Ariana DeBose, premio a mejor actriz de reparto en los Critics Choice

La hispana Ariana DeBose se alzó con el premio a mejor actriz de reparto, por su papel en "West Side Story", en la 27 edición de los premios Critics Choice, entregados esta tarde en Los Ángeles (EE.UU.).



La interpretación de DeBose como Anita en esta película dirigida por Steven Spielberg ha sido reconocida por delante de las nominadas Caitríona Balfe ("Belfast"), Ann Dowd ("Mass"), Kirsten Dunst ("The Power of the Dog"), Aunjanue Ellis ("King Richard") y Rita Moreno ("West Side Story").



A esta última, con la que comparte reparto en "West Side Story", DeBose quiso dedicarle unas palabras de agradecimiento durante su recepción del premio desde Londres, donde horas antes había conseguido el premio BAFTA a mejor actriz secundaria por su papel en la misma producción.



Y es que Moreno ya hizo de Anita en 1961, en la primera adaptación cinematográfica del famoso musical "West Side Story" (1957).



"Ella abrió el camino a muchas mujeres y siempre me dejó estar a su lado, ni delante ni detrás", enfatizó la actriz.



El reconocimiento de los Critics Choice y los prestigiosos premios BAFTA británicos se suman al galardón del Sindicato de Actores (SAG) como mejor actriz de reparto que DeBose ganó hace dos semanas y a los Globos de Oro 2022.

Si la puertorriqueña Rita Moreno se convirtió en la primera latina en ganar un premio Óscar, como mejor actriz secundaria con Anita, todo parece indicar quevolverá a ganar otra estatutilla en idéntica categoría e interpretando al mismo personaje sesenta años después.En la carrera hacia los Óscar,parte como favorita ante Jessie Buckley ("The Lost Daughter"), Judi Dench ("Belfast"), Kirsten Dunst ("The Powe of the Dog") o Aunjanue Ellis ("King Richard").La Academia de Hollywood tendrá la última palabra el próximo 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles (EE.UU).