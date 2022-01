El centenario de Betty White será un día para ayudar a los animales en EE.UU.

La organización defensora de los animales American Humane pidió a los admiradores de la recientemente fallecida actriz Betty White que celebren los 100 años de su nacimiento con donaciones para hacer de la Tierra "un lugar mejor y más amable con los animales".

La campaña lanzada por internet pide donar este 17 de enero, el día del centenario de la popular actriz de la serie "Las chicas de oro", un mínimo de cinco dólares para organizaciones locales que se ocupen del bienestar de los animales.

White, que era conocida por su amor por los animales, estuvo ligada durante muchos años a American Humane.

La campaña de donaciones bautizada como el "desafío White" utiliza una frase atribuida a la actriz para promoverse: "la forma en que pone sus manos sobre un animal una persona dice mucho de ella".

American Humane, que se precia de haber sido fundada en 1877, tiene una relación estrecha con el mundo del espectáculo y sus protagonistas.

Según su página electrónica, cada año supervisa más de 1.000 producciones de cine y televisión para asegurar que a los "actores animales" se les da seguridad y un trato humano.

Además de eso, tiene entre sus miembros a muchas celebridades que hablan "en nombre de los seres sin voz que la organización se ocupa de proteger".

Betty White, fallecida el 31 de diciembre de 2021, condujo en los años 70 un espectáculo televisivo semanal, "The Pet Set", dedicados a los famosos y sus mascotas.

Icono de la televisión en Estados Unidos y famosa en todo el mundo, White habría cumplido el próximo 17 de enero 100 años.

La artista tenía previsto celebrar su centenario con "Betty White: 100 Years Young, A Birthday Celebration", una película que se estrenará en los cines a mediados de enero para recordar la trayectoria y vida de una de las actrices más queridas de EE.UU. además de una pionera en el mundo de la televisión.

Además de "The Golden Girls", White dejó su huella en otras series muy importantes de la pequeña pantalla como "The Mary Tyler Moore Show" (1970-1977) o "Life with Elizabeth" (1952-1955).

También destacó por su humor y personalidad como invitada en numerosos concursos televisivos.