción. La directora, la productora, las personas de producción, había muchísimas chicas y eso fue muy chulo. Pero la historia fue realmente lo primero y creo que nunca he formado parte de un proyecto tan real o de una crítica social así.

—¿Y qué nos puedes decir de Clara, el personaje que interpretas? ¿Te identificas con ella?

SL: Sí, totalmente. Incluso me identifico muchísimo. Ella es una persona que reacciona con el corazón, pero realmente no tiene mucha información sobre qué es lo que se supone que debe hacer. Ella trata de ayudar a su amiga con todo lo que pueda, pero tiene las manos atadas. Yo nunca he pasado por una situación como la que pasó Clara, pero sí es un caso muy humano y creo que todos nos identificamos con Clara.

SR: El papel de Stephany es vital en la película porque muestra la otra cara, la parte de la realidad de las víctimas. Todas somos, en algún momento, Clara. Todos en algún momento hemos pasado por lo mismo por lo que ella va a pasar y que a veces no nos damos cuenta.

—¿Por qué creen que las mujeres, sobre todo, debieran ver la historia de esta película?

SL: Yo creo que el mensaje está muy claro. Pienso que es muy importante ver la película para tú identificar qué tipo de mujer eres, si piensas o juzgas de una forma, qué decisión o camino tomarías y, si eres Aura, ¿qué haces? ¿Vas donde una amiga? ¿Pides ayuda? ¿Qué haces?

SR: Si no te identificas con Aura, cada personaje aquí juega un rol muy importante porque las víctimas de abuso necesitan una red de apoyo. Muchas no salen de este tipo de situación porque no tienen una red de apoyo que realmente ayude, que sea sostenible. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de decir algo, si tenemos alguna víctima, algún familiar o alguna amiga que es una víctima. La película va a ayudar a abrir esa posibilidad e informarte de lo que se puede hacer.

JC: Esta situación la viven centenares de mujeres a diario en el mundo. La necesidad de huir de tu amenaza cuando esta vive contigo, con el miedo cons- tante, con la falta de libertad y también la falta de autoestima que provoca esta situación. Se han hecho muchas ficciones para cine y televisión sobre el tema. De todas formas, tenemos que seguir denunciándolo hasta que no muera ni una sola mujer a manos de sus esposos o parejas.

SL: Además de entretenimiento es muy buena información. Si tú no eres una persona que está siendo maltratada, o tal vez crees que nunca has pasado por eso, te sorprenderás muchísimo cuando veas la película.

SR: Además, parte de la venta de las taquillas de esta película va a ser dirigida a la ayuda de una fundación que es para niños cuyas madres han muerto víctimas de feminicidio.