Cate Blanchett, un vertiginoso año para la reina de Hollywood

Había levantado máxima expectación y no defraudó. Cate Blanchett acaba de recibir en el Palau de les Arts de Valencia el Premio Goya Internacional creado este año por la Academia Española de Cine para “reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo”.

En su caso, se le concede además por ser “una actriz que ha interpretado personajes inolvidables que ya son parte de nuestra memoria y de nuestro presente”. La actriz australiana se mostró satisfecha y emocionada, y agradeció a la Academia de Cine este reconocimiento. “Vengo de Australia, donde tenemos una industria del cine pequeñita pero bastante potente, y estar en Valencia recibiendo un premio de la Academia española para mí significa muchísimo, porque significa que lo que hago ha llegado a otra cultura y público diferente”, aseguró la actriz.

Pedro Almodóvar y Penélope Cruz fueron los encargados de entregar el primer Goya Internacional a Blanchett, que ha declarado su amor por el cine español desde que era niña: "Cuando estaba en el instituto vi a Buñuel y eso cambió mi forma de ver el mundo". La actriz comparó a sus anfitriones españoles con grandes parejas de creadores del cine, como Gena Rowlands y John Cassavetes, y Katharine Hepburn y George Cukor.

Blanchett se mostró muy agradecida por la concesión del galardón: “Cuando me llamaron para decirme que me iban a dar el Goya Internacional me quedé sin palabras, porque el cine español ha tenido una influencia fundamental en mí, no solo por la obra de Almodóvar y Amenábar, también por todo el cine hablado en español”, explicó.

Ganadora de dos premios Oscar, -a la mejor actriz protagonista por “Blue Jasmine”, de Woody Allen, y a mejor actriz de reparto por “El aviador”, de Martin Scorsese-, además de tres Globos de Oro, tres BAFTA y tres Premios del Sindicato de Actores, Blanchett es uno de los mayores talentos del cine mundial de los últimos años, además de ser una de las actrices más bellas y elegantes, ¡solo hay que verla!, siempre impecable, y en cualquiera de las versiones que nos ofrece o esta actriz camaleónica de infinidad de registros.

La actriz australiana Cate Blanchett (i) recibe el Goya Internacional de manos de la actriz Penélope Cruz y el director Pedro Almodóvar, durante la gala de la 36 edición de los Premios Goya en el Palau de les Arts de Valencia. (EFE/KAI FORSTERLING)

Proyecto con almodóvar

Blanchertt también habló de sus próximos proyectos, entre los que se encuentra “Manual para mujeres de la limpieza”, de Almodóvar, para el que tuvo palabras de elogio y admiración: “Le conozco desde hace 20 años y llevamos mucho tiempo hablando de trabajar de forma conjunta. Ahora hemos encontrado un proyecto que nos entusiasma a los dos. Hubo otro que no llegó a cuajar porque no era el momento adecuado, pero ahora lo es”, reveló Blanchett.

Ésta será la primera película en inglés de Almodóvar. “La clave de trabajar con él es que es un guionista excelente, un artista. Todo su cine, todo lo que ha creado tiene una influencia brutal. El guion que me ha planteado es único, yo no había visto algo así”.

La actriz australiana destacó también el importante papel de las academias y los festivales de cine en la actualidad. “Tienen mucho más que nominados, alfombra roja y premios. Hay un trabajo de apoyo a la industria y son mentores en un proceso que tiene que mirar al presente y al futuro sin miedo. Nos encontramos con movimientos sociales como el `Black Lives Matter´ o `Me Too´ que hay que entenderlos e incluirlos. Esa inclusividad tiene que adaptarse a todos los niveles. Si una academia no entiende estos conceptos y no mira al futuro acaba siendo irrelevante”, sentenció con tono más grave.

La actriz australiana Cate Blanchett posa en la alfombra roja durante la 36 edición de los Premios Goya en el Palau de les Arts de Valencia, donde recibió el primer Goya Internacional. (EFE/BIEL ALIÑO)

45 películas a sus espaldas

Con 45 películas a sus espaldas, la actriz no tiene reparos en reconocer que ya tiene "una edad" -en mayo cumplirá 53 años- que le permite hablar de su trayectoria, pero que también quiere resaltar que le queda mucho que ofrecer en el futuro.

Y para muestra este vertiginoso año. Blanchett se encuentra actualmente embarcada en la preproducción de la serie “Disclaimer”, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón para Apple+, que protagonizará y de la que será productora ejecutiva, y acaba de terminar el rodaje de “TAR”, de Todd Field –que también produce y protagoniza– además de la versión de “Pinocho” del también director mexicano Guillermo del Toro para Netflix.

Precisamente Blanchett tiene en cartelera “El callejón de las almas perdidas”, de Guillermo del Toro, del que dijo que “genera una gran historia detrás de cada personaje”.

Pero si una cosa ha aprendido -dice la australiana que le gusta entremezclar la broma o la ironía incluso cuando habla en serio- es que "poner el aplauso por delante de la creación es algo muy peligroso", toda una llamada de atención al exceso de protagonismo y de egos que con más frecuencia de la deseada destila el sector.