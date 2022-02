Películas dominicanas, presente en el Festival de Cine de Miami 2022

El Festival de Cine de Miami (MIFF) presentará del 4 al 13 de marzo 120 largos, cortos y documentales de más de 35 países en un formato presencial y digital, con el cine en español en un lugar destacado y numerosos premios y homenajes, incluido uno al recientemente fallecido actor Sidney Poitier.

La dirección del festival, organizado por la universidad Miami Dade College (MDC), dio a conocer este martes el programa de su edición número 39, que se abrirá oficialmente con la proyección de la película española "El buen patrón" y se cerrará con la panameña "Plaza Catedral".

"Esperamos completar nuestra cuarta década de programación llamando la atención sobre algunos talentos creativos sobresalientes verdaderamente nuevos y (también) consagrados", dijo Jaie Laplante, director ejecutivo del Festival, en un comunicado. Aparte de los premios de las distintas categorías competitivas, se concederán varios galardones especiales.

PREMIOS, HOMENAJES Y ESTRENOS

El iraní-estadounidense Ramin Bahrani ("2nd Chance" y "The White Tiger") y el japonés Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car") recibirán sendos premios Precious Gem. Además, la directora australiana de fotografía Ari Wegner ("Zola" y "The Power of the Dog") y el compositor canadiense de origen chileno Cristóbal Tapia de Veer ("The White Lotus") serán galardonados con los premios Art of Light. "Drive My Car", de Hamaguchi, es una de las aspirantes a ser candidatas al Premio Oscar 2022 en la categoría de Mejor Película Extranjera, al igual que "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa, y "Plaza Catedral", de Abner Benaim.

Como homenaje al actor Sidney Poitier, quien nació en Miami en 1927, aunque creció en las Bahamas, el Festival proyectará la versión cinematográfica de 1961 de la producción de Broadway "A Raisin in the Sun", original de Lorraine Hansberry, una de las actuaciones más complejas de su carrera. En Miami se estrenarán mundialmente "Borrowed" (EE.UU.), de Oscar Ernesto Ortega y Carlos Betancourt; "Croqueta Nation" (EE.UU.), de Guillermo Alfonso; Jezabel (Venezuela), de Hernán Jabes Águila, y "Pan de limón con semillas de amapola" (España/Luxemburgo), de Benito Zambrano.

Otros filmes que tendrán su estreno mundial en Estados Unidos en este certamen son "El rey de todo el mundo" (México/España), del premiado realizador español Carlos Saura; "Beba" (EE.UU./México), dirigida por Rebeca Huntt; "Camila saldrá esta noche" (Argentina), de Inés Barrionuevo, y "¿Qué hicimos mal?" (España/México), dirigida por Liliana Torres.

UN QUINTETO DOMINICANO

En el programa de este año destaca la fuerte presencia del cine dominicano, con cinco filmes presentes en diversas categorías, una cantidad nunca antes vista que habla bien de su fuerza. El "quinteto dominicano" lo forman la comedia "Una película sobre parejas", dirigida por Natalia Cabral y Oriol Estrada; "Perejil", un filme de tema histórico de José María Cabral, y "Los hijos perdidos de Jarabacoa (Dossier de ausencias)", un docudrama del director cubano Rolando Díaz producido en República Dominicana. También "Carajita", una coproducción con Argentina dirigida por Silvina Schnicer y Ulises Porra Guardiola y con la desigualdad social en República Dominicana como telón de fondo , y "Candela", del director Andrés Farías, con una temática similar pero con un enfoque LGBTQ+.

Entre las 9 películas que compiten por el Premio Knight Marimbas, dotado de un total de 40.000 dólares, están "Medusa", de la brasileña Anita Rocha Da Silveira; "La caja", del mexicano Lorenzo Vigas; "The Cow Who Sang a Song Into the Future", de la chilena Francisca Alegría, y "Tres", del español Juanjo Giménez. "Plaza Catedral" (Panamá/México/Colombia), la película seleccionada para la clausura del certamen, compite con otras producciones, varias en estreno mundial, por el Premio HBO de Largometraje Iberoamericano.

Se trata de "Amalgama" (México/República Dominicana), dirigida por Carlos Cuarón; "Carajita" (República Dominicana/Argentina), dirigida por Silvina Schnicer y Ulises Porra Guardiola, y "Estación Catorce" (México/Uruguay), dirigida por Diana Cardozo.

Las restantes son "Dossier de ausencias" (República Dominicana), dirigida por Rolando Díaz, "Mediterráneo: La ley del mar (España/Grecia), dirigida por Marcel Barrena; "Perejil" (República Dominicana), dirigida por José María Cabral, y "El club del paro" (España), dirigida por David Marqués. Hay también un Premio Knight para filmes hechos en el sur de Florida, en el que compiten 18 largometrajes por varios galardones que totalizan 55.000 dólares, y el Premio Jordan Ressler a la Opera Prima de Largometraje, dotado con 10.000 dólares. Entre las aspirantes a este último están "Amparo" (Colombia/Suecia/Qatar), dirigida por Simón Mesa Soto, e "Inmersión" (Chile/México), dirigida por Nicolás Postiglione.

Por los premios para documentales compiten, entre otros, Ramin Bahrani, con "2nd Chance" (EE.UU.), Sandra Álvarez con "InHospitable" (EE.UU.) y "José Feliciano - Behind This Guitar" (EE.EU./Puerto Rico), dirigida por Frank Licari y Helen Murphy. El programa se completa con una larga lista de candidatos a los distintos premios para cortometrajes, presentaciones especiales fuera de concurso de obras de numerosos cineastas que se presentaron anteriormente en el Festival de Cine de Miami y mesas redondas y clases magistrales. La lista de invitados del festival no ha sido divulgada.

Tráiler de "Una película sobre parejas"