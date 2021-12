Las fuertes declaraciones del padre de Halyna Hutchins contra Alec Baldwin

A principios de diciembre, el actor estadounidense Alec Baldwin, ofreció una entrevista en horario de máxima audiencia en la que aseguró que él no apretó el gatillo y que ha cooperado con las autoridades en la investigación de la muerte de la su compañera Halyna Hutchins. “Si yo creyera que soy responsable de lo que ocurrió, me hubiera matado”, dijo Baldwin entre lágrimas. “Alguien puso munición real en esa pistola”, afirmó. “No puedo decir quién fue pero no fui yo”.

Unas declaraciones que el padre de la fallecida profesional ha criticado. El progenitor de la directora de fotografía, Anatoly Androsovych, brindó unas declaraciones muy duras al periódico The Sun, donde culpó directamente al actor Alec Baldwin por la tragedia. “Para mí está claro que es culpable de su muerte”, sentenció.

Durante un ensayo en el set del western en Nuevo México, Baldwin disparó accidentalmente un arma de utilería que no había sido descargada correctamente, episodio que terminó con la vida de Hutchins e hirió al director Joel Souza.

“No puedo entender el comportamiento de Alec”, añadió Androsovych. “¿Por qué borró sus tuits cuando quedó claro que el tiroteo ocurrió en un ensayo? ¿Y por qué disparó durante los ensayos? El revólver es un tipo de arma que no se dispara antes de presionar el gatillo y Alec es parcialmente culpable de causar ese disparo”, declaró al citado medio británico.

El 22 de octubre, Baldwin recurrió a sus redes sociales para compartir su pesar por lo ocurrido en el rodaje de la película de la que es productor: “No hay palabras para expresar mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia”, tuiteó entonces.

El padre de Hutchins también expresó que no tiene dudas sobre cómo está configurada la cadena de responsabilidades del fatídico hecho que también pudo haberle costado la vida al director Joel Souza, quien fue hospitalizado por heridas leves. “Para mí está claro que Baldwin disparó, por lo que es difícil para mí entender cómo no se lo puede responsabilizar en parte por la muerte de mi hija”, manifestó, y aludió a cómo se encuentra Andros, su nieto de nueve años. “No sé si algún día se recuperará completamente. Está volviendo poco a poco a la vida normal, pero esto fue un gran shock para todos”, remarcó.