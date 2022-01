Kate Winslet, más allá de “Titanic”

“Mare of Easttown” ha sido una de las series revelación del 2021 y Kate Winslet ha tenido mucho que ver. La actriz se llevó un Emmy, de los 16 a los que estuvo nominada la ficción, por su interpretación de la protagonista, Mare Sheehan. Winslet alcanzó la fama con 22 años con “Titanic”, que fue todo un éxito de taquilla, y desde entonces ha consolidado su carrera.

Actriz de forma natural

A Winslet, la actuación le venía de familia. Nacida el 5 de octubre hace 46 años, en Reading, Inglaterra, se crió en una familia estrechamente relacionada con la profesión.

“Mi padre era actor, mi madre no era actriz, pero sus dos padres sí, ella tenía dos hermanos que en cierto punto se dedicaban a eso y yo veía a toda esta gente siendo feliz, siendo diferentes personajes y actuando durante su vida”, dijo a The Hollywood Reporter en 2020.

Su chispa interpretativa se encendió a los cinco años, según contó al medio, mientras estaba sentada en el baño. “De verdad. Podía oír los sonidos de la casa. Tenía tres hermanos y mis padres. Era una casa muy pequeña. No tenían mucho dinero y las paredes eran tan finas como el papel. Si había alguna discusión se podía oír todo”, dijo la actriz.

En ese momento, ella pudo oír a su madre en lo alto de las escaleras gritándole algo a su hermana sobre sus zapatos de claqué y tuvo una revelación: “Wow, si hubiera una de esas cámaras de video grabando y siguiendo a mi mamá, parecería que está actuando, pero no lo está, solo está siendo ella misma”, dijo.

“Entonces pensé: ‘¡Aaah!, así que actuar es solo ser. Sí, quiero hacer eso”. Así encontró lo que se convirtió en su profesión años después.

“Nunca tuve esa enorme ambición de una manera en la que pensase ‘Voy a aparecer en películas y este es mi plan de cinco años”, rememoró.

“Y como mis padres no tenían dinero, no hablaban de dinero. Así que eso nunca me impulsó. Solo pensé: ‘Quizás haga teatro y, si soy lo suficientemente afortunada, podría conseguir un episodio de algo’”.

“Titanic", la fama y la presión

Empezó a actuar de niña, hacía anuncios televisivos, pequeñas apariciones en series de televisión y obras de teatro. Y, como el resto de las niñas de su entorno, también iba al colegio, donde fue un poco intimidada.

“Por ser regordeta, ya sabes, además había chicas que me tenían envidia porque ya estaba actuando un poco cuando era adolescente”, dijo en Today Show en 2016.

“Así que esta es mi venganza. Esto de aquí. Esta estupenda carrera con la que he sido bendecida. Tengo hijos sanos, tengo una vida realmente feliz, así que es como ‘¡miradme ahora, chicas!’”, confesaba.

Con 17 años llegó su primera gran oportunidad con “Heavenly Creatures”, dirigida por Peter Jackson, basada en la historia real de dos amigas adolescentes que acaban asesinando a la madre de una de ellas.

Un año después, en 1995, Winslet formó parte del reparto de “Sense and Sensibility”, una adaptación de la novela homónima de Jane Austen. Su trabajo en la cinta le reportó una nominación al Óscar como mejor actriz de reparto. Luego llegaron “Jude” y “Hamlet”.

En 1997, hace ahora veinticinco años su nombre y su cara se hizo mundialmente famosa gracias al furor que levantó “Titanic”, la película de James Cameron que recoge una historia de amor entre dos jóvenes de diferentes clases sociales a bordo del buque.

“No quiero tener que decir que ‘Titanic’ fue la película que tuvo mayor impacto en mi carrera, pero supongo que sí. Fue la que realmente me brindó la oportunidad de poder elegir”, dijo a Esquire en 2015.

“La gente piensa que obtuve el éxito financiero inmediatamente después de Titanic. Y esa es una idea equivocada”, añadió sobre el film.

Lo que trajo aquel barco fue la fama, inmediata y desbordante. “Me sometieron a bastante escrutinio físico personal y me criticaron mucho y la prensa británica fue bastante cruel conmigo”, recordó Winslet en el podcast WTF en enero de 2021.

“Me sentí bastante intimidada si te soy honesta”, recordó.

Pensó que era horrible y esperaba que pasase. “Y definitivamente pasó, pero también me hizo darme cuenta de que, si eso es lo que era ser famosa, no estaba preparada para ser famosa, gracias. No, definitivamente no”.

Un personaje tan reconocible, en una película tremendamente popular puede impulsar una carrera o convertirse en una casilla de la que escapar. Si su papel en “Titanic” fue alguna vez lo segundo, Winslet consiguió dejarlo y evolucionar.

Después de este título se embarcó en otros como “Hideous Kinky”, “Enigma”, “Iris” y “War Game”, entre otros.

En 2004, protagonizó junto a Jim Carrey “The Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, dirigida por Michel Gondry, por la que obtuvo su cuarta candidatura a un Óscar, tras “Sense and Sensibility”, “Ticanic” e “Iris”.

En 2006 fue nominada por quinta vez por “Little Children” y en 2008 ganó su primera estatuilla, a mejor actriz, por su papel en “The Reader”. En 2015 volvió a ser candidata, por “Steve Jobs”.

“Me permití un momento de lanzar puño al aire”, dijo a Vanity Fair en 2008 sobre el momento en el que alguien le habló del récord que había logrado al ser la más joven en conseguir cinco nominaciones.

Estaba sola en su apartamento, saltando y gritando. “Se suponía que esto no iba a pasarle a alguien como yo. No soy una niña con pedigrí. No tengo formación clásica. No vengo de una casa lujosa, no”.

Winslet contó al medio que su madre tenía que dedicar su prestación familiar, que recibía para los cuatro hijos, a la matrícula de la escuela de interpretación. También que su abuela contribuía. Luego, cuando ella comenzó a hacer sus primeros trabajos, el dinero tenía el mismo destino. “Quiero decir, realmente luché, así que, para mí, estar en esta posición, tener esas nominaciones… no es algo que ocurra de esta manera, ¿sabes? No lo hace”.

Su filmografía incluye otros largos como “The Holiday”, “Revolutionary Road”, que supuso el reencuentro en la pantalla con el protagonista masculino de “Titanic”, Leonardo DiCaprio.

También protagonizó, entre otras, “Carnage”, “Contagion”, “The Mountain Between Us” y “Ammonite”. También la serie anteriormente mencionada, “Mare of Easttown”. Además, forma parte de las próximas secuelas de otro éxito taquillero del director James Cameron, “Avatar”.

Por Mateo Castillo.