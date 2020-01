$!“1917” aprovecha su éxito en Globos de Oro para reinar en los cines de EE.UU.

La medalla de plata fue para “Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker”, que cedió el liderato tras tres semanas en lo más alto y que sumó 15 millones de dólares.

“1917” aprovechó su éxito en los Globos de Oro, donde ganó los premios a la mejor película dramática y el mejor director, para superar este fin de semana a “Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker” y reinar en los cines de Estados Unidos y Canadá.

Con la dirección de J.J. Abrams, que ya se puso al frente de “Star Wars: Episode VII - The Force Awakens” (2015), esta nueva cinta de “Star Wars” retoma el enfrentamiento entre la heroína Rey (Daisy Ridley) y el villano Kylo Ren (Adam Driver).

El podio lo completó “Jumanji: The Next Level”, que se embolsó 14 millones de dólares.

Jake Kasdan, que ya dirigió “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), regresa como realizador en esta secuela que vuelve a contar con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart como los divertidos protagonistas de un videojuego que los llevará a desiertos o montañas inaccesibles.

En la cuarta posición empataron con 10 millones de dólares las novedades en la cartelera de “Just Mercy” y “Like a Boss”.

Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Brie Larson componen el brillante elenco de “Just Mercy”, un drama sobre la injusticia y el racismo en Estados Unidos basado en la condena real a un ciudadano afroamericano por asesinato pese a que tenía una coartada.

Por otro lado, la comedia “Like a Boss” presenta a Salma Hayek, Rose Byrne y Tiffany Haddish envueltas en mil enredos después de que dos amigas decidan abrir juntas una tienda de belleza.