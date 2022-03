Will Smith conquista el Bafta a mejor actor protagonist

Will Smith ganó el Bafta a mejor actor protagonista por su interpretación de Richard Williams, padre de las hermanas Williams, en "King Richard".

Smith, que había sido nominado por primera vez en los premios de la Academia del Cine Británico, suma este Bafta al Globo de Oro que ganó hace unas semanas y toma ventaja en la carrera por el scar, para el que también está nominado en la categoría de mejor actor principal.

El actor estadounidense se impuso este domingo a Adeel Akhtar, nominado por "Ali & Ava"; Mahershala Ali, por "Swan Song"; Leonardo DiCaprio, por "Don't Look Up"; Stephen Graham, por "Boling Point", y a Benedict Cumberbatch, por "The Power of the Dog".

Smith no estuvo presente en la ceremonia del Royal Albert Hall y no recogió su premio, anunciado por la mexicana Salma Hayek.