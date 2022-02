Victoria Linares: ““De cierta forma, todos mis trabajos hasta ahora tienen algo en común: la autoetnografía”

La cineasta dominicana Victoria Linares celebrará el estreno internacional de su primer largometraje, el documental “Lo que se hereda”. Esta producción se estrenará en el marco del True/False Film Fest, el cual se celebrará del 3 a 6 de marzo en el estado de Missouri, Estados Unidos. En este documental Linares se vale de la autoetnografía y la ficción para contar la historia de Oscar Torres, un antiguo miembro de la familia y cineasta olvidado, que lleva a la directora por un camino de auto-cuestionamiento y descubrimiento lúdico.

¿Cómo surgió la idea de esta película?

Estábamos en principio de pandemia y me vino la idea cuando recibí un mensaje de WhatsApp de una tía con un reportaje de René fortunato en el que hablaba sobre la vida de Óscar Torres. Lo más fuerte fue que ella me dijo que era primo mío. Al ser familiar mío y yo nunca haberme enterado de su existencia, ni que había ido al Centro Experimental de Cine en Roma, fue algo demasiado impresionante para mí y me lancé a conocer más sobre él.

¿Qué tan extraño fue descubrir a un familiar desconocido que también fue cineasta?

La verdad que fue algo personal en el sentido de que no solamente era un familiar sino que también era alguien que hacía cine en la década de los 50. Toda su filmografía fue en Puerto Rico o en Cuba, pero el hecho de que existiera esa posibilidad cambió totalmente mi conocimiento. No es tanto la idea de un familiar que fue cineasta, más bien la desmantelación de la historia que tenía sobre República Dominicana y lo más extraño eran las similitudes que compartíamos. Si creyera en eso diría que soy la reencarnación de él.

¿Cómo reaccionó tu familia cuando se enteró de que ibas a hacer este proyecto?

Yo creo que, en general, bien. Había personas que decían que a nadie le iba a importar una historia familiar, por así decirlo, y eso para mí fue también una aventura porque la mayoría de mi familia sale en la película. Ahí ellos también aprendieron del oficio y se dieron cuenta de lo que yo hacía. Siempre todo era de la boca para afuera, pero en el momento en que fueron al estudio y al rodaje, se dieron cuenta de cómo funcionaba todo. Creo que no sabían la magnitud del significado, incluso hasta después de haber colaborado. Es algo que discuto en la misma película.

¿Qué fue lo más difícil de llevar esta idea a la gran pantalla y hacerla realidad?

La falta de archivo, de memoria sobre él. La mayoría de las personas que lo conocieron ya han muerto. Algunos lo conocieron por un periodo de tiempo, existe un gran vacío principalmente en los últimos años de su vida. Lo más difícil fue construir una historia con poca información sobre él y la película hace un muy buen ejercicio de que sientas que lo conociste. Fue cuestión de mezclar, imaginar, reordenar, pero creo que la falta de información fue lo más grande, incluso yo seguí encontrando información después del rodaje.

¿Crees que producciones como esta son importantes para dar luz a obras de artistas que por algún motivo han sido olvidados?

Sí, definitivamente. Incluso una parte esencial de la película toca mucho el tema de si él mismo quería ser rescatado de su memoria, porque era una persona sumamente inteligente que salía casi en los pies de nota, se mencionaba entre los grandes y se perdía por ahí. Aunque, obviamente, en los lugares donde filmó sí hay un mayor conocimiento sobre quién es él, pero sí siento que fue una película que me tocó, que me hizo dar cuenta de muchas otras cosas que yo pasaba por alto y cómo nosotros tenemos la gran labor de rescatar y conservar.

¿Con “Lo que se hereda” continúas desarrollando el mismo estilo para contar historias que utilizaste en tus cortometrajes o experimentas con algo nuevo?

Se pudiera decir que es pariente de mi último cortometraje titulado “Mi madre me tiene rabia”. De cierta forma, todos mis trabajos hasta ahora tienen algo en común: la autoetnografía, pero sí, la película es un collage de todo tipo de forma que he venido utilizando.

¿Cuándo veremos este documental en República Dominicana?

Mi propósito con esta película es crear un diálogo con la audiencia, para que la sacuda tanto como el descubrimiento de Óscar desató en mí, un montón de curiosidades con respecto al cine, a la escritura, al pensar político y la reflexión con la memoria. Quiero alcanzar mucho más que lo que las distribuciones convencionales brindan. Quiero que mi película se ponga en contexto con las del propio Óscar. Quiero hacer un recorrido por República Dominicana en una especie de cine ambulante y que se comente en las aulas, en los cines, en los patios, y hasta en los foros.

¿Qué nos puedes decir de tu próximo proyecto?

Actualmente estoy trabajando en la postproducción de mi segundo largometraje titulado “El Ensayo”.