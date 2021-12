El comediante y presentador del programa satírico de televisión “The Daily Show”, Trevor Noah, demandó a su médico y a un hospital de Nueva York por considerar que su negligencia le ha causado “lesiones permanentes, graves y serias”, de acuerdo con la cadena CNN.

Noah, de nacionalidad sudafricana, sostiene que el Hospital For Special Surgery y el doctor que lo trató fallaron al no brindarle un diagnóstico adecuado para su enfermedad y no enviarlo a especialistas con la habilidad y el entrenamiento adecuados para tratar dicha enfermedad.

Noah, cuyo programa se emite en el canal Comedy Central alega, además, que ni su médico ni el hospital le brindaron el tratamiento médico adecuado ni obtuvieron el consentimiento adecuado e informado para su tratamiento.

Sin embargo, CNN no menciona el tipo de tratamiento al que fue sometido el presentador y que incluyó una operación quirúrgica el 23 de noviembre de 2020.

Según la denuncia, el cómico sudafricano “sufrió lesiones personales graves y dolorosas, un shock nervioso severo, angustia mental, angustia emocional severa y un gran dolor físico” que lo confinaron a una cama en su hogar durante mucho tiempo.

El comediante asegura que esa situación lo llevó a tener que someterse a asistencia hospitalaria y médica y como resultado sufrió “una pérdida del disfrute de la vida” y no pudo trabajar durante un largo periodo.

Por su parte, el hospital ha rechazado las acusaciones y las considera carentes del fundamento, informó CNN.